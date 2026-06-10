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Mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ N.C bị bắt

Thùy Trang
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Hiện tại chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng xác nhận ca sĩ N.C bị bắt.

N.C bị bắt?

Mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Nam Cường bị bắt - Ảnh 1.

Ca sĩ N.C

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền tin một nam ca sĩ có tên viết tắt "N.C" liên quan đến chất cấm. Tuy nhiên, các bài báo đưa tin về vụ việc đều mô tả đây là tin đồn đang lan truyền trên mạng, không đưa ra bằng chứng hay thông báo chính thức nào về việc anh bị bắt.

Nhiều thông tin lan truyền cho biết ca sĩ này bị bắt với nguyên nhân giống như tình huống ca sĩ Long Nhật hay Sơn Ngọc Minh. Vài nguồn tin còn chia sẻ N. C bị công an mời về điều tra khi đang trên đường diễn ở miền Tây trở về TP HCM.

Những chương trình có anh cũng được thay thế nội dung. Nhiều chương trình tìm người thay vị trí hoặc những chương trình đã quay thì phải tìm người quay lại.

Trong khi đó, từ phía ca sĩ này, tài khoản Facebook cá nhân của anh được ghi nhận đã bật chế độ khóa bảo vệ và hạn chế hiển thị nội dung công khai, điều này càng làm tăng sự tò mò của cư dân mạng.

N.C là ai?

Những thông tin này khiến cư dân mạng dậy sóng vì không ai tin đây là sự thật khi trước nay, N.C luôn là ca sĩ rất uy tín.

Anh đam mê nghệ thuật, chăm chỉ làm việc và ít khi dính bê bối. Anh chuyên tâm cho công việc và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. N.C là ca sĩ, diễn viên và MC, được biết đến qua các ca khúc như "Bay giữa ngân hà", "Khó", "Một lần thôi", "Lời hứa" ... Anh từng là thành viên nhóm nhạc và hoạt động nghệ thuật từ năm 2003 đến nay.

Không có nguồn nào cho biết đã có quyết định khởi tố, bắt giữ hay thông báo từ công an liên quan đến N.C. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, thông tin "ca sĩ N.C bị bắt" chỉ là tin đồn trên mạng xã hội và chưa được xác thực bởi cơ quan chức năng hoặc nguồn tin chính thống.

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Tags

Báo Người Lao Động

miền Tây

Long Nhật

Sơn Ngọc Minh

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