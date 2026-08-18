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Mang một túi rác đi, ôm một chậu sen đá về – Chuyện thật 100% ngay giữa Hà Nội!

Hà Linh
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Nếu một ngày cảm thấy phố xá quá bụi bặm, thử ghé qua ngõ nhỏ này xem!

Các sự kiện được tổ chức thường xuyên vào cuối tuần

Hồi sinh viên Bách Khoa, Quý Bình nhìn đống rác đầu ngõ rồi tự hỏi: “Sao không cho mấy thứ bỏ đi này một đời sống mới?” Câu hỏi ấy đã tạo nên Green Life – nơi kết nối những tâm hồn tử tế tại Hà Nội.

Ghé qua địa chỉ số 11, ngách 46, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, bạn sẽ thấy những khoảnh khắc rất thương. Là em bé nắm tay mẹ mang túi pin cũ đến rồi rạng rỡ ôm chậu sen đá về. Là bạn sinh viên gom 6kg giấy rồi tự hào bảo: từ hôm ấy cả nhà cùng nhau phân loại rác. Hay lũ trẻ háo hức gom vỏ hộp sữa để thành "Đại sứ xanh".

Không chỉ đổi rác lấy cây, nơi đây còn mở các buổi workshop hướng dẫn tái chế và truyền cảm hứng sống xanh. Những bạn tình nguyện viên trẻ vẫn kiên trì trực điểm từ 9h sáng đến 6h30 tối hàng ngày để đón tiếp mọi người.

Dù bận rộn đến đâu, chỉ cần ghé Hoàng Văn Thái, mang 3kg rác cũ đến gửi – là bạn đã mang về một mầm cây và viết tiếp câu chuyện tử tế cùng cộng đồng. Bớt một cọng rác, thêm một mầm xanh!

Tags

Green Life

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