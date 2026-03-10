Mang thai vẫn quyết ly hôn chỉ vì chiếc bánh thịt, sau sinh 19 ngày, sản phụ kiệt sức vì một mình nuôi 3 con

Một câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây đã khiến nhiều người suy ngẫm về áp lực hôn nhân, làm mẹ và những khó khăn của phụ nữ sau sinh.

Nhân vật chính là một người phụ nữ 39 tuổi ở tỉnh Sơn Đông. Khi đó, cô đang mang thai và chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến ngày dự sinh, nhưng vẫn quyết định làm thủ tục ly hôn với chồng.

Theo thông tin được chia sẻ, mâu thuẫn bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Một đêm, người phụ nữ muốn chồng ra ngoài mua bánh thịt cho mình. Người chồng từ chối, hai người cãi vã và trong lúc tranh luận, anh đã đẩy cô một cái.

Sự việc tưởng chừng không lớn, nhưng trong thời điểm nhạy cảm của thai kỳ, người phụ nữ đã không thể kiểm soát cảm xúc. Cô quyết định hoàn tất thủ tục ly hôn trước ngày sinh 3 ngày.

Sau sinh 19 ngày đã kiệt sức

Đầu tháng 3, khi em bé mới chào đời được 19 ngày, người phụ nữ gần như rơi vào tình trạng kiệt quệ.

Cô có ba người con. Con trai lớn khoảng 10 tuổi, là con của cuộc hôn nhân trước. Con gái thứ hai gần 3 tuổi. Con thứ ba vừa chào đời.

Mọi việc chăm sóc con cái và sinh hoạt trong gia đình đều do một mình cô đảm nhận.

Gia đình bên ngoại hầu như không hỗ trợ, còn gia đình chồng cũ thì không còn liên lạc. Trong những đoạn video được đăng tải trên mạng, người phụ nữ xuất hiện với mái tóc rối, đôi mắt sưng vì thiếu ngủ và khóc nhiều ngày.

Cô vừa cho con bú, vừa giặt quần áo, đồng thời phải đưa đón con lớn đi học và xoay xở tiền học phí. Trong lúc trò chuyện trước camera, người mẹ bật khóc và tự hỏi:

“Liệu mình có thể trở thành một người mẹ tốt hay không?”

Quyết định gửi hai con nhỏ cho chồng cũ

Cuối cùng, người phụ nữ đã quyết định đưa con gái gần 3 tuổi và em bé sơ sinh về cho chồng cũ chăm sóc.

Theo lời cô, đây không phải là bỏ rơi con, mà chỉ là tạm thời giao con cho cha của các bé, bởi trong hoàn cảnh hiện tại cô không có nguồn thu nhập ổn định.

Ba đứa trẻ ở ba giai đoạn khác nhau: một bé cần đi học, một bé cần người chăm sóc thường xuyên, và một bé sơ sinh cần được chăm nom gần như cả ngày lẫn đêm.

Trong quá trình ly hôn, người phụ nữ không tìm đến các dịch vụ hỗ trợ xã hội, cũng không tham khảo tư vấn pháp lý hay chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho cuộc sống sau ly hôn.

Tranh cãi trên mạng xã hội

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng người phụ nữ quá bốc đồng khi quyết định ly hôn vì chuyện nhỏ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng điều khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ không chỉ là chuyện “mua hay không mua bánh thịt”, mà có thể là sự tích tụ của những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống.

Sau khi ly hôn, người phụ nữ mới nhận ra điều khó khăn nhất không phải là cuộc cãi vã, mà là việc phải một mình chăm sóc ba đứa trẻ khi không có sự hỗ trợ nào.

Áp lực thực tế sau ly hôn

Những năm gần đây, trên mạng xã hội thường xuất hiện quan điểm cho rằng ly hôn là cách để phụ nữ “giải thoát” khỏi những cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau khi bước ra khỏi hôn nhân, nhiều phụ nữ có thể phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như:

Áp lực tài chính

Trầm cảm sau sinh

Thiếu người hỗ trợ chăm sóc con nhỏ

Khó cân bằng giữa công việc và nuôi con

Đặc biệt với những người mẹ có con nhỏ hoặc mang theo con riêng khi tái hôn, cuộc sống thường càng nhiều thách thức hơn.

Một góc nhìn khác

Ở phần cuối câu chuyện, nhiều người cho rằng quyết định đưa hai con nhỏ về cho chồng cũ không hẳn là sự từ bỏ, mà giống như một lời cầu cứu trong hoàn cảnh bế tắc.

Bởi thời điểm đó, người phụ nữ mới sinh con chưa đầy 3 tuần, phải thức đêm liên tục chăm trẻ sơ sinh, trong khi vẫn phải lo cho con lớn đi học và xoay xở chi phí sinh hoạt.

Câu chuyện này vì thế không chỉ là một vụ việc cá nhân, mà còn gợi ra nhiều suy ngẫm về áp lực làm mẹ, hôn nhân và sự cần thiết của những hệ thống hỗ trợ dành cho phụ nữ sau sinh.