Màn ra mắt xe tăng robot Shturm của Nga kết thúc trong bùn

Xe tăng robot Shturm của Nga đã liên tiếp gặp sự cố trong lần thử nghiệm lớn đầu tiên và cuối cùng bị mắc kẹt trong bùn.

Robot tấn công hạng nặng Shturm của Nga mắc kẹt trong tập trận.

Chuyên trang quân sự Defense Blog cho biết màn ra mắt không mấy ấn tượng của xe tăng robot Shturm diễn ra trong cuộc tập trận chiến lược Tsentr-2026.

Chiếc xe tăng robot Shturm, được chế tạo trên khung gầm xe tăng T-72, đã liên tục mất kết nối vô tuyến với xe điều khiển riêng biệt trong các cuộc tập trận tại trường bắn Chebarkul ở vùng Chelyabinsk của Nga.

Trong cuộc trình diễn trước Tổng thống Vladimir Putin, chiếc xe tăng đã không được điều khiển từ xa. Một lái xe kiêm thợ máy đã trực tiếp điều khiển vì lo ngại sự cố kỹ thuật.

Ngay cả điều đó cũng không cứu vãn được cuộc diễn tập. Một bức ảnh từ cuộc diễn tập cho thấy chiếc Shturm nghiêng mũi xuống một con mương lầy lội bên cạnh một con đường đất, bánh xích và phần thân trước của nó lún sâu vào bùn.

Màn ra mắt không thực sự ấn tượng này diễn ra sau khi Nga giới thiệu Shturm như một trong những điểm nổi bật của cuộc tập trận Tsentr-2026.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 2/10, Tổng thống Putin đã được xem các phương tiện chiến đấu không người lái mới, được chế tạo trên khung gầm T-72B3M với các phiên bản xe tăng và xe bọc thép chở quân (BMPT).

Những vũ khí này đã cung cấp hỏa lực hỗ trợ cho các đơn vị tấn công trong giai đoạn chính của cuộc tập trận.

Hệ thống tấn công robot hạng nặng Shturm, do Uralvagonzavod phát triển, kết hợp các xe chiến đấu điều khiển từ xa với một xe điều khiển có người lái, cũng được đặt trên khung gầm xe tăng.

Phiên bản chính được trang bị pháo 125mm rút ngắn để tác chiến đô thị, lưỡi ủi và giáp bổ sung chống lại vũ khí chống tăng vác vai.

Một cỗ xe điều khiển có thể điều khiển được vài cỗ xe như Shturm. Tuy nhiên, cỗ xe này phải luôn ở trong phạm vi vài km để duy trì liên lạc.

Chuyên gia về xe bọc thép người Nga Andrei Tarasenko cho biết chiếc xe này có một số lỗi kỹ thuật, bao gồm khoang động cơ và nóc tháp pháo gần như không được bảo vệ.

Đó là những khu vực mà máy bay không người lái thường nhắm mục tiêu nhiều nhất khi tấn công các xe bọc thép trên chiến trường Ukraine.

"Theo tôi, ý tưởng về loại phương tiện này dường như không khả thi: Phụ thuộc vào một sở chỉ huy phải cách xa từ 3 đến 4km và nằm trong tầm nhìn trực tiếp.

Nếu không có hệ thống liên lạc thích hợp như Starlink, hoặc những hệ thống tương tự, thì loại phương tiện này chẳng có ý nghĩa gì", chuyên gia Andrei Tarasenko nhận định.

Vấn đề liên kết tín hiệu ảnh hưởng đến cốt lõi của hệ thống. Nếu không có tín hiệu ổn định, robot Shturm không thể hoạt động như một phương tiện không người lái, và kíp lái trong xe điều khiển vẫn phải ở gần tiền tuyến trong một xe bọc thép riêng.

Trên chiến trường Ukraine, cả hai bên đều thường xuyên gây nhiễu máy bay không người lái và robot mặt đất, điều này khiến việc duy trì liên kết vô tuyến ổn định trở nên khó khăn hơn nhiều so với trên thao trường huấn luyện.

Uralvagonzavod bắt đầu nghiên cứu chế tạo xe tăng robot Shturm vào khoảng năm 2018. Chiếc xe thử nghiệm đầu tiên được phát hiện tại nhà máy của công ty ở Nizhny Tagil vào tháng 7/2025, với một kíp lái trên xe.