Manh mối dưới đáy biển trong cuộc tìm kiếm MH370: 11 vật thể xuất hiện

Các chuyên gia Australia phát hiện 11 vật thể từng bị bỏ sót khi kiểm tra lại hàng nghìn km2 ảnh sonar trong vùng tìm kiếm MH370.

Nhiều năm sau khi cuộc tìm kiếm MH370 do Australia dẫn đầu kết thúc, hàng nghìn km2 dữ liệu đáy biển từng được thu thập đã được đưa ra kiểm tra lại. Lần rà soát này hé lộ 11 vật thể chưa được phân tích trước đó, trong đó có ba vật thể được đánh giá không có nguồn gốc tự nhiên.

MH370 mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Phân tích radar và liên lạc vệ tinh sau đó cho thấy chiếc Boeing 777 tiếp tục bay thêm nhiều giờ trước khi được cho là kết thúc hành trình ở nam Ấn Độ Dương.

Australia dẫn đầu cuộc tìm kiếm dưới nước từ năm 2014 đến đầu năm 2017. Trước tiên, các tàu khảo sát lập bản đồ địa hình đáy biển, sau đó sử dụng sonar quét sườn và sonar đa tia gắn trên thiết bị kéo hoặc phương tiện tự hành dưới nước để tìm kiếm những vật thể bất thường.

Sonar hoạt động bằng cách phát sóng âm xuống đáy biển rồi thu tín hiệu phản xạ. Thời gian sóng quay trở lại và đặc điểm tín hiệu giúp các chuyên gia dựng hình địa hình, đồng thời phát hiện những vật thể nổi bật so với môi trường xung quanh. Những điểm đáng ngờ sau đó có thể được quét ở độ phân giải cao hơn hoặc chụp ảnh để xác định.

Cuộc tìm kiếm dưới nước đã rà hơn 120.000 km2 đáy Ấn Độ Dương. Tổng cộng 661 khu vực đáng chú ý xuất hiện trên ảnh sonar, trong đó 82 vị trí triển vọng nhất được điều tra kỹ và loại trừ khả năng liên quan MH370. Các đội tìm kiếm thậm chí phát hiện bốn xác tàu đắm, nhưng không tìm thấy chiếc Boeing 777.

Đầu năm 2022, Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB) quyết định quay lại một phần kho dữ liệu khổng lồ này.

Nguyên nhân là kỹ sư hàng không vũ trụ người Anh Richard Godfrey đưa ra một vị trí nghi MH370 rơi dựa trên phân tích dữ liệu WSPR (Weak Signal Propagation Reporter). Đáng chú ý, vị trí ông đề xuất nằm trong khu vực đã được khảo sát trong chiến dịch cũ. ATSB sau đó yêu cầu Geoscience Australia kiểm tra lại ảnh sonar để xác định liệu đội tìm kiếm có thể đã bỏ qua xác máy bay hay không.

Trong khoảng 2 tháng, các chuyên gia rà soát dải ảnh sonar độ phân giải cao bao phủ khoảng 4.900 km2 đáy biển. Dữ liệu chi tiết tới mức có thể phát hiện vật thể kích thước chỉ khoảng 30x30 cm.

Kết quả, họ phát hiện thêm 11 vật thể chưa được phân tích trong cuộc tìm kiếm ban đầu. 8cvật thể được đánh giá nhiều khả năng chỉ là đặc điểm địa chất. 3 vật thể còn lại được phân loại là anthropogenic, tức có nguồn gốc từ hoạt động của con người.

Tuy nhiên, đây không phải 3 mảnh vỡ được xác nhận của MH370. Các vật thể nhân tạo xuất hiện riêng lẻ, không nằm cùng một trường mảnh vỡ. Một chuyên gia độc lập về tìm kiếm và cứu hộ biển sâu sau đó đánh giá không vật thể nào có khả năng thuộc một trường xác máy bay. Muốn xác định chính xác chúng là gì vẫn cần thu thập thêm dữ liệu tại chỗ.

Geoscience Australia cho rằng nếu MH370 nằm trong phần đáy biển được rà soát, ảnh sonar nhiều khả năng phải cho thấy một vùng gồm nhiều mảnh vỡ phản xạ mạnh, thay vì chỉ vài vật thể cô lập.

Dù vậy, cuộc rà soát vẫn có giới hạn đáng kể. Khoảng 4.900 km2 được kiểm tra chỉ tương đương 29% trong vùng 17.000 km2 mà ATSB yêu cầu đánh giá. Khoảng 12.100 km2 còn lại không được rà soát theo cách tương tự, trong đó có những nơi thiếu dữ liệu thích hợp hoặc chỉ có dữ liệu độ phân giải thấp. Dữ liệu mà Ocean Infinity thu thập trong chiến dịch năm 2018 cũng không nằm trong đợt đánh giá này.

Ngay trong phần có dữ liệu còn tồn tại khoảng 72,79 km2 khoảng trống, hình thành do thiếu dữ liệu, thiết bị gặp sự cố, địa hình buộc tàu phải tránh hoặc các vùng bị che khuất. Một số khoảng trống đủ lớn để về lý thuyết có thể chứa một trường mảnh vỡ.

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