Nhóm nhân viên làm việc trong công ty do Phó Đức Nam cầm đầu. Ảnh CACC

Thủ đoạn chuyên nghiệp, bài bản

Gần đây, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều tổ chức tội phạm quy mô lớn, trong đó nổi bật là vụ án do Phó Đức Nam (Mr. Pips, SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter, SN 1990, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu. Đây có thể nói là vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế lớn nhất từng được Công an Hà Nội khám phá, về số lượng bị hại cũng như tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt sau nhiều năm hoạt động.

Lật lại vụ án, vào năm 2018, hai kẻ này đã hợp tác với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower (Campuchia), dựng lên mạng lưới hơn 44 văn phòng trải khắp Việt Nam, bao gồm một công ty “ma” tại TP.HCM làm “lá chắn” cho kế hoạch chiếm đoạt tài sản tinh vi.

Chiêu trò của nhóm này không khác gì một vở kịch được dàn dựng công phu. Chúng tuyển dụng tới 1.000 nhân viên, làm việc từ 8 giờ đến 21 giờ hằng ngày, chia thành các bộ phận như IT, kinh doanh, chăm sóc khách hàng – tất cả hoạt động trơn tru như một doanh nghiệp thực thụ. Tuy nhiên, các công ty, văn phòng nêu trên không hề có giấy phép hoạt động tài chính hay chứng khoán. Thay vào đó, chúng sử dụng các nền tảng như Zalo, Telegram để tiếp cận nạn nhân, đưa thông tin giả mạo về cơ hội làm giàu từ ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Hoạt động của các công ty "ma" hết sức kín đáo nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ảnh CACC

Ban đầu các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng số tiền lên và thua lỗ. Tiếp đó, chúng liên tục tạo niềm tin để cho khách hàng chuyển thêm tiền để gỡ lại số tiền đã thua nhằm mục đích chiếm đoạt thêm được càng nhiều càng tốt.

Theo cơ quan Công an, với những hứa hẹn lợi nhuận cao, bonus hấp dẫn trong quá trình đầu tư và cam kết hoàn toàn không có rủi ro, bảo hiểm 100% vốn, thì trên thực tế khi đã dụ dỗ được bị hại tham gia chúng sẽ tư vấn sử dụng "đòn bẩy lớn", đưa lệnh cho bị hại đặt nhằm nhanh " cháy " tài khoản hay còn gọi là thua sạch tiền. Kết quả, cơ quan điều tra xác định ban đầu có hơn 2.600 bị hại trên toàn quốc, thu giữ số tài sản ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.

Những lời hứa hẹn "có cánh"

Tương tự, Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại Hoài Đức, Hà Nội), Tổng Giám đốc kiêm người sáng lập Công ty Triệu Nụ Cười, cũng lập công ty “ma” để phát hành đồng tiền lượng tử có tên “QFS TNCVN” do đối tượng tự phát hành.

Để điều hành hoạt động của công ty, Thân bổ nhiệm hàng loạt vị trí nhân sự chủ chốt như Phó Tổng khối hành chính tổng hợp, Phụ trách khối lượng tử "QFS", Phó Tổng giám đốc truyền thông, Phó Tổng thanh tra nội bộ, Phó Tổng phụ trách thương mại và Kế toán trưởng.

Hồ Quốc Thân trong buổi ra mắt dự án liên quan đến quỹ Triệu nụ cười. Ảnh CACC

Đến giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử "QFS TNCVN". Sau đó, Hồ Quốc Thân bịa đặt thông tin về "nguồn tiền di sản 48 nước" và “Kho vàng Bác Hồ” nhằm bán đồng “QFS TNCVN” sẽ được "lên sàn" vào tháng 11/2024, với giá từ 3,4 triệu đến 52 triệu đồng/đồng, hứa hẹn lợi nhuận “khủng”.

Hồ Quốc Thân còn đưa ra thông tin "chắc như đinh đóng cột" rằng nếu vì bất kỳ lý do nào mà cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, khi có tiền của nhà đầu tư chuyển vào thì Thân nhanh chóng chuyển qua tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng vào mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.

Không chỉ phát hành đồng tiền "QFS TNCVN", Công ty CP Triệu nụ cười còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định công ty này đăng ký vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, nhưng thực tế không hề có số vốn này và bản thân Hồ Quốc Thân cũng chỉ có số vốn chưa đến 3 tỷ đồng. Kết quả, gần 30 tỷ đồng của khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng tiền "QFS TNCVN" bị chiếm đoạt...

Những thủ đoạn này cho thấy các đối tượng không chỉ giỏi thao túng tâm lý mà còn biết tận dụng công nghệ và tạo vỏ bọc hợp pháp để qua mặt cơ quan chức năng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng có thể hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện? Hãy cùng tìm hiểu ở kỳ tiếp theo.



Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã loại "đặc biệt" đối với Trịnh Văn Thái (39 tuổi, trú tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trịnh Văn Thái có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam (31 tuổi, trú tại phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đồng phạm thực hiện.