Mãn nhãn ngắm xe cổ xuyên suốt lịch sử 130 năm của Skoda

Tượng hai nhà sáng lập Skoda trước bảo tàng tại Mladá Boleslav. Ảnh: HL

Đây không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, sự bền bỉ và niềm tự hào công nghiệp của người Czech - những giá trị đã góp phần đưa đất nước nhỏ bé này lên bản đồ công nghiệp thế giới.

Bảo tàng được xây dựng ngay trên nền xưởng đầu tiên của Laurin & Klement - tiền thân của Skoda Auto - nơi hai nhà sáng lập Václav Laurin (thợ cơ khí) và Václav Klement (nhà buôn sách) bắt đầu sản xuất xe đạp và xe máy từ cuối thế kỷ XIX.

Câu chuyện bắt đầu năm 1895, khi hai người đàn ông Czech cùng chia sẻ niềm say mê cơ khí và khát vọng tự chủ kỹ thuật. Họ lập nên xưởng Laurin & Klement, khởi đầu bằng việc sản xuất xe đạp và xe máy tại chính Mladá Boleslav.

Bước ngoặt đến vào đầu thế kỷ XX khi hãng cho ra đời chiếc ô tô đầu tiên của mình vào năm 1905, mẫu Voiturette A, đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp ô tô Tiệp Khắc.

Được lắp ráp thủ công tại nhà máy Mladá Boleslavi vào đầu thập niên 1930, Skoda 860 chỉ có 49 chiếc trên thế giới, gây choáng ngợp bởi độ hoàn thiện thủ công tinh xảo. Ảnh: HL

Bảo tàng Skoda Auto ngày nay được xây dựng ở nơi những mẫu xe đầu tiên được tạo ra bằng tay. Không gian này vừa mang tính lịch sử, vừa thể hiện dòng chảy phát triển liên tục từ truyền thống thủ công đến công nghệ hiện đại.

Không gian trưng bày của bảo tàng được chia làm ba khu chính: Truyền thống (Tradition), Sự tiến hóa (Evolution) và Sự chính xác (Precision). Mỗi khu vực tái hiện một giai đoạn phát triển của Skoda - từ những chiếc xe đạp đầu tiên năm 1895, đến các mẫu xe huyền thoại như Skoda Popular, Felicia, rồi đến những mẫu xe ý tưởng gợi mở tương lai như Vision RS.

Điều đặc biệt khiến bảo tàng trở nên sống động là cách Skoda kể lại lịch sử không phải bằng những tấm bảng khô khan, mà bằng những chiếc xe còn hoạt động được, những đoạn phim tư liệu, cùng các bản vẽ kỹ thuật chi tiết.

Škoda 1000 MB (và nguyên mẫu Škoda 990 “Favorit”) đánh dấu thời kỳ Tiệp Khắc bước vào kỷ nguyên sản xuất ô tô đại trà, hiện đại hóa và tự chủ công nghệ. Ảnh: HL

Khách tham quan có thể thấy rõ triết lý “Simply Clever” - đơn giản mà thông minh - xuyên suốt lịch sử phát triển của hãng. Mỗi chi tiết, từ cần gạt mưa đầu tiên cho tới hệ thống lái điện tử hiện đại, đều là kết tinh của tư duy kỹ thuật và tinh thần đổi mới không ngừng.

Bên cạnh khu trưng bày, bảo tàng còn có Trung tâm Khôi phục (Restoration Center) - nơi các kỹ sư phục chế xe cổ bằng kỹ thuật nguyên bản. Đây chính là trái tim của bảo tàng, thể hiện sự tôn trọng quá khứ và tay nghề thủ công tinh tế mà không phải thương hiệu nào cũng duy trì được.

Škoda R110 Coupé là mẫu xe thử nghiệm (prototype) ra đời năm 1971, thể hiện nỗ lực của các kỹ sư Czech trong việc tạo ra một chiếc xe thể thao hai cửa mang đậm cá tính châu Âu. Ảnh: HL

Hơn 250.000 lượt khách mỗi năm đến tham quan bảo tàng không chỉ để ngắm những cỗ máy thép, mà để cảm nhận một câu chuyện về ý chí dân tộc. Skoda đã từng sống sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới, cũng như nhiều biến động chính trị - xã hội, nhưng vẫn giữ vững bản sắc.

Bảo tàng cũng không chỉ là một hành trình khám phá lịch sử ô tô, mà còn là trải nghiệm văn hóa - nơi tinh thần sáng tạo của người Czech được thể hiện qua từng chiếc xe.

Chiếc Laurin & Klement BSC với chữ “C” trong tên gọi thể hiện phiên bản cải tiến mạnh mẽ nhất, hướng tới thi đấu tốc độ - điều hiếm có tại châu Âu đầu thế kỷ XX. Ảnh: HL

Ra mắt đầu thập niên 1960, bán tải Skoda 1202 “Kamiyonet” trở thành một phần quen thuộc trong đời sống Tiệp Khắc và các nước Đông Âu, từ phố xá, bệnh viện cho đến bưu điện. Ảnh: HL

Skoda 935 Dynamic ra đời năm 1935, được coi là đỉnh cao kỹ thuật và khí động học để cạnh tranh các sáng tạo tiên phong của châu Âu như Mercedes-Benz hay Bugatti. Ảnh: HL

Bộ sưu tập xe trong khu vực xưởng phục chế của bảo tàng. Ảnh: HL

Những màu sơn của xe cổ luôn tạo ra cảm xúc sâu lắng cho người xem. Ảnh: HL

Biểu tượng truyền thống của Skoda giờ đây ít còn được sử dụng. Ảnh: HL

Skoda từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc đua, đặc biệt là đua việt dã (rally). Ảnh: HL

Nhiều mẫu xe đua từng giành giải được trưng bày trong khu vực riêng, chỉ dành cho những vị khách đặc biệt. Ảnh: HL