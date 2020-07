Mất tiền tỷ vì mua đất dự án... “ma”

Chỉ trong thời gian ngắn, từ cuối năm 2019 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã điều tra, khởi tố 6 vụ án hình sự, bắt 6 bị can về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đặc biệt, từ đầu tháng 7-2020 đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án với phương thức, thủ đoạn phạm tội tương tự…

Các nạn nhân mang băng rôn đòi lại tiền tại Công ty Thiên Ân Phát.

Cuối 2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng nền đất tại 2 dự án ở quận 9 là dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu và dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh.

Những khách hàng này tố cáo bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức), Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng địa ốc BĐS Thiên Ân Phát (gọi tắt Công ty Thiên Ân Phát, trụ sở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) và ông Lê Minh Nhật, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư môi giới bất động sản (BĐS) Thủ Đức (Công ty môi giới BĐS Thủ Đức) có hành vi lừa đảo, thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển quyền sử dụng đất tại 2 dự án trên.

Cụ thể, với dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn do Công ty Thiên Ân Phát làm chủ đầu tư, khoảng cuối năm 2017, đầu 2018, đã có 38 người đã ký hợp đồng đặt cọc.

Thời điểm ký kết, Công ty Môi giới BĐS Thủ Đức do ông Lê Minh Nhựt làm Tổng Giám đốc thực hiện giao dịch với danh nghĩa "bên làm chứng" ký và đóng dấu, còn "bên nhận cọc" đứng tên cá nhân được ủy quyền là bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc.

38 khách hàng đã mua tổng cộng 45 nền đất và đóng tiền thanh toán theo đúng tiến độ trong hợp đồng (hầu hết đã thanh toán được 3 đợt), mỗi người từ gần 1 tỉ đồng đến hơn 2,5 tỉ đồng/nền. Tổng số tiền các khách hàng đã đóng lên đến khoảng 54 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận, khách hàng sẽ được giao đất nền sau 8 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc. Thế nhưng, khi đến thời hạn giao nền đất cho khách hàng, bà Phúc lấy lý do chính quyền thay đổi chủ trương nên không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng.

Vì vậy, các khách hàng yêu cầu bà Phúc và Công ty Môi giới BĐS Thủ Đức hoàn lại tiền cọc. Để trấn an khách hàng, bà Phúc thương lượng với họ để thanh lý hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất trên tổng số tiền đã cọc. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bà Phúc thực hiện lời hứa nên các khách hàng đã làm đơn tố cáo bà Phúc.

Theo đơn tố cáo của các khách hàng, trong hợp đồng ký kết thì đây là đất ở đô thị, nhưng thực tế đây là đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa. Ngoài ra, thửa đất này cũng đã chuyển nhượng cho một cá nhân khác.

Trong khi đó, theo thông tin từ UBND quận 9 thì chính quyền chưa phê duyệt dự án nào có tên là Khu dân cư Bưng Ông Thoàn. Phần đất nói trên chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phê duyệt việc phân lô tách thửa.

Đối với dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển, năm 2018, Công ty môi giới BĐS Thủ Đức nhận tiền của nhiều khách hàng để chuyển nhượng 36 nền đất.

Nhận thấy khu đất đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng, đang chờ cấp có thẩm quyền nghiệm thu, nên nhiều khách hàng tin tưởng, đóng tiền đặt cọc cho công ty. Người mua đã thanh toán 2 đợt theo hợp đồng và với 36 nền đất với 45 tỷ đồng.

Đến khi ra văn phòng công chứng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khách hàng mới biết khu đất này của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc. Biết bị lừa, các khách hàng nhiều lần kéo đến Công ty Thiên Ân Phát và Công ty môi giới BĐS Thủ Đức yêu cầu trả lại tiền, tuy nhiên, họ chỉ nhận được lời hứa.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Thiên Ân Phát.

Trước đó, ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Minh Khâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú An Thịnh Land (gọi tắt Công ty Phú An Thịnh Land, trụ sở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bằng thủ đoạn tương tự nêu trên, Ngô Minh Khâm tìm những người có nhu cầu bán đất có diện tích lớn (đất ở nông thôn, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm…) để thỏa thuận mua bán.

Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng viết tay với chủ đất và đặt cọc (chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng, chưa lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép), Khâm cho nhân viên tự ý vẽ thiết kế quy hoạch 1/500 phân thành từng lô, nền có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi và đặt tên cho dự án. Làm xong, Khâm rầm rộ quảng cáo bán đất nền.

Từ năm 2017 đến năm 2018, nhiều khách hàng đã mua nhiều nền đất tại các dự án Eco Garden, Eco Garden 3, và Eco Garden 5 ở tỉnh Long An, do Công ty Phú An Thịnh Land làm chủ đầu tư. Sau khi chồng tiền, khách hàng đợi dài cổ vẫn không được công ty này sang tên, làm sổ.

Công ty Phú An Thịnh Land đưa ra lý do, không giao đất được vì không phù hợp với quy hoạch. Sau nhiều lần đối chất với khách hàng, Phú An Thịnh Land đưa ra phương án thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, công ty chỉ trả tiền một phần cho khách hàng, phần còn lại dây dưa không thanh toán. Bức xúc, nhiều người đã gửi đơn kêu cứu đến cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 50 đơn tố giác, tố cáo Ngô Minh Khâm lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của các nạn nhân, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Phú An Thịnh Land ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hứa hẹn mua bán các nền đất ở của các dự án không có thật (dự án "ma") tại Long An.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, ai là nạn nhân bị Ngô Minh Khâm lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn như trên, đến trình báo tại địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.