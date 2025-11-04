Mão có sức hấp dẫn rất đặc biệt, Dậu càng di chuyển càng có tài lộc ngày 4/11

Tuổi Tý

Người tuổi Tý báo hiệu tam hội cục sẽ mang tới những cơ hội tài lộc vô cùng rõ ràng. Bạn không những tự mình chủ động có những khoản thu nhập tốt mà còn được bạn bè, người thân, người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan, hứa hẹn thu về rủng rỉnh, tiền tiêu không hết.

Mỗi sáng, pha một cốc nước ấm với chút nước cốt chanh để uống sẽ đánh thức và thúc đẩy sự trao đổi chất của cơ thể. Nước chanh có chứa vitamin C, sẽ làm tăng khả năng miễn dịch, diệt khuẩn giúp giữ cho bạn khỏe mạnh cũng như ngăn ngừa nhiễm trùng.

Tuổi Sửu

Do tác động tiêu cực của Chính Ấn, nên dù bạn là người có trái tim hài hòa, tình cảm nhưng hôm nay bạn bảo thủ, cứng đầu đến kỳ lạ, có thể bạn bị ai đó chỉ trích nên thành ra chỉ muốn dương hết gai nhọn lên để bảo vệ bản thân. Nhưng may mắn là có Tam hội cục che chở nên nên mọi người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện cho bạn, công việc sau đó cũng vào guồng nên khá thuận lợi.

Về công việc, Quan tinh trợ giúp nên người tuổi Sửu rất nhanh đã có vị thế riêng, rất có thể còn được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bạn làm việc chăm chỉ, cầu tiến, có chỗ dựa nếu tận dụng thiên thời địa lợi nhân hòa thì tài lộc cũng theo đó mà tốt lên trông thấy. Chính Tài tốt hơn Thiên Tài, nên tập trung vào khoản này.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần khá phong lưu, đời sống tình cảm nhiều biến động. Đào Hoa gõ cửa, với người độc thân thì là tín hiệu rất đáng mừng, được nhiều người lưu ý nhưng với người đã có gia đình thì quả là đáng ngại. Có khi chính sự theo đuổi của người khác phái sẽ khiến bản mệnh chịu điều tiếng không hay.

Bạn cảm thấy chuyện tình cảm hiện tại của hai bạn khá ổn là nhờ sự hỗ trợ của Ngũ hành tương sinh. Nhưng đừng vì vậy mà chủ quan. Dù sau nhiều năm yêu nhau thắm thiết, bạn cũng không nên quá thoải mái với người ấy và tự biến mình thành một con người nhàm chán. Những cái gì cũ đều dẫn đến hệ quả của việc “chán”. Mà “chán” thì dễ dẫn đến tư tưởng muốn đi tìm “của lạ”. Hãy học cách hâm nóng tình yêu bằng những buổi hẹn hò lãng mạn như những ngày đầu mới quen nhau

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp tam hợp cục nên đường xã giao khởi sắc hơn hẳn. Phải nói là bạn có sức hấp dẫn rất đặc biệt khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ai ai cũng lưu lại ấn tượng tốt đẹp. Nếu về ra mắt nhà người yêu thì đảm bảo sẽ rất được yêu quý, mối quan hệ này cũng chắc chắn hơn hẳn rồi.

Vì có sự hỗ trợ của Ngũ hành tương sinh nên bản mệnh cảm thấy thể lực khá ổn định, khỏe mạnh. Nhưng đừng vì thế mà không để ý tới việc uống nước đầy đủ. Bạn thậm chí không nhận thấy rằng mình bị mất nước, chính vì vậy có thể sẽ uống nước không đủ. Nếu bạn đã quyết định có một lối sống lành mạnh, điều đầu tiên trong danh sách việc nên làm là uống nhiều nước hơn. Đồng thời, bạn cần hạn chế uống trà, cà phê, và đồ uống có ga.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn quan hệ xã giao tốt đẹp, với người lớn tuổi nữ giới bạn gây ấn tượng khá tốt. Nếu biết vận dụng khéo léo thì người ấy sẽ giúp đỡ công việc cho bản mệnh. Cấp trên hay đồng nghiệp thuộc đối tượng này thì hãy lưu tâm hơn một chút nhé, tận dụng lợi thế để đường thăng tiến rộng mở hơn.

Không ít người tìm đến thiền để giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, lúc này bạn cũng nên dành thời gian tìm hiểu về Thiền vì Thiền được chứng mình là mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, tâm trí và tâm hồn mỗi người. Chỉ cần bỏ ra 10 phút mỗi ngày để tập thiền, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn khi làm việc, tập trung hơn trong những việc khó và từ đó kế hoạch sẽ diễn ra êm xuôi hơn.

Tuổi Tỵ

Tỵ Hợi tương xung nên bản mệnh tranh chấp với đồng nghiệp, không khí căng thẳng, thường xuyên lời qua tiếng lại. Cũng vì điều này mà bạn đi làm không thoải mái, không có sự hợp tác trong công việc dẫn tới tiến độ, hiệu suất giảm đi rõ rệt, thiệt hại đủ đường.

Đừng chủ quan tới các kế hoạch tài chính, bạn hãy thử tự đo lường để đánh giá bản thân với người khác có thể thúc đẩy mục tiêu tài chính của mình. Sự cạnh tranh giúp kích thích sẽ khiến bạn làm chăm chỉ hơn, đầu tư nhiều hơn và kiên trì vượt qua những khó khăn. Ngoài ra, đừng vội lãng phí tiền vào những thứ không đâu và bỏ lỡ những điều thực sự quan trọng hơn trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Tinh thần của bạn không ổn định, tính khí nóng nảy, tính cách cực đoan nên dễ nổi xung, gây gổ với người xung quanh. Chuyện tình cảm vốn khá tốt đẹp nhưng hôm nay bạn không kiểm soát tốt cảm xúc nên vẫn thấy lo lắng, căng thẳng mệt mỏi vì nghĩ tới tương lai của hai người.

Sức khỏe răng miệng của bạn liên quan trực tiếp vào sức khỏe của cơ thể. Các nhà khoa học thậm chí đã chứng minh được mối liên hệ giữa răng miệng và các bệnh tim mạch. Hãy bắt đầu thay đổi thói quen dùng tăm bằng chỉ nha khoa bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình sẽ khỏe hơn, khi mới dùng nướu răng của bạn có thể chảy máu một chút do chưa làm đúng cách. Vì vậy, nên thực hiện theo chỉ dẫn của nha sĩ. Trong trường hợp thấy chảy máu thì nên dừng lại đến khi lợi của bạn trở nên khỏe mạnh hơn.

Tuổi Mùi

Tam hợp cục giúp cho người tuổi Mùi làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau.

Hôm nay, người tuổi Mùi còn có Tuế Hợp nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng khá hay ho, có thêm đồng mình chia sẻ cuộc sống.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong ngày Kim sinh Thủy vượng không cần lo về tiền bạc, bạn tuy không có nhiều nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Cứ tiêu hết lại có, thỉnh thoảng được cho hoặc có thu nhập thêm bên ngoài cũng đủ trang trải cuộc sống. Muốn dư dả thì phải mạnh dạn làm việc, nỗ lực cố gắng nhiều hơn.

Nhờ có Tam hợp cục hỗ trợ nên chuyện tình cảm của bạn vô cùng hạnh phúc. Hai người biết hòa hợp với nhau, giao tiếp cởi mở hiểu và tôn trọng nhau hơn. Có thể hai người yêu và tôn trọng cảm xúc của nhau thật sự, biết cách làm cho nhau thăng hoa trong “chuyện ấy”, tình yêu nhờ thế mà sẽ sinh động và lành mạnh hơn.

Tuổi Dậu

Ngày này, tuổi Dậu nên ra ngoài làm việc nhiều vì bạn có Dịch Mã năng động, càng di chuyển thì càng có tài lộc. Con đường kiếm tiền tuy không dễ dàng, phải vất vả bôn ba nhưng hanh thông, chắc chắn sẽ mang lại nguồn thu nhập đáng kể, cố gắng thêm một chút nhé.

Có thể nói, đọc nên trở thành một thói quen tốt vô điều kiện bởi vì nó cải thiện trí nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng của bạn. Để bắt đầu với thói quen này, hãy đặt sách ở mọi góc nhà: Trong phòng tắm, trong nhà bếp, dưới giường.

Ngoài ra, đừng quên đặt một cuốn sách trong túi của bạn để bạn có thể đọc ngay cả khi bạn đang ở ngoài, ví dụ như trên phương tiện giao thông công cộng, chờ bạn ở quán cà phê... Nếu bạn chỉ mới bắt đầu phát triển thói quen đọc, chỉ cần đọc trong 15-20 phút, và sau đó bắt đầu tăng thời gian lên.

Tuổi Tuất

Ngại ngần nhất trong vận trình là có công danh nhưng không có tài lộc, bạn còn phải bỏ tiền ra để chăm chút cho những mối quan hệ xã giao. Điều này là không thể tránh khỏi nên đành chấp nhận thôi, có Kiếp Tài còn mất thêm một chút đồ đạc nữa nên lại thêm một khoản cần chi.

Ăn uống vô tổ chức là một trong những kẻ thù của lối sống lành mạnh. Để giảm ham muốn ăn vặt giữa các bữa chính, bạn nên tạo cho mình thói quen mang đồ ăn nhẹ lành mạnh mỗi ngày đi làm hoặc phải đi đâu đó. Đồ ăn nhẹ đơn giản chỉ cần là trái cây hoặc sữa chua. Chỉ sau 1 tháng thực hiện thói quen ăn đồ ăn nhẹ không có carbohydrate, bạn sẽ nhận thấy những khác biệt tích cực trong sức khỏe.

Tuổi Hợi

Hợi Thủy tự hình khiến bạn có nhiều suy nghĩ tiêu cực, buồn bã, không thoát ra khỏi tâm trạng não nề. Những chuyện thực ra chẳng có gì nhưng bản mệnh lại nghĩ theo chiều hướng xấu, nghiêm trọng hóa vấn đề nên nghĩ quẩn, tự mình làm khổ mình.

Tuổi Hợi được Tam hội cục nâng đỡ nên đi đâu, làm gì cũng cảm thấy thoải mái, không phải lo lắng gì. Tuy nhiên, để mọi thứ suôn sẻ hơn cuối ngày đừng quên lập kế hoạch cho cả tuần. Bạn chỉ cần dành ra tối đa 5 phút để lập kế hoạch hằng ngày cho bản thân, thậm chí hằng tuần, hằng tháng và cố gắng duy trì cho đến khi nó trở thành thói quen không thể bỏ được.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!