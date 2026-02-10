Không phải Nga, một quốc gia tự sản xuất phương tiện đi lại ở Nam Cực: Chất lượng "ăn đứt" các mẫu sẵn có

Theo thông tin từ nhóm thám hiểm Nam Cực lần thứ 42 của Trung Quốc, xe bánh lốp 6x6 Snow Leopard do Trung Quốc tự phát triển vừa hoàn thành thử nghiệm trong điều kiện môi trường khắc nghiệt ở nội địa Nam Cực. Mẫu xe này đã di chuyển hơn 10.000 km mà không gặp sự cố nào.

Đoàn thám hiểm Nam Cực đã khởi hành từ Thượng Hải vào ngày 1/11/2025. Trong chuyến thám hiểm này, một loạt thiết bị và công nghệ mới sẽ được triển khai và thử nghiệm trên lục địa.

Từ ngày 5/12/2025 đến đầu tháng 2/2026, chiếc xe địa hình màu đỏ chuyên dụng cho Nam Cực đã tiến hành một loạt các thử nghiệm tại trạm nghiên cứu Zhongshan của Trung Quốc và tại năm khu vực địa hình nội địa điển hình. Snow Leopard đã di chuyển qua các khu vực có băng biển, sỏi, tuyết mềm, tuyết cứng và băng rắn.

Theo nhóm nghiên cứu, việc thử nghiệm thành công phương tiện này đã lấp đầy một khoảng trống quan trọng trong khả năng trang thiết bị của Trung Quốc về vận chuyển nhân lực trên mặt đất nhanh chóng. Đây là tiền đề để hỗ trợ nghiên cứu khoa học và các hoạt động cứu hộ khẩn cấp ở Nam Cực.

Trong một thời gian dài, các cuộc thám hiểm của Trung Quốc ở vùng nội địa Nam Cực chủ yếu dựa vào các phương tiện bánh xích nhập khẩu. Những sản phẩm này vốn có tốc độ chậm hơn, tiêu hao nhiên liệu cao hơn và chi phí vận hành, bảo trì lớn hơn.

Loại xe bánh lốp tự chế mới này tự hào có tốc độ nhanh hơn. Theo Sun Peng, một thành viên nhóm phụ trách các thử nghiệm tại chỗ, xe Snow Leopard có thể đạt tốc độ 28 km/h trên tuyết mềm và 42 km/h trên tuyết cứng. Trong khi đó, các loại xe bánh xích thông thường chỉ có tốc độ 15 km/h. Hơn nữa, Snow Leopard có thể duy trì tốc độ ổn định 65 km/h trên băng cứng và có tầm hoạt động tối đa khoảng 700 km với bình nhiên liệu đầy.

Để vượt qua những thách thức như nhiệt độ thấp, áp suất không khí thấp và địa hình phức tạp, nhóm nghiên cứu và phát triển đã đạt được những đột phá trong nhiều công nghệ then chốt liên quan đến hệ thống năng lượng của xe và vật liệu lốp, ông Sun cho biết thêm.

Yao Xu, một trưởng nhóm, nhớ lại một nhiệm vụ vận chuyển khẩn cấp. Xe Snow Leopard hoạt động liên tục trong 12 giờ, vượt qua quãng đường khứ hồi 263 km trong điều kiện tuyết phủ với tầm nhìn giảm xuống khoảng 3 mét, đảm bảo việc vận chuyển nhanh chóng các thiết bị quan trọng.

Theo Yao, đây là lần đầu tiên phương tiện vận chuyển đường bộ trong các cuộc thám hiểm Nam Cực của Trung Quốc đạt được tốc độ như vậy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều mà việc tiếp cận bằng đường hàng không là không thể.