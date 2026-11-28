Chỉ trong vòng hơn 6 năm, Master Anh Đức (SN 1993) cùng cộng sự thành lập và điều hành 4 doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản, đào tạo, dạy khởi nghiệp, làm giàu và bán sách.Có những khóa học làm giàu mà Đức tổ chức giảng dạy với mức phí lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (SN 1993, quê Phú Thọ) về tội “Trốn thuế” và hành vi lừa dối khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Đức còn được biết đến với biệt danh Master Anh Đức , người thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ về những thành công của học viên sau khi học các khóa đào tạo do Đức tổ chức giảng dạy để quảng bá, thu hút lượng lớn người quan tâm, chủ yếu là giới trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Anh Đức xây dựng mạng lưới doanh nghiệp từ tháng 2/2020 với điểm khởi đầu là Công ty CP Kinh doanh và phát triển địa ốc Palhomes tại Hà Nội với vốn khởi đầu 2 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và dịch vụ bất động sản.

Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an.

Tại công ty này, Anh Đức góp 720 triệu đồng (36%) cổ phần, ba cổ đông cùng sáng lập doanh nghiệp còn lại là Nguyễn Trường Sơn (29%), Đinh Ngọc Tú (29%) và Vũ Tiến Đạt (6%). Tháng 8/2021, công ty tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, sau đó tiếp tục nâng lên 10 tỷ đồng.

Đầu năm 2023, Master Anh Đức và nhóm bạn thành lập Công ty CP Đào tạo phát triển doanh nghiệp Pal Academy, đặt trụ sở trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội), hoạt động lĩnh vực giáo dục, kinh doanh sách, tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại.

Vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, sau đó công ty nâng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng. Anh Đức vẫn là cổ đông lớn nhất.

Đến tháng 6/2025, Nguyễn Anh Đức và nhóm bạn tiếp tục thành lập Công ty CP Đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life và Công ty cổ phần phát triển bất động sản Palhomes.

Hai công ty cùng đặt trụ sở tại một căn hộ thuộc KĐT mới Dương Nội (Hà Nội), với cổ đông tương tự giống các công ty trước, Anh Đức vẫn là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 36% cổ phần vốn điều lệ.

Chỉ trong 5 năm, Master Anh Đức và cộng sự liên tiếp thành lập và điều hành 4 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ có lúc đạt hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, 2 công ty hoạt động lĩnh vực bất động sản và 2 công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, kinh doanh sách.

Quá trình điều hành hoạt động các doanh nghiệp, Đức thường xuyên đăng tải chia sẻ những clip về sự thành công của học viên sau khi học các khóa do Đức tổ chức giảng dạy để quảng bá.

Những clip này thu hút lượng lớn người quan tâm theo dõi, chủ yếu là giới trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp. Trong đó, có những khóa đào tạo khởi nghiệp, kinh doanh, làm giàu có mức phí lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Hình ảnh quảng cáo khóa đào tạo kinh doanh, làm giàu của Master Anh Đức.

Theo Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng, quá trình điều hành doanh nghiệp, Master Anh Đức thu tiền học, tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, Đức đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế hơn 7,6 tỷ đồng.

Tháng 11/2026, sau khi thấy nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Anh Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung các giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che mắt cơ quan chức năng.

Kết quả giám định thể hiện, Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh hơn 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.