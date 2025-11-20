Mất liên lạc vì ba mẹ “mắc kẹt” giữa mưa lũ: Điều đáng sợ nhất đã xảy ra với những đứa con xa nhà

Suốt đêm qua, nhiều người đã có một đêm thức trắng, cùng hướng về miền Trung nơi đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ lịch sử. Đọc tin tức trên mạng xã hội, không ít người đều bày tỏ sự lo lắng với thông tin, hàng loạt kỷ lục về mực nước bị phá vỡ, diễn biến mưa lũ phức tạp,...

Hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm, hàng chục nghìn người mất chỗ ở phải di tản, vô số những bài đăng kêu cứu,... là những hình ảnh xót xa khiến ai cũng bất an. Những người xa lạ còn cảm thấy nhói lòng, huống chi là những người thân thiết, những đứa con có gia đình đang “mắc kẹt” giữa mưa lũ nhưng lại chẳng thể ở gần ngay lúc này.

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung khiến nhiều ngôi nhà bị nước nhần chìm, hàng chục nghìn người mất chỗ ở phải di tản,... (Ảnh: Tuy Hoà Young)

Trên MXH, nhiều bạn trẻ xa quê chia sẻ về những lo lắng của mình khi không thể liên lạc với gia đình. Nhiều người cho hay miền Trung năm nào cũng phải đối mặt với thiên tai nhưng dù thế nào, vẫn chẳng có ai thật sự “quen” với cảnh này. Mỗi lần nghe tin mưa lũ về là một lần người ở xa thấp thỏm. Không biết bố mẹ đã kịp kê cao đồ đạc chưa, lo ông bà tuổi cao đã kịp di tản đến một nơi trú ổn định không, hay cắt điện mọi nơi thì phải sinh hoạt ra sao,...

Một tài khoản bày tỏ trên Threads: “Hơn 6h sáng hôm qua mẹ ở quê gọi cho mình mà lúc đó chưa dậy nên một lúc sau mới gọi lại được. Tới chiều thì nước vô tới sân nhà. Từ lúc tan làm cứ cách 30 phút mình gọi về nhà một lần để coi mực nước thế nào. Cuộc gọi gần nhất là 21h30, thấy nước tới 2 bậc cầu thang trong nhà rồi. Sáng nay mình canh dậy sớm để gọi mà ai cũng thuê bao. Lo lắng tột độ nhưng không biết phải làm gì”.

Những dòng tin nhắn vội vàng rồi sau đó mất liên lạc của những đứa con xa nhà với gia đình đang trong vùng mưa lũ

Người ở xa nhà lúc này chỉ có thể cập nhật qua điện thoại, thấp thỏm nghe ngóng tin tức

“Không biết phải làm gì”, bất lực khi không thể ở nhà hỗ trợ bố mẹ hay không nắm được tin tức là những cảm xúc mà bất kỳ những đứa con xa nhà nào cũng đang có. Điều đáng sợ nhất là mất liên lạc với gia đình cũng đã xảy ra khiến nhiều người không thể ngủ chỉ để cập nhật tin tức về tình hình mưa lũ ở quê.

“Là người ở miền Trung nhưng trước giờ mình hiếm khi lo lắng bão lũ vì địa hình quê mình núi bọc nên thường bão không vào sâu được. Nhưng đợt này lũ lụt ở mức lịch sử, mình chưa từng bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy ở quê mình. Nên thân đang ở TP.HCM mà thấp thỏm không yên, không dám ngủ chỉ để nghe ngóng tin tức. Mong bình an cho gia đình và tất cả bà con vùng lũ lụt. Cầu trời ngừng mưa, nước rút và không có thiệt hại nặng nề”, bạn Minh Anh chia sẻ trên Threads.

Một bạn trẻ xa nhà khác bày tỏ: “Thực sự lúc này mình chẳng biết phải làm gì vì không thể gọi được cho gia đình. Thấy nhà nước ngập cao nửa tầng 1 mà mình lo lắng vì chưa bao giờ nhà mình gặp cảnh này. Cảm giác bất lực lắm vì không thể ở gần bố mẹ lúc này, cũng không thể tập trung làm việc vì nóng ruột, lo lắng cho gia đình. Giờ chỉ biết cầu mong cho mưa sớm dừng, nước sớm rút để mọi người bớt vất vả”.

Nhiều bài đăng bày tỏ sự lo lắng khi không thể liên lạc được với gia đình

Sống ở miền Trung nhiều năm, không ít bạn trẻ cho rằng đây là lần đầu chứng kiến lũ lụt lịch sử, mực nước dâng cao đến vậy

Sốt ruột, lo lắng nhưng không thể làm gì, bất lực làm cảm giác chung của những đứa con xa nhà

Còn với Như Quỳnh, cô bạn cũng đang mất liên lạc với gia đình, không còn cách nào phải đăng bài để nhờ mọi người biết và hỗ trợ. Ngoài ra, Như Quỳnh cũng tổng hợp thêm thông tin các nơi cần cứu hộ để mong có thể lan tỏa và kịp thời được ứng cứu.

“Mong Threads giúp đưa thông tin đến những ai có người mắc kẹt mà có thể lên mạng và sóng điện thoại vẫn còn hoạt động. Chưa lần nào mà đau lòng, lo lắng cho quê nhà như lúc này. Hiện tại, bản thân mình cũng không liên lạc được cho ba. Mình rất mong mọi người đều bình an. Hơn 30 tuổi, chưa lần nào thấy trận lụt lịch sử đến thế. Mong ông trời đừng mưa nữa. Mong Khánh Hoà, Phú Yên (cũ), Bình Định bình an”.

Cách duy nhất mà những bạn trẻ xa nhà có thể làm là đăng tải thông tin, lan toả đến nhiều người để có thể kịp thời hỗ trợ những người đang "mắc kẹt" ở quê nhà

Nhiều người bày tỏ, người miền Trung vốn kiên cường nhưng với những ai xa quê lúc này thì mạnh mẽ đến mấy cũng thấy yếu lòng, tâm trạng như trùng xuống. Cứ thấy quê gặp thiên tai là lo, thấy lũ ngập cao là thương nhưng không làm được gì. Điều duy nhất chỉ biết dặn đi dặn lại ông bà, cha mẹ ở quê cẩn thận, giữ sức khỏe qua cuộc điện thoại tiếng được tiếng mất hay những tin nhắn vỏn vẹn.