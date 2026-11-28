Thông tin một phụ nữ bị người lạ vỗ vai rồi bắt cóc khi đang bán rau tại chợ Cầu (Phú Thọ) lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, qua xác minh, công an xác định người này tự ý đi làm thuê ở xa, sau đó bịa chuyện bị bắt cóc vì sợ gia đình trách móc.

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều đoạn clip, bài viết phản ánh việc một phụ nữ ở xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, được cho là bị người lạ vỗ vai rồi bắt cóc khi đang bán rau tại chợ Cầu, xã Sơn Đông. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, được nhiều người chia sẻ, khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo lắng.

Trước thông tin trên, Công an xã Hoàng An đã vào cuộc xác minh, làm việc trực tiếp với người phụ nữ liên quan và những người trong gia đình để làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ Công an xã Hoàng An, ngày 23/11/2026, đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình chị N.T.H. (SN 1982, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) về việc chị H. đi bán rau tại chợ Cầu từ sáng 22/11 nhưng sau đó không trở về nhà, gia đình cũng không thể liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Hoàng An đã phối hợp với gia đình triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm chị H.

Kết quả xác minh cho thấy, sau khi bán rau, chị H. tự đón xe xuống Hà Nội, sau đó tiếp tục bắt xe khách từ Hà Nội đi Lâm Đồng avới mục đích tìm việc làm thuê.

Tuy nhiên, khi đến địa phận Khánh Hòa, chị H. thay đổi ý định, không tiếp tục hành trình mà xuống xe, đón xe quay trở lại Hà Nội.

Chị H. làm việc với cơ quan chức năng. (Nguồn ảnh: Công an xã Hoàng An, Phú Thọ)

Đến sáng 25/11, khi về đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), do điện thoại hết pin, chị H. đã nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại đây gọi điện về cho gia đình đến đón. Sau đó, chị H. đã trở về nhà an toàn.

Lý giải về thông tin ban đầu cho rằng mình bị bắt cóc, chị H. cho biết do lo sợ chồng con và người thân trách móc vì tự ý rời khỏi nhà đi làm thuê mà không thông báo, khiến gia đình phải lo lắng, tìm kiếm nên đã nghĩ ra câu chuyện bị người lạ vỗ vai khi đi chợ, sau đó mất ý thức. Khi tỉnh lại, chị nói mình đã tìm cách chạy thoát.

Theo Công an xã Hoàng An, chị H. không ngờ câu chuyện do mình tự nghĩ ra lại được một số người quay video, đăng tải lên mạng xã hội, khiến thông tin sai sự thật lan truyền và gây hoang mang trong dư luận.

Từ vụ việc trên, Công an xã Hoàng An đề nghị người dân dừng chia sẻ các đoạn clip, bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến sự việc. Những trường hợp đã đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai lệch cần chủ động gỡ bỏ, đồng thời đính chính để những người đã tiếp cận thông tin biết rõ kết quả xác minh.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những thông tin bất thường lan truyền trên mạng xã hội, nhất là các nội dung chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực, sai sự thật có thể gây hoang mang trong cộng đồng và tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.