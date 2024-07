Mark Zuckerberg mặc suit lướt sóng, uống bia 'chúc mừng sinh nhật' nước Mỹ

Ông chủ Meta Mark Zuckerberg thời gian gần đây liên tục gây sốt mạng xã hội với phong cách ngày càng "ngầu" và chất chơi, khác hẳn hình ảnh đơn giản trước đây.

Trong video mới nhất đăng tải lên Facebook và Instagram, tỷ phú sinh năm 1984 mặc âu phục black tie, đứng trên ván lướt sóng, tay cầm lon bia và lá cờ Mỹ. Ngoài ra, ông cũng không quên đeo một chiếc vòng cổ xích - điểm nhấn của phong cách hip-hop đang được vị tỷ phú ưa thích gần đây.

Trên phần chú thích ảnh, nhà sáng lập Facebook ghi "Chúc mừng sinh nhật, nước Mỹ". Video còn lồng giai điệu bài "Born In The U.S.A." (Sinh ra tại Mỹ) của Bruce Springsteen. Một người dùng Facebook bình luận: " Ok, không thể Mỹ hơn. Chúc mừng ngày 4/7! Tôi đoán là chân anh đã hồi phục tốt ". Để đáp lại, Mark Zuckerberg xác nhận chân ông đã gần hồi phục hoàn toàn.

Mark Zuckerberg diện suit, đeo vòng xích, cầm cờ Mỹ lướt sóng.

Trong phần bình luận, vị tỷ phú còn bật mí mình đang nuôi kiểu tóc mullet - và nói rằng mình sẽ vận động nhiều hơn sau khi hồi phục vì chấn thương ACL. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông chủ Meta chia sẻ mình bị rách dây chằng chéo trước (ACL) khi đang đấu tập MMA.

Đây không phải lần đầu tiên Mark Zuckerberg thể hiện tình yêu nước theo cách này. Hồi năm 2021, ông đăng tải một video lướt sóng bằng ván điện, tay cầm lá cờ Mỹ và lồng nhạc giai điệu huyền thoại "Take Me Home, Country Roads".

Trong những năm gần đây, vị tỷ phú có sự "lột xác" về phong cách khi theo đuổi hình ảnh người đam mê thể thao và thời trang hip-hop. Ông có đai xanh jiu-jitsu, thường xuyên tập luyện võ thuật. Trong báo cáo thường niên đầu năm nay của Meta, công ty nói với các nhà đầu tư rằng "Zuck" thường xuyên làm những việc mạo hiểm để giải trí - và sẽ là một vấn đề thực sự đối với đế chế tỷ đô này nếu ông bị thương khi làm vậy.

Ngoài võ thuật và lướt sóng, ông chủ Meta còn đang bày tỏ niềm yêu thích với bộ môn CrossFit, cũng như đang tập lái để lấy bằng phi công.

Mark Zuckerberg có vẻ đang "hồi xuân" với phong cách trẻ trung, yêu thể thao mạo hiểm.

Thời gian gần đây, phong cách ăn mặc của tỷ phú 40 tuổi cũng thay đổi chóng mặt, khi thường xuyên diện áo phông phong cách hip-hop, đeo dây xích vàng, đi sneaker. Hình ảnh này khá khác lạ với phong cách áo thun xám đơn giản, đậm chất dân công nghệ trước đây của ông.