Người phụ nữ cho biết đã mang tiền ra cây ATM để gửi tiết kiệm, nhưng số tiền báo nhận vào tài khoản lại thấp hơn nhiều số tiền mặt cô đã gửi.

Ngày 7/9 vừa qua, Zou - Một người phụ nữ sống tại Hàng Châu, Trung Quốc, đã mang 30.000 NDT (khoảng 116 triệu đồng) tiền mặt đến ngân hàng để gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, sau khi thực hiện giao dịch tại máy ATM, cô bất ngờ phát hiện số tiền được ghi có vào tài khoản thấp hơn nhiều so với số tiền mình mang theo. Khoảng 10.000 NDT (khoảng 38,7 triệu đồng) dường như đã biến mất mà không rõ lý do.

Sự việc xảy ra khi Zou lựa chọn gửi tiền qua máy ATM của một ngân hàng để tiết kiệm thời gian. Cô chia số tiền mặt thành nhiều lần. Trong quá trình giao dịch, một xấp tiền không được thiết bị nhận diện nên bị đẩy trả lại. Zou lấy số tiền này ra và tiếp tục hoàn tất giao dịch với số tiền còn lại.

Zou quyết định mang số tiền bị máy ATM trả lại sang máy ATM của một ngân hàng khác ở gần đó để gửi tiếp. Lần này, giao dịch diễn ra thuận lợi và tài khoản của cô được ghi có thêm 5.100 NDT. Cộng hai khoản tiền, số tiền thực tế được ghi nhận mới đạt 20.000 NDT (khoảng 77,4 triệu đồng), trong khi ban đầu cô mang theo khoảng 30.000 NDT (khoảng 116 triệu đồng) tiền mặt.

Điều đó đồng nghĩa với việc hơn 10.000 NDT (khoảng 38,7 triệu đồng) chưa được ghi nhận trong tài khoản. Với một khoản tiền lớn như vậy, Zou không thể bỏ qua sự bất thường. Cô quay lại quầy giao dịch của ngân hàng đầu tiên để phản ánh việc máy ATM có thể đã giữ lại tiền của mình.

Cây ATM mà Zou đã gửi tiền

Theo lời Zou, ban đầu, nhân viên ngân hàng cho rằng máy móc không thể xảy ra sai sót. Chỉ sau khi cô nhiều lần đề nghị kiểm tra, ngân hàng mới tiếp nhận yêu cầu xử lý. Zou cung cấp số thẻ ngân hàng và thông tin liên lạc để nhân viên có thể xác minh giao dịch, đồng thời được thông báo rằng ngân hàng sẽ sớm kiểm tra máy ATM và phản hồi.

Đến chiều 8/9, Zou nhận được thông báo biến động số dư. Trung tâm vận hành dữ liệu của ngân hàng đã chuyển thêm số tiền còn thiếu vào tài khoản của cô.

Đại diện ngân hàng, một nhân viên họ Yang, xác nhận máy ATM mà Zou sử dụng đã gặp sự cố. Theo giải thích của người này, thiết bị chỉ có thể tiếp nhận tối đa 10.000 NDT trong mỗi lần gửi tiền. Khi Zou đưa vào máy số tiền vượt quá giới hạn, thiết bị không thể nhận diện chính xác và dẫn đến tình trạng giữ lại tiền mặt mà giao dịch không được ghi nhận đầy đủ.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, ngân hàng đã liên hệ với bộ phận quản lý kho tiền để kiểm tra máy ATM. Nhân viên nhiều lần xem lại camera giám sát, theo dõi quá trình Zou đi vào ngân hàng, thực hiện giao dịch rồi rời đi. Họ cũng kiểm đếm toàn bộ số tiền bên trong máy và đối chiếu với sổ sách giao dịch nhằm xác định khoản tiền thừa so với dữ liệu hệ thống.

Theo Yang, kết quả kiểm tra cho thấy số tiền chênh lệch trong máy ATM thuộc về Zou. Đại diện ngân hàng cho biết quy trình kiểm kê và đối chiếu được thực hiện nghiêm ngặt, sau đó kết quả được phản hồi lại cho khách hàng. Khi được thông báo về nguyên nhân sự cố, Zou cho biết cô hiểu lời giải thích của ngân hàng.

Vụ việc cho thấy ngay cả khi sử dụng thiết bị tự động tại ngân hàng, khách hàng vẫn có thể gặp trục trặc trong quá trình gửi hoặc rút tiền. Điều quan trọng là cần kiểm tra kỹ số tiền được máy xác nhận trước khi hoàn tất giao dịch. Nếu số tiền hiển thị không khớp với số tiền đã kiểm đếm, khách hàng nên chọn hủy giao dịch, nhận lại tiền và kiểm tra lại thay vì vội vàng xác nhận.

Trong trường hợp máy ATM giữ tiền nhưng tài khoản không được ghi có đầy đủ, khách hàng nên liên hệ ngay với nhân viên tại chi nhánh quản lý máy hoặc gọi đến số tổng đài chính thức của ngân hàng. Khi phản ánh, cần cung cấp thời gian, địa điểm, số tiền liên quan và thông tin giao dịch để ngân hàng thuận tiện kiểm tra. Biên lai, tin nhắn thông báo biến động số dư và các bằng chứng liên quan cũng nên được giữ lại.

Nếu máy gặp lỗi, khách hàng không nên tự ý rời đi mà chưa thông báo cho ngân hàng, đồng thời cần tránh để người khác tiếp tục sử dụng thiết bị trong lúc sự cố chưa được xử lý. Việc kiểm tra camera, kiểm đếm tiền trong máy và đối chiếu dữ liệu giao dịch có thể mất một vài ngày, nhưng đây là những bước cần thiết để xác định chính xác số tiền bị thiếu.

(Nguồn: The Paper)