Bộ Quốc phòng trả lời công dân mất 1/2 đốt ngón trỏ tay thuận phải xếp sức khỏe loại mấy, đủ tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, nội dung: “Tôi hiện đang thường trú tại thôn Diên Lâm, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ. Khi tôi tìm hiểu về quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi thấy các tiêu chuẩn phân loại sức khỏe có quy định cụ thể đối với trường hợp cụt ngón tay (mất 1 đốt, 2 đốt, hoặc cả ngón).

Tuy nhiên, trường hợp cụ thể của tôi là bị mất 1/2 đốt ngón trỏ của tay phải (đây là tay thuận của tôi).

Tôi xin hỏi: Trường hợp mất 1/2 đốt ngón trỏ tay phải (tay thuận) như tôi sẽ được Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự xếp vào loại sức khỏe mấy?

Với tình trạng này, tôi có đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự hay được tạm hoãn/miễn gọi nhập ngũ theo quy định pháp luật hiện hành?”.

Ngày 25/9/2026, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo số thứ tự 110, tiểu mục 9, Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025, trường hợp mất ngón trỏ được cho điểm căn cứ vào số đốt ngón bị mất và bàn tay thuận hoặc không thuận. Cụ thể, mất 01 đốt ngón trỏ bàn tay thuận được cho 5 điểm; mất 01 đốt ngón trỏ bàn tay không thuận được cho 4 điểm.

Trường hợp mất 1/2 đốt ngón trỏ bàn tay phải (tay thuận), chưa có quy định phân loại, cho điểm cụ thể tại Mục II Phụ lục I, được thực hiện theo điểm d khoản 3 Điều 9 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 như sau: “Trường hợp công dân mắc bệnh tật chưa được phân loại theo Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, thì Hội đồng khám sức khỏe khu vực đánh giá đầy đủ, toàn diện chức năng cơ quan bị bệnh tật, mức độ ảnh hưởng đến khả năng luyện tập quân sự, lao động, sinh hoạt, tiên lượng mức độ tiến triển bệnh, tật để kết luận phân loại sức khỏe.”

Do đó, sau khi thực hiện khám và đánh giá đầy đủ, toàn diện chức năng ngón trỏ bàn tay phải (tay thuận), mức độ ảnh hưởng đến khả năng luyện tập quân sự, lao động, sinh hoạt và tiên lượng mức độ tiến triển bệnh, tật, Hội đồng khám sức khỏe khu vực căn cứ kết quả đánh giá để cho điểm đối với tổn thương này; đồng thời kết hợp với kết quả đánh giá các tình trạng bệnh, tật khác để kết luận phân loại sức khỏe của công dân.