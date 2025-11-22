Mang "cành cây" đi thẩm định, nông phụ khẳng định do người ăn xin tặng: Chuyên gia quát lớn 'Cô nói dối!'

Trong vài năm trở lại đây, các chương trình thẩm định cổ vật trở thành nơi nhiều người gửi gắm hy vọng vừa để tìm hiểu về lịch sử, vừa để giải đáp nỗi băn khoăn: "Món đồ mình giữ liệu có phải báu vật?".

Người nông phụ và "cành cây" kỳ lạ

Trong chương trình phát sóng tháng 11/2018, một nông phụ bước lên sân khấu, hai tay ôm khư khư một "cành cây" kỳ lạ, bên trên thân của nó có đính những quả đào nhỏ. Kiểu dáng khác thường khiến ngay cả khán giả theo dõi nhiều năm cũng chưa từng thấy.

Người phụ nữ kể lại câu chuyện đầy cảm động: Khi bà còn nhỏ, cả vùng đang trong cảnh mất mùa. Một người ăn xin chạy loạn ghé vào nhà xin chút thức ăn. Thương cảm, bố bà không chỉ cho đồ ăn mà còn đưa thêm chút lộ phí. Người ăn xin cảm kích, liền tặng lại gia đình món "cành cây lạ", nói đó là món đồ quý, dặn hãy giữ gìn thật kỹ.

Một nông phụ đến chương trình thẩm định cổ vật mang theo một "cành cây" kỳ lạ, bên trên thân của nó có đính những quả đào nhỏ. (Ảnh: Sohu)

Sau khi bố mất, bà vẫn luôn giữ món đồ bên mình. Dù rất thích sưu tầm cổ vật, bà chưa từng biết giá trị thật của nó. Lần này, bà quyết định tìm chuyên gia nhận định, nếu quý giá, bà muốn giữ lại làm bảo vật truyền đời.

MC nghe xong liên tục gật đầu, khán giả cũng xúc động trước câu chuyện nhân nghĩa của người cha. Không ai ngờ, chỉ vài phút sau, bầu không khí trên sân khấu hoàn toàn thay đổi.

Lời vạch trần của chuyên gia

Ban đầu, chuyên gia tiếp nhận món đồ với thái độ vui vẻ. Nhưng càng quan sát kỹ, nét mặt ông càng trở nên nghiêm trọng. Ông dùng tay cọ nhẹ lớp đất trên bề mặt rồi nhìn bà với ánh mắt thẳng thắn bất thường.

Bất ngờ, ông đập bàn và nghiêm giọng: "Cô nói dối! Món này tuyệt đối không phải do người ăn xin tặng!"

Theo lời người nông phụ, "cành cây" này do một người ăn xin tặng cho gia đình bà. (Ảnh: Sohu)

Câu nói làm cả trường quay sững sờ. MC ngẩn người, khán giả im phăng phắc. Vị chuyên gia này vốn nổi tiếng ôn hòa, gần như chưa từng lớn tiếng với người mang cổ vật đến chương trình, vậy mà lần này lại phản ứng dữ dội.

Người phụ nữ hoảng hốt, chân run lẩy bẩy, lắp bắp hỏi: "Vì sao… vì sao ông biết?"

Chuyên gia bình tĩnh lại rồi giải thích rằng lớp đất bám trên món đồ còn rất mới, rõ ràng chưa được xử lý hay vệ sinh. Kết cấu đất cho thấy món đồ vừa được đào lên không lâu. Nếu là vật người ăn xin tặng từ nhiều chục năm trước, tuyệt nhiên không thể có trạng thái như thế.

Chuyên gia khẳng định lời người nông phụ nói là không đúng. (Ảnh: Sohu)

Ông khẳng định: "Nguồn gốc cô nói không đúng. Đây không phải món đồ được tặng mà là đồ mới được đào lên từ dưới đất."

Bị vạch trần, người phụ nữ cuối cùng thừa nhận, món đồ là do chồng bà đào được trong một gò đất trên núi. Vì sợ dân làng biết rồi kéo nhau đến đào bới, ông mới dặn vợ phải kể một câu chuyện khác khi đến chương trình.

Lai lịch thực sự của "cành cây"

Hiểu rõ mọi chuyện, chuyên gia mới bắt đầu phân tích món vật. Ông cho biết đây là đồ gốm mô phỏng tự nhiên xuất hiện trong thời Càn Long nhà Thanh. Đây cũng là giai đoạn nổi tiếng với kỹ nghệ gốm tinh xảo và phong cách trang trí độc đáo.

Vật phẩm còn nguyên vẹn, không mẻ vỡ, màu men giữ tốt. Với điều kiện như vậy, giá trị của nó không hề nhỏ.

Chuyên gia cho biết "cành cây" này là đồ gốm mô phỏng tự nhiên xuất hiện trong thời Càn Long nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)

Chuyên gia kết luận: "Bảo vật này là thật. Tình trạng tốt, giá trị thị trường khoảng 400.000 tệ (hơn 1,48 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại)."

Người phụ nữ nghe xong mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm ơn. Một số khán giả còn bật cười vui mừng thay cho nông phụ. Hóa ra món đồ được đào lên một cách ngẫu nhiên lại đáng giá đến vậy.

