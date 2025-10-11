Mật phục, truy đuổi bắt Nguyễn Huy Phương

Ngày 11/10, Công an xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai cho biết đã truy đuổi, khống chế, bắt giữ nhanh đối tượng trộm cắp trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 7/10, Công an xã Tân Khai nhận tin báo về một nam thanh niên vừa trộm xe Honda Future trắng, biển số 93EA – 046.xx tại phường Chơn Thành và tẩu thoát về hướng xã. Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp chốt chặn, mật phục trên các tuyến đường trọng điểm.

Đến 19h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng điều khiển xe trùng khớp đặc điểm tại khu vực cổng Khu công nghiệp Sikico. Khi bị yêu cầu dừng xe, đối tượng tăng ga bỏ chạy, bị tổ công tác truy đuổi khoảng 1 km và khống chế thành công.

Đối tượng Nguyễn Huy PHương bị bắt - Ảnh: CA Đồng Nai

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Huy Phương, sinh năm 1991, trú tại khu phố 2, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai. Phương có 4 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trốn khỏi nơi giam giữ và cướp giật tài sản. Phương thừa nhận chiếc xe Future mà đối tượng đi là tài sản vừa chiếm đoạt.

Công an xã Tân Khai đã bàn giao Nguyễn Huy Phương cùng tang vật cho Công an phường Chơn Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.