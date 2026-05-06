HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mặt hàng dùng nguyên liệu Việt Nam giúp Campuchia thu về hơn 200 triệu USD

Văn Chế
|

Láng giềng Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu một mặt hàng tăng vọt; Honda rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc sau hơn 20 năm; Doanh số giảm liên tiếp, BYD đặt cược vào thị trường quốc tế.

Campuchia đón tin vui từ Mỹ và Châu Âu

Campuchia đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu xe đạp khi kim ngạch quý I/2026 đạt hơn 201 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường chủ lực gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Canada và Úc, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu với phương tiện thân thiện môi trường ngày càng gia tăng.

Láng giềng Việt Nam đón tin vui từ Mỹ và Châu Âu - Ảnh 1.

Ngành xe đạp đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Campuchia, bên cạnh dệt may và giày dép. Động lực tăng trưởng đến từ năng lực sản xuất cải thiện, sự ổn định của các nhà máy tại khu kinh tế đặc biệt, đặc biệt ở Bavet, cùng với lợi thế về chuỗi cung ứng và ưu đãi thương mại.

Ngoài ra, việc cho phép sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam để sản xuất hàng xuất khẩu sang EU cũng giúp Campuchia gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế.

Honda rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc sau hơn 20 năm

Honda quyết định rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc từ cuối năm 2026 sau hơn hai thập kỷ hiện diện, trong bối cảnh doanh số sụt giảm mạnh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Những năm gần đây, hãng chỉ bán được chưa tới 2.000 xe mỗi năm, giảm khoảng 22%, cho thấy sức hút suy yếu rõ rệt.

Láng giềng Việt Nam đón tin vui từ Mỹ và Châu Âu - Ảnh 2.

Thị trường Hàn Quốc vốn do các thương hiệu nội địa như Hyundai, Kia thống trị, trong khi các hãng xe điện như Tesla hay BYD cũng gia tăng áp lực cạnh tranh.

Theo Honda, quyết định này nằm trong chiến lược tái cấu trúc toàn cầu, tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn và thích ứng với xu hướng điện hóa. Dù dừng bán xe mới, hãng vẫn duy trì dịch vụ hậu mãi và tiếp tục kinh doanh xe máy tại thị trường này.

Doanh số giảm liên tiếp, BYD đặt cược vào thị trường quốc tế

BYD đang đối mặt giai đoạn khó khăn khi doanh số xe du lịch giảm liên tiếp 8 tháng tại thị trường Trung Quốc, với mức giảm 15,7% trong tháng 4 so với cùng kỳ. Dù có dấu hiệu phục hồi nhẹ theo tháng, xu hướng chung vẫn cho thấy áp lực lớn từ cạnh tranh nội địa và việc cắt giảm chính sách hỗ trợ xe điện.

Láng giềng Việt Nam đón tin vui từ Mỹ và Châu Âu - Ảnh 3.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu lại trở thành điểm sáng khi đạt mức kỷ lục, chiếm hơn 40% tổng doanh số và tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng quốc tế vẫn chưa đủ bù đắp sự suy giảm trong nước.

Đáng chú ý, lợi nhuận ròng quý I của BYD giảm hơn 55%, phản ánh tác động từ cuộc chiến giá và chi phí tăng cao. hực trạng này cho thấy hãng đang chịu áp lực lớn và phải đẩy mạnh chiến lược toàn cầu để duy trì vị thế.

(Tổng hợp)

Honda ra mắt xe tay ga mới phong cách Vespa: Tiết kiệm xăng, giá ngang Vision


Tags

Tin nóng trong ngày

Trung Quốc

Campuchia

Tin ngắn

xe điện

EU

báo mới

Tesla

Hyundai

VnExpress

BYD

honda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

01:31
Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

00:45
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Honda SH bản đặc biệt nhập Ý sắp ra mắt Việt Nam: Thiết kế độc lạ, giá ngang xe phân khối lớn

Honda SH bản đặc biệt nhập Ý sắp ra mắt Việt Nam: Thiết kế độc lạ, giá ngang xe phân khối lớn

01:22
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại