Mang 127 triệu tiền tiết kiệm mua vàng mừng đầy tháng cháu, bà lên thành phố thấy chiếc ô tô đậu ngoài sân, vàng không còn

Toàn bộ tiền dành dụm, bà đổi lấy một chiếc vòng vàng cho cháu

Có một câu chuyện gia đình tưởng như rất bình thường nhưng lại phản ánh rõ sự khác biệt sâu sắc trong quan niệm sống giữa hai thế hệ. Nhân vật chính là bà Lý, một người phụ nữ nông thôn ở Thâm Quyến (Trung Quốc), quanh năm gắn bó với ruộng đồng, sống tằn tiện và luôn nghĩ cho con cháu trước tiên.

Bà Lý mua vàng mừng đầy tháng cháu. Ảnh minh họa.

Hai năm trước, khi cháu nội vừa tròn một tháng tuổi, bà Lý nhận được điện thoại của con trai báo tin làm tiệc đầy tháng. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến bà gần như không ngủ được cả đêm. Sáng hôm sau, bà ra ngân hàng rút 34 nghìn nhân dân tệ (khoảng 127 triệu đồng) tiền tiết kiệm, số tiền bà tích góp suốt nhiều năm lao động, vốn để dành cho tuổi già.

Với suy nghĩ “tiền để đó rồi cũng tiêu hết, chỉ có vàng mới giữ được lâu”, bà Lý quyết định dùng toàn bộ số tiền ấy mua một chiếc vòng vàng để mừng cháu. Trong mắt bà, chiếc vòng không chỉ là quà đầy tháng, mà còn là khoản dành dụm cho tương lai của đứa trẻ, để sau này lớn lên đi học, phòng khi gia đình gặp khó khăn.

Khi trao chiếc vòng vàng cho con trai và con dâu, bà Lý dặn rất rõ ràng: đây là vàng cho cháu, nhờ hai vợ chồng giữ giúp, tuyệt đối không được bán. Hai người lúc đó đều đồng ý, bà tin tưởng và yên tâm quay về quê.

Hai năm sau lên thành phố, chiếc vòng vàng biến mất, thay vào đó là ô tô mới

Suốt hai năm sau đó, bà Lý ít khi lên thành phố. Mọi liên lạc chỉ qua điện thoại và những tấm ảnh cháu nội được gửi về. Bà vẫn tin rằng chiếc vòng vàng ấy đang được cất giữ cẩn thận, chờ ngày cháu lớn lên.

Cho đến một ngày, vì quá nhớ cháu, bà quyết định bắt xe lên thăm con. Nhưng ngay khi vừa bước vào sân nhà con trai, bà Lý lập tức sững người. Giữa sân là một chiếc ô tô con còn mới, sơn bóng loáng, rõ ràng vừa mua không lâu.

Ảnh minh họa.

Sự xuất hiện của chiếc xe khiến bà không khỏi thắc mắc. Khi bước vào nhà, bà để ý tìm chiếc vòng vàng của cháu nhưng không còn thấy đâu. Hỏi thì con dâu trả lời qua loa, con trai im lặng tránh ánh mắt mẹ.

Sau nhiều lần gặng hỏi, con trai mới nói thật: thấy giá vàng tăng cao, hai vợ chồng đã bàn nhau bán chiếc vòng vàng đó, cộng thêm tiền tiết kiệm để mua ô tô, nhằm thuận tiện cho công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Nghe đến đây, bà Lý chết lặng. Điều khiến bà đau không chỉ là chiếc vòng vàng đã bị bán, mà là việc mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không có một lời hỏi ý kiến.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở nên căng thẳng. Bà Lý khẳng định chiếc vòng vàng là bà cho cháu, để dành cho tương lai của cháu, không phải để bán đi mua xe. Nhưng con trai cho rằng cháu còn nhỏ, bố mẹ có quyền quản lý tài sản của con, hơn nữa vàng để đó cũng không dùng được, bán đi mua xe là lựa chọn hợp lý.

Mâu thuẫn càng lớn khi con dâu nhắc lại chuyện cưới xin năm xưa. Cô cho rằng ngày cưới hai vợ chồng không có của hồi môn, không được hỗ trợ gì nhiều, nên nay có tài sản trong tay thì tự quyết định cũng không có gì sai. Theo họ, chiếc vòng vàng chỉ là tài sản được quy đổi thành tiền, phục vụ cuộc sống hiện tại.

Ảnh minh họa.

Với bà Lý, đó là lúc bà nhận ra sự khác biệt không thể dung hòa trong suy nghĩ. Bà không tiếc số tiền đã bỏ ra, cũng không phản đối việc con cái mua ô tô, nhưng bà không chấp nhận việc ý nguyện của mình bị gạt sang một bên, như thể chiếc vòng vàng chưa từng mang ý nghĩa gì.

Tối hôm đó, bà Lý thu dọn đồ đạc, không ở lại thêm. Trước khi rời đi, bà nhìn cháu nội đang chơi trong nhà, trong lòng vừa thương vừa tủi. Ngay trong ngày, bà bắt xe quay về quê.

Trên chuyến xe trở về, bà hiểu ra rằng chiếc vòng vàng mua từ 2 năm trước đã trở thành chiếc ô tô ngoài sân. Điều mất đi không chỉ là vàng, mà là niềm tin và cảm giác được tôn trọng trong chính gia đình mình.

Câu chuyện của bà Lý sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng trong bối cảnh giá vàng tăng cao, việc bán vàng để đổi lấy ô tô phục vụ cuộc sống là lựa chọn hợp lý, hơn nữa vàng đã tặng cho cháu thì cha mẹ cháu hoàn toàn có quyền thay mặt con quyết định sử dụng.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng, dù quyết định cuối cùng thuộc về vợ chồng trẻ, nhưng chiếc vòng vàng đó là tâm ý của bà dành cho cháu, việc bán đi ít nhất cũng nên thông qua và tôn trọng ý kiến của người đã tặng. Cuộc tranh luận này đến nay vẫn chưa có hồi kết, bởi ranh giới giữa quyền quyết định và sự tôn trọng trong gia đình vốn dĩ không dễ phân định rõ ràng.