Quốc kỳ Nga được nâng cao tại Seversk.

Tình thế nguy cấp

Hãng tin thông tấn Sputnik đã yêu cầu ông Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ bình luận về ý nghĩa tổng thể của sự kiện này.

"Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực. Mỗi trận chiến đang diễn ra đều tiêu tốn một lượng lớn nguồn nhân lực quý giá. Ukraine mất đi hàng nghìn binh sĩ mỗi ngày, do đào ngũ, bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc xung đột, và họ không thể được thay thế", ông Scott Ritter nói.

Khi Nga chiếm được một cứ điểm quan trọng như Seversk hay Pokrovsk, "điều đó cũng có nghĩa là sẽ có những khoảng trống lớn trong phòng tuyến của Ukraine", Ritter giải thích.

Điều đó có nghĩa là mỗi khi lực lượng Ukraine rút lui, họ không đủ quân, vũ khí để giữ vững các vị trí mới, và hệ thống phòng thủ mới này không được chuẩn bị và củng cố tốt như trước.

Theo dự đoán của nhà quan sát, khi quân Nga tiến đến khu vực Kramotorsk, vùng cuối cùng ngăn cách họ với một Donbass hoàn toàn được kiểm soát, các trận đánh lớn khó có thể xảy ra.

Nga kiểm soát Seversk

Trong báo cáo gửi Tổng thống Vladimir Putin, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov, đã cập nhật thông tin về Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SMO) đang diễn ra.

Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Seversk, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết hôm 11 tháng 12.

"Thành phố Seversk đã được kiểm soát", ông Gerasimov nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp về tình hình tại khu vực tác chiến đặc biệt.

Việc kiểm soát Seversk, nằm ở phía tây bắc của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và là cửa ngõ dẫn đến Kramatorsk, thực tế đồng nghĩa với việc hoàn thành chiến dịch tấn công nhằm kiểm soát toàn bộ Donbass.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, tất nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ sự phối hợp làm việc của các chỉ huy đơn vị, chỉ huy đội hình và các sở chỉ huy ở tất cả các cấp, đảm bảo việc lập kế hoạch tỉ mỉ cho công việc này, tất cả các hoạt động tác chiến và việc giải quyết các vấn đề hợp tác và hỗ trợ toàn diện", ông Putin nói.

"Việc kiểm soát thành phố Seversk và các hành động tấn công thành công theo hướng này đã giúp tiến gần hơn đến một cuộc tấn công mới, thành công theo các hướng khác và việc đánh đuổi các lực lượng vũ trang Ukraine khỏi lãnh thổ Nga đã sáp nhập, khôi phục cuộc sống hòa bình ở vùng đất Donbass", ông Putin nói thêm.

Ông Putin cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine hy vọng rằng khi Nga kiểm soát Seversk, họ sẽ bị sa lầy theo hướng này, nhưng điều đó đã không xảy ra. Lực lượng Nga cũng đã giải phóng các khu định cư Kucherovka và Kurilovka.

Tạo vùng đệm

Tổng thống Vladimir Putin cho biết việc thiết lập vùng đệm ở các khu vực biên giới của Ukraine đang được tiến hành theo kế hoạch.

"Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt và đang tự tin tiến công dọc toàn bộ mặt trận. Việc thiết lập vùng đệm ở khu vực biên giới Ukraine đang tiến triển theo kế hoạch", Putin nói.

Những diễn biến khác

Ông Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng các nỗ lực chính của Tiểu đoàn tác chiến Sever đang tập trung vào việc mở rộng vùng đệm ở khu vực biên giới giữa các vùng Sumy và Kharkov của Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, Valery Gerasimov, cho biết hôm thứ Năm rằng có tới 45% các tòa nhà ở Konstantinovka nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga.

"Các đơn vị tấn công của Cụm tác chiến Yug đang tiến công và giao tranh ác liệt tại thành phố Konstantinovka, tổng cộng 45% các tòa nhà trong khu định cư này đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi", tướng Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Gerasimov cho biết thêm, giao tranh đường phố vẫn tiếp diễn trong quá trình kiểm soát Gulyai Pole ở vùng Zaporozhye.

Cũng theo ông Valery Gerasimov, trong khu vực tác chiến của Cụm tác chiến Sever của Nga, các nỗ lực chính đang tập trung vào việc tăng cường vùng an ninh ở các khu vực Sumy và Kharkov.

Ông Gerasimov cho biết: "Trong khu vực trách nhiệm của Tiểu đoàn tác chiến Sever, các nỗ lực chính đang tập trung vào việc tăng cường chiều sâu vùng an ninh ở khu vực biên giới giữa các vùng Sumy và Kharkov của Ukraine."

Tướng Gerasimov cho biết lực lượng vũ trang Nga đang hành động theo kế hoạch của chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời nói thêm rằng Tiểu đoàn chiến đấu Zapad của Nga tiếp tục chiến đấu ở bờ trái sông Oskol.

Nhóm tác chiến Vostok của Nga đang phát động một cuộc tấn công ở phía nam vùng Dnepropetrovsk.

"Tổ đội Vostok, sau khi vượt qua sông Gaichur, đang tiến công ở một số khu vực phía nam vùng Dnepropetrovsk và phía đông vùng Zaporozhye," Gerasimov cho biết thêm.