Mảnh vỡ tên lửa đánh chặn xác nhận Israel đang cạn kiệt vũ khí này

Mảnh vỡ của một tên lửa đánh chặn cho thấy Israel đang cạn kiệt vũ khí này.

Đoạn video ghi lại hình ảnh mảnh vỡ, được xác định là của một tên lửa đánh chặn Stunner, phóng từ hệ thống phòng không David's Sling, đã xuất hiện trên mạng chỉ vài giờ trước khi Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran.

Israel đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn này.

Tên lửa đánh chặn được tìm thấy ở thị trấn Tel Sheva của người Bedouin Arab. Nó mang những dấu hiệu cho thấy chỉ được sản xuất vào tháng Giêng năm nay.

Điều này chứng tỏ quân đội Israel (IDF) đã sử dụng hết phần lớn kho dự trữ tên lửa Stunner của mình và đang sử dụng các tên lửa đánh chặn được sản xuất chỉ vài tháng trước khi cuộc chiến với Iran bắt đầu.

Hệ thống David's Sling được phát triển chung bởi nhà thầu quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense Systems và nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon. Hệ thống này đi vào hoạt động năm 2017.

Hệ thống phòng không được thiết kế để đánh chặn máy bay, UAV, tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa tầm trung đến tầm xa và tên lửa hành trình, được bắn ở tầm bắn từ 40 đến 300km.

Tên lửa Stunner được trang bị hệ thống dò tìm CCD/IR kép và radar chủ động, được thiết kế đặc biệt để phân biệt giữa mồi nhử và đầu đạn thực sự của tên lửa.

Tên lửa cũng nhận dữ liệu theo dõi từ radar đa chế độ mảng quét điện tử chủ động Elta EL/M-2084.

Tên lửa đánh chặn nhiều tầng bao gồm một động cơ đẩy nhiên liệu rắn, tiếp theo là một phương tiện tiêu diệt bất đối xứng với hệ thống lái tiên tiến giúp tăng khả năng cơ động trong giai đoạn tiêu diệt.

Một động cơ 3 xung cung cấp thêm gia tốc và khả năng cơ động trong giai đoạn cuối.

Một tên lửa đánh chặn có giá lên tới hơn 1 triệu USD và mặc dù tốc độ sản xuất được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng độ phức tạp của tên lửa cho thấy mỗi tháng chỉ sản xuất được vài chục chiếc trong trường hợp tốt nhất.

Hệ thống David's Sling tạo thành tầng giữa trong khả năng phòng không đa lớp của Israel, bao gồm cả hệ thống tầm ngắn Iron Beam và Iron Dome. Tầng trên cùng là các hệ thống Arrow, được thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa.

Chỉ 2 tuần sau khi chiến tranh bắt đầu, các báo cáo về tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn tại Israel đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, IDF đã phủ nhận điều này.

Tuy nhiên, các báo cáo sau đó tiết lộ, IDF đã bắt đầu hạn chế việc sử dụng các hệ thống đánh chặn tên lửa tiên tiến nhất của mình, thay vào đó tập trung vào các hệ thống được nâng cấp nhưng kém hiệu quả hơn.

Hệ thống phòng không Israel đã dựa rất nhiều vào hệ thống Arrow để đối phó với tên lửa đạn đạo của Iran vào giai đoạn đầu chiến tranh.

Tuy nhiên, theo một báo cáo của tờ Wall Street Journal, sau đó Israel bắt đầu tiết kiệm những tên lửa đánh chặn cao cấp này, thay vào đó chuyển sang sử dụng các phiên bản nâng cấp của hệ thống David's Sling, và thậm chí cả Iron Dome, để đối phó với những mối đe dọa mà chúng không được thiết kế ban đầu.

Tình trạng thiếu hụt này có lẽ là yếu tố chính góp phần vào quyết định của Israel chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Iran do Mỹ công bố.

Israel có thể sẽ cố gắng bổ sung kho dự trữ của mình trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, 2 tuần có lẽ không đủ để sản xuất bất kỳ số lượng tên lửa đánh chặn đáng kể nào.