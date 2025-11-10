Cách đây hơn 1 năm, Trương Vĩ - Người đàn ông 38 tuổi sống tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), quyết định mang gần 2 lượng vàng đi bán. Anh nói với vợ rằng muốn “đổi một phần tài sản sang tiền mặt” để xoay vòng vốn kinh doanh. Nhưng chỉ 1 ngày sau, khi vẫn còn đang cầm xấp tiền mặt trong tay tính chuyện nhập hàng, Trương Vĩ nhận giấy triệu tập của công an.

Theo lời kể của Trương Vĩ, anh có quen biết một người chuyên thu mua vàng qua mạng xã hội, tên Lý Quân, sống cùng thành huyện. Sau vài lần trao đổi, hai bên thống nhất hẹn gặp trực tiếp để giao dịch.

Lý Quân đồng ý mua số vàng Trương Vĩ bán với mức giá 112.000 NDT (khoảng 380 triệu đồng). Giao dịch diễn ra suôn sẻ. Hai người viết giấy mua bán và ký xác nhận.

Khoảng 10h sáng hôm sau, Trương Vĩ nhận giấy báo triệu tập của công an, trong đó ghi rõ anh bị tố cáo có liên quan đến giao dịch vàng giả.

“Anh ta kiểm tra rất kỹ trước khi thu mua và đưa tiền cho tôi. Đó là số vàng do cha tôi để lại, không có giấy tờ mua bán cũ nhưng chắc chắn không thể là vàng giả” - Trương Vĩ kể lại.

Khi đến trụ sở công an, trình bày về cuộc giao dịch cũng như nguồn gốc số vàng đã bán, Trương Vĩ cho biết cha anh từng làm thợ kim hoàn thời trẻ. Ông có thói quen đúc lại vàng vụn thành thỏi lớn để cất giữ.

Ảnh minh họa

“Tôi cứ nghĩ đó là vàng nguyên chất vì cha tôi luôn nói ‘đây là tài sản để dành cho con. Tôi chưa từng kiểm tra lại” - Trương Vĩ giải thích.

Cảnh sát tạm giữ toàn bộ số tiền 112.000 NDT để phục vụ điều tra. Họ cũng liên hệ tiệm vàng gần nơi cha anh từng làm việc, và được biết: Vào khoảng năm 2010, cha của Trương Vĩ có đặt khuôn nấu lại số vàng cũ, nhưng dùng một phần nguyên liệu pha để dễ đúc, vì “không có ý định bán ra thị trường”. Điều này vô tình khiến những thỏi vàng để lại cho con trai trở thành hàng kém chất lượng nếu đem bán.

Phía người mua - anh Lý Quân cho biết anh mua số vàng này với mục đích đầu tư, định mang ra ngân hàng ký gửi.

“Khi ngân hàng kiểm tra, họ nói đây không phải vàng nguyên chất. Tôi vừa mất tiền vừa bị nghi gian lận. Không còn cách nào khác, tôi phải báo công an” - Lý Quân nói.

Dù tức giận, Lý Quân thừa nhận người bán không có biểu hiện gian dối, anh sẵn sàng rút đơn tố cáo nếu hai bên thương lượng được. Tuy nhiên, do vụ việc liên quan đến tài sản có giá trị lớn, công an vẫn phải lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Sau hơn hai tuần xác minh, cơ quan điều tra kết luận Trương Vĩ không có hành vi cố ý lừa đảo. Tuy nhiên, anh phải hoàn lại toàn bộ 112.000 NDT cho người mua, đồng thời bị xử phạt hành chính vì “giao dịch tài sản không rõ nguồn gốc và chưa kiểm định”.

“Tôi không giận ai cả, chỉ thấy mình quá chủ quan” - Trương Vĩ thừa nhận.

Câu chuyện của Trương Vĩ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bình luận rằng đây là “bài học xương máu” cho những ai muốn bán tài sản cũ mà không kiểm tra kỹ.

Các chuyên gia ngành kim hoàn cho biết ở Trung Quốc hiện nay, vàng tích trữ từ 10-15 năm trước có thể không đạt chuẩn 99,9% như vàng thương mại ngày nay.

“Trước kia, nhiều người đúc lại vàng cũ, pha thêm hợp kim để dễ tạo hình. Khi đó giá trị thực của vàng không còn như họ nghĩ” - Ông Lưu Khải, chủ một tiệm vàng lâu năm ở Quảng Châu (Trung Quốc) nói.

Chuyên gia pháp lý Tôn Dĩnh, đến từ Học viện Luật Trung Nam cũng nhận định: “Trường hợp của Trương Vĩ không hiếm. Vấn đề không nằm ở hành vi gian dối, mà ở sự thiếu hiểu biết pháp lý. Khi giao dịch tài sản có giá trị cao, dù là tài sản thừa kế, vẫn cần có chứng nhận kiểm định, nếu không rất dễ vướng vào tranh chấp dân sự”.

Sau vụ việc, Trương Vĩ phải mất gần một tháng mới hoàn tất các thủ tục hoàn tiền và nộp phạt. Anh kể khoảng thời gian đó là “chuỗi ngày mệt mỏi nhất trong đời” vì bị hàng xóm bàn tán.

Theo 163.com