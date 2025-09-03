Masterise Group: Doanh nghiệp tư nhân “kiến tạo chuẩn sống”, góp sức vào công cuộc phát triển

Từ "xây nhà" đến "kiến tạo chuẩn sống"

Chưa bao giờ nhịp phát triển đô thị tại Việt Nam diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân số và yêu cầu về chất lượng sống đặt ra bài toán lớn: đô thị không chỉ là nơi ở, mà còn phải là không gian nuôi dưỡng cộng đồng, gìn giữ văn hóa và hướng tới bền vững. Trong tiến trình ấy, Nhà nước đóng vai trò hoạch định, ban hành chính sách; còn lực lượng tư nhân, đặc biệt là các tập đoàn bất động sản, chính là những người đưa định hướng thành hiện thực.

Và, một câu hỏi lớn được đặt ra: "Liệu diện mạo và chuẩn sống đô thị có thể được định nghĩa bởi doanh nghiệp tư nhân?"

Tại talkshow Kiến tạo Đất nước với chủ đề "Nâng tầm chuẩn mức sống người dân Việt Nam", bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, cho rằng câu trả lời là có – nhưng với điều kiện: doanh nghiệp không thể "tự phong chuẩn" theo cách chủ quan, mà phải đồng hành cùng chính sách vĩ mô và xuất phát từ nhu cầu thật của cư dân.

"Câu chuyện ‘nâng chuẩn sống’ không còn là khẩu hiệu, mà là một áp lực nghề nghiệp rất thật với những người làm nghề như chúng tôi", bà Thi Anh Đào nhấn mạnh.

Theo bà Thi Anh Đào, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, nâng chuẩn sống không thể chỉ dừng ở việc bổ sung tiện nghi, mà còn phải kiến tạo hệ thống kết nối và mang đến giá trị thật cho người dân. Nếu chỉ tạo ra những khu đô thị sang trọng nhưng tách biệt, doanh nghiệp rất dễ rơi vào cái bẫy của "tòa tháp ngà", xa hoa nhưng không dành cho số đông, đẹp đẽ nhưng thiếu liên kết, và không có khả năng phục vụ hành trình thường nhật của cuộc sống.

"Trên quan điểm gắn ‘chuẩn sống’ với trách nhiệm xã hội và khát vọng kiến quốc, Masterise Group tiên phong hiện thực hóa ý niệm ‘nâng tầm chất lượng sống", coi đó không chỉ là mục tiêu kinh doanh, mà còn là một cam kết dài hạn với cộng đồng. Tầm nhìn lớn lao đó được thể hiện một phần qua Masterise Homes – thành viên của Masterise Group, thương hiệu gắn liền với hành trình hơn 1 thập kỷ kiến tạo không gian sống xứng tầm cho người Việt.

"Với Masterise Homes, chúng tôi lựa chọn hướng đi riêng. Các dự án của Masterise Homes được phát triển theo định nghĩa mới về "hàng hiệu" trong bất động sản, qua đó nâng tầm chất lượng sống, kiến tạo trải nghiệm xứng tầm cho cư dân", bà Đào chia sẻ.

Giám đốc khối Marketing Masterise Group nhấn mạnh rằng "hàng hiệu" bất động sản dưới góc nhìn phi truyền thống của Masterise Homes không gắn với sự xa xỉ, mà là bảo chứng về chất lượng sống ngay cả giới trung lưu, thượng trung lưu hay thế hệ người Việt thành đạt trẻ cũng xứng đáng được hưởng thụ. Và, một dự án "hàng hiệu" đúng nghĩa phải đáp ứng bốn tiêu chí cốt lõi: Tỉ mỉ và tận tâm trong từng chi tiết, bảo chứng giá trị trường tồn với thời gian, mang cảm hứng di sản và được quốc tế công nhận.

"Đó cũng chính là tầm nhìn Masterise Group đặt ra và góp phần giải quyết câu chuyện giảm tỷ lệ những "tháp ngà" xa xỉ không dành cho số đông để tập trung kiến tạo không gian sống thực sự chạm đến những mối bận tâm của các nhóm khách hàng khác nhau", bà Đào khẳng định.

Trong bối cảnh Nghị quyết 10 xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng và Nghị quyết 06 đặt mục tiêu phát triển đô thị bền vững đến 2045, bà cho rằng: "Doanh nghiệp phải nhìn nhận mình là một thành phần trong hệ sinh thái kiến quốc."

Chính vì thế, doanh nghiệp bất động sản không thể chỉ dừng ở "xây nhà để bán", mà phải tham gia kiến tạo môi trường sống đúng nghĩa, hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường – phù hợp tinh thần Nghị quyết 10 và 06.

"Để phát triển đô thị Việt Nam tương xứng với các đô thị quốc tế, không chỉ dựa vào quy định của Nhà nước hay vốn đầu tư mà từ cách thức mỗi doanh nghiệp kiến tạo khu đô thị – không dừng ở việc xây nhiều tòa nhà, căn hộ, mà phải biến nơi đó thành một không gian đáng sống", bà Đào nói.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group

Một điểm khác biệt khi doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bước ra quốc tế, theo bà, chính là "chất Việt Nam". Đó là khả năng tạo ra không gian sống vừa đạt chuẩn quốc tế, vừa giữ được mối liên kết văn hóa và nguồn cội, thể hiện qua thiết kế, cảnh quan và những công trình công cộng.

Từ cách nhìn này, bà Thi Anh Đào nhấn mạnh: Để kiến tạo một khu đô thị đáng sống, cần sự chung tay của nhiều bên: quy hoạch đúng từ Nhà nước, chính sách hỗ trợ phù hợp, và quan trọng là cách tiếp cận trách nhiệm, tử tế từ doanh nghiệp.

Masterise Group chọn con đường dài hạn với nhiều ràng buộc trách nhiệm

Không thể phủ nhận, bất động sản là lĩnh vực gắn với lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, Masterise Group chọn hướng đi khác - xây dựng thương hiệu dựa trên tầm nhìn dài hạn, chấp nhận nhiều ràng buộc trách nhiệm để kiến tạo tương lai bền vững.

Chính vì lựa chọn đó, tập đoàn nhìn nhận rõ một nguyên tắc: lợi ích của doanh nghiệp không bao giờ tách rời khỏi lợi ích của cộng đồng. Chỉ khi cư dân - những người trực tiếp thụ hưởng sản phẩm - phát triển về kinh tế, tinh thần và giá trị sống, họ mới có thể đồng cảm và trân trọng giá trị doanh nghiệp mang lại cho xã hội.

Theo bà Thi Anh Đào, việc phát triển khu đô thị không chỉ dừng lại ở "có chỗ để ở", mà phải trở thành nơi cư dân tìm thấy sự kết nối ý nghĩa với bản thân và cộng đồng, đồng thời là chốn cân bằng, tái tạo năng lượng. Cao hơn nữa, đó phải là nơi cư dân cảm nhận được những giá trị sống sâu sắc và bền vững – song hành với họ trong tương lai. Giá trị lâu dài của bất động sản không chỉ đến từ "phần cứng" – hạ tầng, thiết kế – mà còn từ "phần mềm": chất lượng cộng đồng, cách cư dân cùng nhau kiến tạo lối sống.

Tuy nhiên, bà Thi Anh Đào cũng làm rõ, để thực hiện được điều đó không thể chỉ dừng ở triết lý. "Nếu chỉ nói suông rồi làm xong dự án này lại quên đi ở dự án khác thì không thể tạo nên chuẩn mực sống mới. Chúng tôi chọn cách biến kinh nghiệm, bài học và hợp tác quốc tế thành một hệ thống tiêu chuẩn chặt chẽ cho từng dòng sản phẩm. Mỗi phân khúc khách hàng sẽ có một bộ tiêu chuẩn riêng, bảo đảm đáp ứng đúng nhu cầu thực tế thay vì áp dụng chung một công thức" bà Đào chia sẻ.

Điển hình là dự án đô thị The Global City, được phát triển bởi Masterise Homes. Tại đây, mô hình "thành phố 15 phút" được áp dụng: mọi nhu cầu thiết yếu – từ giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí đến không gian xanh – đều có thể tiếp cận trong 15 phút đi bộ. Việc đưa chuẩn quốc tế này vào Việt Nam không chỉ giúp cư dân tiết kiệm thời gian, mà quan trọng hơn, giúp họ có thêm thời gian chất lượng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Mô hình "thành phố 15 phút" được áp dụng toàn diện tại The Global City

Hơn thế nữa, các chuẩn mực không áp dụng máy móc mô hình quốc tế mà được tinh chỉnh để phù hợp văn hóa Việt Nam. Trong thiết kế nhà ở tại The Global City, nhiều yếu tố bản sắc Sài Gòn được lồng ghép, để cư dân vừa sống trong một đô thị phức hợp quốc tế, nhưng không hề ra rời cội nguồn. Quy hoạch khu đô thị cũng tính đến "phân vùng năng lượng" – không gian cho người trẻ, cho gia đình, cho người cao tuổi – tạo ra đô thị bao dung nhiều tầng lớp, nhiều nhu cầu khác nhau.

Tất cả những điều này không dừng ở triết lý, mà được cụ thể hóa thành chuẩn mực thực thi rõ ràng. Từ thiết kế, vận hành đến quản lý, mỗi khâu đều có tiêu chuẩn để biến lý tưởng thành sản phẩm cụ thể. Chỉ khi đó, giá trị mới thực sự đến tay người dân – và quay trở lại nâng cao giá trị dài hạn cho cả dự án và thương hiệu.

Với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi Việt Nam phải phát triển hệ thống đô thị bền vững, cạnh tranh và nhân văn. Ở đó, sự đồng hành của khối tư nhân là không thể thiếu. Nhưng quan trọng hơn, phải có những doanh nghiệp biết "kiến tạo" chứ không chỉ "phát triển". Qua chiến lược và hành động của Masterise Group, có thể thấy doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có khả năng định nghĩa lại "chuẩn sống" cho đô thị Việt Nam.