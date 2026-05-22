Mạng xã hội truy tìm bác sĩ “visual điện ảnh” cứu người trên chuyến bay đến Nhật Bản

Theo 8days, một hành khách trung niên đã lên cơn co giật và bất tỉnh giữa chuyến bay. Khi đó, một người đàn ông nhanh chóng đứng dậy nhận mình là bác sĩ và hỗ trợ sơ cứu. Hành khách sau đó đã tỉnh lại an toàn.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ là hành động cứu người mà còn là ngoại hình nổi bật của vị bác sĩ này. Nhiều nhân chứng mô tả anh sở hữu vẻ ngoài “như ngôi sao điện ảnh”. Các đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh hỗ trợ bệnh nhân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng truy lùng danh tính.

Ryan Cheung trong chuyến bay đến Nhật Bản.

Và cũng không khó để cộng đồng mạng tìm ra anh là Ryan Cheung, 31 tuổi, hiện là bác sĩ khoa hồi sức tích cực (ICU) tại Hong Kong. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là anh không chỉ làm bác sĩ. Trên trang Instagram cá nhân theo các bài báo được dẫn lại, Ryan còn là ca sĩ độc lập và người đam mê thể thao. Anh từng tham gia các giải Hyrox tại Hong Kong và thậm chí giành hạng ba ở nội dung Men’s Open. Nói một chút về Hyrox thì đây là một giải đua về thể hình và thể lực (Fitness Race) toàn cầu. Giải kết hợp giữa chạy bộ và các bài tập chức năng (functional workout). Môn thể thao này được ra đời tại Đức vào năm 2017.

Một cuộc phỏng vấn trước đây với TOPick cũng tiết lộ Ryan tốt nghiệp ngành y năm 2018 và từng làm việc ở nhiều chuyên khoa như cấp cứu, gây mê, tim mạch và hồi sức tích cực. Anh từng trải qua những ca trực kéo dài tới 34 tiếng liên tục.

Ryan khá đa tài khi vừa học y, vừa theo đuổi âm nhạc, chơi thể thao chuyên nghiệp.

Ryan trong một lần biểu diễn trên sân khấu.

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, Ryan cho biết cuộc sống của anh gặp nhiều khó khăn, bao gồm cả việc chia tay bạn gái quen 9 năm. Anh từng cảm thấy mất phương hướng khi nhìn bạn bè xung quanh phát triển sự nghiệp còn bản thân chưa biết mình thực sự muốn gì. Được bạn bè động viên, năm 2023 anh quyết định xin nghỉ không lương 6 tháng để theo đuổi âm nhạc. Ryan chia sẻ rằng dù thấy quyết định này khá “điên rồ”, anh vẫn muốn thử vì sợ sau này không còn cơ hội. Các ca khúc của anh đã thu về tổng cộng hơn 700.000 lượt nghe trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến, nổi tiếng nhất có lẽ là ca khúc The Risk of Driving.

Ryan trong bài đăng trên trang Instagram cá nhân.

Sau khi câu chuyện lan truyền, mạng xã hội tràn ngập bình luận dành cho vị bác sĩ này. Một số người còn đùa rằng anh là “hình mẫu hoàn hảo”. Tuy nhiên cũng có ý kiến thắc mắc vì sao một bác sĩ lại đi hãng hàng không giá rẻ. Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bảo vệ anh, cho rằng bác sĩ cũng có thể tiết kiệm chi phí và chuyến bay từ Hong Kong đến Fukuoka vốn chỉ kéo dài chưa tới 4 tiếng.

Về phía Ryan Cheung, anh chia sẻ rằng dù áp lực công việc trong ngành y là rất lớn (đặc biệt là các ca trực xuyên suốt 30 giờ đồng hồ), anh luôn cố gắng cân bằng cuộc sống bằng cách lan tỏa năng lượng tích cực thông qua y học, thể thao và âm nhạc.