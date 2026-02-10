Mặt hàng từng "làm mưa làm gió" ở Trung Quốc nay bị bán tháo: Giá giảm mạnh chưa chắc có người mua

Đầu năm 2026, thị trường thiết bị bay không người lái (flycam) tiêu dùng tại Trung Quốc đang trải qua một đợt tái định giá tài sản mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa các quy định bay siết chặt và tốc độ đào thải công nghệ nhanh chóng đã khiến flycam từ một món đồ công nghệ giải trí dần trở thành một "gánh nặng" đối với nhiều người dùng phổ thông.

Các quy định mới về quản lý trật tự an ninh của Trung Quốc đã chính thức đưa hành vi bay flycam trái phép vào danh mục xử phạt hành chính. Đồng thời, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã triển khai hệ thống quản lý, yêu cầu mọi chuyến bay phải được khai báo qua hệ thống.

Những hành vi "bay đen" (bay không phép bằng cách tắt tín hiệu định vị) vốn phổ biến trước đây hiện phải đối mặt với rủi ro pháp lý rất lớn. Dự kiến từ tháng 5/2026, tiêu chuẩn nhận dạng từ xa và đăng ký tên thật sẽ được áp dụng triệt để, khiến các thiết bị chưa kích hoạt hoặc chưa định danh sẽ không thể cất cánh.

Làn sóng bán tháo và sự sụt giảm giá trị kỷ lục

Số liệu từ các nền tảng giao dịch đồ cũ cho thấy, chỉ riêng trong tháng 1/2026, lượng flycam rao bán đã vượt quá 60.000 chiếc, tăng đột biến 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung tăng vọt đã đẩy giá thu mua xuống mức thấp chưa từng thấy.

Điển hình như dòng DJI Air 3S – mẫu máy "hot" của năm 2025 - đã chứng kiến giá thu mua giảm từ 6.000 NDT xuống còn khoảng 4.900 NDT (giảm hơn 20%) chỉ sau vài tháng. Đối với các dòng máy nhập môn, mức chiết khấu thậm chí lên tới hơn 50% so với giá niêm yết. Nhiều đơn vị thu mua tại miền Nam Trung Quốc cho biết giá cả hiện đang thay đổi theo từng tuần, và một số dòng máy cũ hiện gần như không có người hỏi mua.

Người dùng phổ thông thay đổi

Giới phân tích nhận định đợt bán tháo này không đơn thuần là chu kỳ nâng cấp công nghệ thông thường. Môi trường bay ngày càng thu hẹp và chi phí tuân thủ pháp lý tăng cao đã đẩy ngưỡng sử dụng flycam lên một tầm mức mới. Đối với nhiều "tay chơi" nghiệp dư, flycam không còn là thiết bị giải trí đơn giản mà trở thành một thiết bị chuyên dụng đòi hỏi sự am hiểu về luật pháp và quy trình vận hành phức tạp. Thay vì thảo luận về "góc quay đẹp", cộng đồng người dùng hiện nay tập trung nhiều hơn vào việc "nơi nào còn được phép bay hợp pháp".

Tình trạng "càng bán càng giảm giá" đang tạo ra tâm lý chờ đợi từ phía người mua, làm trầm trọng thêm vòng xoáy sụt giảm giá trị. Lĩnh vực flycam tiêu dùng đang trải qua giai đoạn "đau đớn" khi chuyển đổi từ thuộc tính đồ chơi điện tử sang thiết bị chuyên dụng.

Về lâu dài, dù tiềm năng công nghệ vẫn còn rất lớn, nhưng thách thức lớn nhất của thị trường flycam hiện nay không còn là cuộc đua về thông số kỹ thuật, mà là cuộc chơi của sự thích nghi với môi trường pháp lý và khả năng duy trì niềm tin của người dùng.