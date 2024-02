Màn cầu hôn độc nhất vô nhị: Lãng mạn, đầu tư nhưng nam chính lại không trực tiếp xuất hiện vì 1 lý do khó tin

Một lễ cầu hôn cực kì hoành tráng và lãng mạn nhưng lại khiến người xem ngỡ ngàng vì nhân vật chính không xuất hiện trực tiếp.

Câu chuyện được đăng tải bởi đơn vị tổ chức buổi lễ và thu hút sự chú ý của nhiều người trên MXH. Khung cảnh xa hoa và lãng mạn tưởng chừng như một màn cầu hôn hoàn hảo nhưng tất cả lại không như vẻ ngoài của nó.

Buổi cầu hôn độc nhất vô nhị

Cô gái mặc chiếc váy trắng rất xinh đẹp đến địa điểm cầu hôn. Buổi lễ ngoài trời được sắp xếp rất tỉ mỉ. Bên hồ được trang trí lộng lẫy với những cánh hoa hồng trắng dọc bãi cỏ và dòng chữ khổng lồ “Marry me?” (Cưới anh nhé?). Tấm biển làm bằng chữ phát sáng màu trắng được đặt hướng ra phía hồ.

Ngoài ra còn có một trái tim tình yêu làm bằng hoa hồng trắng được đặt chính giữa dòng chữ “Marry me” khổng lồ đó.

Màn cầu hôn qua facetime nhưng nữ chính rất hạnh phúc

Để đảm bảo buổi cầu hôn lãng mạn nhất có thể, chú rể tương lai của cô còn thuê một nghệ sĩ violin và đảm bảo thực hiện vào lúc hoàng hôn để có tầm nhìn đẹp nhất.

Khi người đẹp tóc vàng bước đến chỗ iPad, cô tỏ vẻ hoài nghi khi bạn trai ngỏ lời cầu hôn cô.

Bất chấp khung cảnh lãng mạn, đây không phải là một lời cầu hôn bình thường khi màn hình iPad hiện lên.

Nam chính không có mặt trong thời khắc quan trọng này. Nhiều người cảm thấy anh không có lòng khi đầu tư hoành tráng mà bản thân mình lại không thể trực tiếp nói lời cầu hôn trong buổi tiệc này. Dù là lý do đi công tác, bận bịu hay bất cứ lý do gì đó cũng đều khó chấp nhận với thành ý của chú rể tương lai. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là khi người tổ chức sự kiện tiết lộ lý do thực sự: “ Khách hàng của tôi cầu hôn từ trong tù trên Facetime”.

Tất nhiên, cô gái trẻ vẫn có thể lấy được chiếc nhẫn của mình ngay cả khi anh ấy không quỳ gối cầu hôn.

Đáng nói, dù điều kiện khó khăn nhưng anh này rất đầu tư, ekip tổ chức chia sẻ: “Nếu bạn muốn, bạn sẽ làm được bất kể khoảng cách là bao nhiêu, anh ấy vẫn khiến điều đó xảy ra".

Đoạn clip được đăng lên tài khoản TikTok hút hơn 2 triệu lượt xem và 174 nghìn lượt thích.

Một người viết: “Màn cầu hôn đẹp nhất mà tôi từng thấy”.

Một người khác bình luận: "Anh ta là 1 tội phạm nhưng lại là 1 người yêu tuyệt vời".

"Cũng cảm động đấy nhưng tôi không thích kiểu này lắm, nó có thể sẽ khiến cô ấy phải nghĩ ngợi nhiều hơn”, một người khác bày tỏ.