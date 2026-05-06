Mặt hàng dùng nguyên liệu Việt Nam giúp Campuchia thu về hơn 200 triệu USD

Campuchia đón tin vui từ Mỹ và Châu Âu

Campuchia đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu xe đạp khi kim ngạch quý I/2026 đạt hơn 201 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường chủ lực gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Canada và Úc, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu với phương tiện thân thiện môi trường ngày càng gia tăng.

Ngành xe đạp đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Campuchia, bên cạnh dệt may và giày dép. Động lực tăng trưởng đến từ năng lực sản xuất cải thiện, sự ổn định của các nhà máy tại khu kinh tế đặc biệt, đặc biệt ở Bavet, cùng với lợi thế về chuỗi cung ứng và ưu đãi thương mại.

Ngoài ra, việc cho phép sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam để sản xuất hàng xuất khẩu sang EU cũng giúp Campuchia gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế.

Honda rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc sau hơn 20 năm

Honda quyết định rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc từ cuối năm 2026 sau hơn hai thập kỷ hiện diện, trong bối cảnh doanh số sụt giảm mạnh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Những năm gần đây, hãng chỉ bán được chưa tới 2.000 xe mỗi năm, giảm khoảng 22%, cho thấy sức hút suy yếu rõ rệt.

Thị trường Hàn Quốc vốn do các thương hiệu nội địa như Hyundai, Kia thống trị, trong khi các hãng xe điện như Tesla hay BYD cũng gia tăng áp lực cạnh tranh.

Theo Honda, quyết định này nằm trong chiến lược tái cấu trúc toàn cầu, tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn và thích ứng với xu hướng điện hóa. Dù dừng bán xe mới, hãng vẫn duy trì dịch vụ hậu mãi và tiếp tục kinh doanh xe máy tại thị trường này.

Doanh số giảm liên tiếp, BYD đặt cược vào thị trường quốc tế

BYD đang đối mặt giai đoạn khó khăn khi doanh số xe du lịch giảm liên tiếp 8 tháng tại thị trường Trung Quốc, với mức giảm 15,7% trong tháng 4 so với cùng kỳ. Dù có dấu hiệu phục hồi nhẹ theo tháng, xu hướng chung vẫn cho thấy áp lực lớn từ cạnh tranh nội địa và việc cắt giảm chính sách hỗ trợ xe điện.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu lại trở thành điểm sáng khi đạt mức kỷ lục, chiếm hơn 40% tổng doanh số và tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng quốc tế vẫn chưa đủ bù đắp sự suy giảm trong nước.

Đáng chú ý, lợi nhuận ròng quý I của BYD giảm hơn 55%, phản ánh tác động từ cuộc chiến giá và chi phí tăng cao. hực trạng này cho thấy hãng đang chịu áp lực lớn và phải đẩy mạnh chiến lược toàn cầu để duy trì vị thế.

(Tổng hợp)



