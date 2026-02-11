Mang 2 dòng xe điện tới chạy dịch vụ ở quốc gia rộng thứ 11 thế giới, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính toán gì?

Theo thông báo ngày 10/2/2026 tại Hà Nội, VinFast và Exposure SARL sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp lô xe điện đầu tiên để triển khai dịch vụ taxi điện tại thủ đô Kinshasa. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế của VinFast, đồng thời mở ra bước tiến mới cho quá trình chuyển đổi sang mô hình vận tải không phát thải tại quốc gia rộng thứ 11 thế giới này.

Theo nội dung MOU, hai bên sẽ trao đổi và hoàn thiện phương án đưa vào vận hành các mẫu xe điện VinFast phục vụ kinh doanh vận tải hành khách. Lô xe dự kiến gồm hai dòng Limo Green và Herio Green – các mẫu xe được thiết kế chuyên biệt cho dịch vụ vận doanh.

Việc đưa những mẫu xe này vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho mô hình taxi thuần điện tại Kinshasa, góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiện thân thiện môi trường trong đô thị hơn 17 triệu dân, nơi nhu cầu di chuyển ngày càng gia tăng cùng tốc độ đô thị hóa nhanh.

Không dừng lại ở vai trò đối tác vận hành taxi điện, Exposure SARL cũng bày tỏ ý định trở thành nhà phân phối xe VinFast tại thị trường Congo. Hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu mô hình kinh doanh phù hợp với điều kiện địa phương, hướng tới quan hệ hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Thỏa thuận mới là bước triển khai cụ thể khuôn khổ hợp tác chiến lược đã được thiết lập trong năm 2025 giữa Tập đoàn Vingroup và chính quyền thành phố Kinshasa. Khi đó, hai bên nhất trí nghiên cứu và thúc đẩy mua sắm, triển khai các phương tiện giao thông thuần điện của VinFast – từ xe buýt, ô tô đến xe máy điện – phục vụ nhu cầu đi lại của thành phố và người dân.

Trước đó, Vingroup và chính quyền Kinshasa cũng ký MOU về nghiên cứu phát triển một đại đô thị ven sông quy mô khoảng 6.300 ha, bao gồm nhà ở, biệt thự, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn và khu vui chơi giải trí. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng phát triển mới cũng như điểm đến du lịch của thủ đô Congo trong tương lai.

Hợp tác giữa VinFast và Exposure SARL diễn ra trong bối cảnh CHDC Congo đặt mục tiêu phát triển đô thị bền vững và thúc đẩy chuyển đổi xanh, đặc biệt tại những thành phố lớn như Kinshasa. Quốc gia hơn 120 triệu dân này sở hữu tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào và vị trí chiến lược khi giáp 9 quốc gia, tạo nên thị trường khu vực với quy mô dân số hơn 200 triệu người.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu VinFast, cho biết việc hợp tác với Exposure SARL thể hiện niềm tin của hãng vào tiềm năng giao thông xanh tại châu Phi. Theo bà, sự kết hợp giữa các sản phẩm xe điện đã được kiểm chứng tại nhiều thị trường và sự am hiểu địa phương của đối tác sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại Congo.

Trong khi đó, ông Fely Samuna Lukwaka, Tổng Giám đốc Exposure SARL, đánh giá Congo có tiềm năng trở thành cửa ngõ phát triển xe điện tại Trung Phi. Ông bày tỏ kỳ vọng hợp tác với VinFast sẽ đặt nền tảng cho sự phát triển của thị trường xe điện không chỉ tại Congo mà còn lan tỏa ra toàn khu vực.

VinFast là hãng xe Made in Vietnam với mục tiêu trở thành thương hiệu xe điện thông minh tầm cỡ toàn cầu. Những năm gần đây, hãng liên tục mở rộng hiện diện tại các thị trường giàu tiềm năng như Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Trung Đông, đồng thời củng cố vị thế tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Việc tiến vào thị trường Congo được xem là bước đi chiến lược mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong hành trình mở rộng hệ sinh thái xe điện ra toàn cầu, tạo thêm bệ phóng cho VinFast trong năm 2026 và những năm tiếp theo.