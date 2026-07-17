Dự định tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời tại "nơi hạnh phúc nhất thế giới", một cặp đôi người Đức lại trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi màn cầu hôn bị nhân viên Disneyland Paris bất ngờ ngắt quãng ngay giữa chừng. Đoạn video dài vỏn vẹn 21 giây đã khiến Disney phải lên tiếng xin lỗi công khai.

Một trong những video gây tranh cãi nhất từng xuất hiện tại Disneyland Paris những ngày qua ghi lại cảnh một người đàn ông quỳ gối cầu hôn bạn gái trên sân khấu phía trước lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng (Sleeping Beauty Castle). Chỉ vài giây sau, một nhân viên công viên bất ngờ chạy đến, cầm lấy chiếc hộp đựng nhẫn từ tay anh rồi ra hiệu yêu cầu cả hai rời khỏi khu vực.

Video Clip: Independent.

Khoảnh khắc tưởng như lãng mạn bậc nhất nhanh chóng biến thành sự ngỡ ngàng của cả cặp đôi lẫn những du khách đang đứng chứng kiến. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên Reddit đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận chỉ trích cách xử lý của nhân viên Disneyland Paris.

Kế hoạch chuẩn bị suốt 5 tháng tan thành mây khói

Đoạn video chỉ kéo dài khoảng 21 giây nhưng ghi lại trọn vẹn diễn biến khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Khi chàng trai vừa quỳ xuống và mở hộp nhẫn, một nhân viên nam lập tức bước tới, cầm luôn chiếc hộp trên tay anh rồi mời cặp đôi đi theo mình.

"Tôi... cô ấy đồng ý rồi", chàng trai nói trong sự bối rối, đồng thời chỉ về phía một nữ nhân viên khác và giải thích rằng anh đã xin phép trước khi bước lên sân khấu.

Đáp lại, nhân viên chỉ nói: "Đúng vậy, thật tuyệt. Nhưng ở bên này sẽ đẹp hơn."

Câu trả lời lập tức nhận về những tiếng la ó từ nhiều du khách đứng xung quanh.

Ảnh cắt ra từ clip.

Người đăng tải đoạn video cũng khẳng định trong phần mô tả rằng bạn mình đã được một nữ nhân viên đồng ý cho sử dụng khu vực này để cầu hôn trước khi sự việc xảy ra.

Nhân vật chính trong đoạn video sau đó được xác định là Ante, 31 tuổi, đến từ Đức.

Chia sẻ với The New York Times, Ante cho biết Disneyland có ý nghĩa đặc biệt đối với mối quan hệ của anh và bạn gái. Hai người đã yêu nhau khoảng 4 năm, còn cặp vé đến Disneyland Paris là món quà Giáng sinh mà bạn gái dành tặng anh.

Chính vì vậy, anh đã dành gần 5 tháng để chuẩn bị màn cầu hôn. Ban đầu, Ante dự định quỳ gối trong màn bắn pháo hoa buổi tối trước lâu đài. Tuy nhiên, khi đến công viên, anh quá hồi hộp nên quyết định thực hiện sớm hơn.

Để chắc chắn không vi phạm quy định, Ante cho biết anh đã chủ động hỏi một nữ nhân viên Disney và được đồng ý cho bước lên sân khấu.

Thế nhưng chỉ vài giây sau khi màn cầu hôn bắt đầu, một nhân viên khác xuất hiện và chấm dứt toàn bộ khoảnh khắc.

Sau khi rời khỏi sân khấu, Ante và bạn gái ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Tại đây, anh mới có thể bình tĩnh đeo chiếc nhẫn vào tay vị hôn thê. Một vị khách tốt bụng đã dùng điện thoại của Ante để ghi lại toàn bộ khoảnh khắc, giúp cặp đôi vẫn có được đoạn video lưu giữ ngày đặc biệt, dù không diễn ra theo cách họ mong muốn.

"Tôi không còn muốn đến Disneyland nữa", Ante chia sẻ. "Disneyland là nơi của những giấc mơ. Nhưng khoảnh khắc của chúng tôi đã bị phá hỏng."

Theo anh, vị hôn thê vừa hạnh phúc vì được cầu hôn, vừa buồn vì giây phút đáng nhớ nhất cuộc đời lại kết thúc theo cách không ai mong đợi.

Điều Ante mong muốn nhất không phải là quà tặng hay tiền bồi thường. "Họ không thể trả lại khoảnh khắc đó cho chúng tôi. Điều duy nhất tôi muốn là có một cơ hội thứ hai để được cầu hôn."

Disneyland đã phải lên tiếng xin lỗi.

Disneyland phải lên tiếng xin lỗi

Sau khi đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, Disneyland Paris đã đưa ra phản hồi chính thức.

Trong tuyên bố gửi truyền thông, đại diện công viên cho biết: "Chúng tôi rất tiếc vì cách sự việc được xử lý."

Disney xác nhận đã liên hệ trực tiếp với cặp đôi để gửi lời xin lỗi, đồng thời đề nghị bù đắp bằng một kỳ nghỉ cuối tuần miễn phí tại bất kỳ công viên Disneyland cùng khách sạn do họ lựa chọn.

Tuy nhiên, Ante cho biết anh đã từ chối lời đề nghị này.

Disney cũng không tiết lộ nhân viên xuất hiện trong đoạn video có bị xử lý kỷ luật hay không. Sau khi vụ việc gây tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng sân khấu trước lâu đài vốn là khu vực không dành cho khách tham quan.

Đây là nơi diễn ra nhiều chương trình biểu diễn, được bố trí hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết bị kỹ thuật nên khách thông thường không được phép bước lên vì lý do an toàn.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng tiếp tục tranh luận là Ante khẳng định anh đã xin phép trước và được một nữ nhân viên đồng ý. Nếu lời kể này chính xác, sự việc nhiều khả năng xuất phát từ việc các nhân viên áp dụng quy định không thống nhất.

Rất nhiều cặp đôi lựa chọn nơi đây để cầu hôn.

Trong khi đó, điều khiến nhiều người bức xúc nhất không phải việc cặp đôi bị mời rời khỏi sân khấu, mà là hành động cầm lấy chiếc hộp nhẫn ngay giữa lúc chàng trai đang cầu hôn.

"Nếu cần nhắc nhở, họ hoàn toàn có thể chờ thêm vài chục giây. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra một lần trong đời", là quan điểm được hàng nghìn người đồng tình dưới đoạn video.

Từ một màn cầu hôn riêng tư, sự việc nhanh chóng trở thành bài học về cách ứng xử trong ngành dịch vụ. Bởi đôi khi, chỉ vài giây xử lý thiếu tinh tế cũng đủ biến "nơi hạnh phúc nhất thế giới" thành một kỷ niệm mà khách hàng không bao giờ muốn quay lại.

Nguồn: Independent, The New York Times.