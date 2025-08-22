"Mầm nhớ" thắng 3 giải quan trọng nhất tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam 2025

Chiều 21/8 tại TPHCM đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi Phim ngắn Việt Nam – Vietnamese 2025 với sự tham gia của nhiều nhà làm phim, đạo diễn nổi tiếng như đạo diễn Lý Hải, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn viên nhà sản xuất Thu Trang, Minh Beta, diễn viên Đinh Ngọc Diệp, diễn viên Thúy Ngân…

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 diễn ra trong gần 2 tháng thu hút 128 phim ngắn dự thi. Ban giám khảo vòng sơ khảo đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Đây cũng là năm đầu tiên cuộc thi có thêm hạng mục phim tài liệu, nhận được sự hưởng ứng từ các nhà làm phim trẻ.

Đại diện BTC của báo Thanh Niên trao tặng hoa cho dàn giám khảo cuộc thi đều là những nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng.

Ở hạng mục giải cá nhân, La Nguyễn Quí Anh được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong Trên đầu tủ, dưới chậu cây, cất trong lòng của đạo diễn Lý Vũ Bằng.

Trong khi đó, giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Vũ trong phim Mầm nhớ của đạo diễn Bùi Đức Anh.

Quay phim Đinh Minh Hải của Gửi mẹ của mẹ thắng giải Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất. Giải thưởng Biên kịch xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất lần lượt được trao cho Hồ Minh Hiệu phim Điều ngọt ngào ở lại và Bùi Đức Anh của phim Mầm nhớ.

Chia sẻ trong khoảnh khắc nhận giải từ diễn viên Thúy Ngân và nhà báo Nguyễn Trọng Phước, La Nguyễn Quí Anh bật khóc bày tỏ:

" Như chị Thúy Ngân có nói, hành trình của một diễn viên bắt nguồn từ những vai diễn nhỏ nhất. Từ lúc theo đuổi hành trình này, cũng có đôi lần tôi nghi vấn liệu mình có phù hợp hay không. Hôm nay, khi nhận giải thưởng này, đó là động lực lớn để tôi tiếp tục theo đuổi, quyết liệt hơn và muốn cống hiến nhiều hơn ".

Một số hình ảnh tại lễ trao giải.

Ở hạng mục phim ngắn, tác phẩm: Happiness Card: Lời mời từ bóng tối của đạo diễn Chu Diệu Linh thắng giải Phim ngắn viral nhất. Giải Phim sáng tạo nhất được trao cho Con cá nhỏ của đạo diễn Đào Hoàng Duy - tác phẩm truyền tải thông điệp "đừng để lòng tốt vô tình trở thành bi kịch của những sinh linh khác".

Giải thưởng Phim tài liệu xuất sắc nhất được trao cho Giày gió của đạo diễn Trần Vũ Linh. Bộ phim là câu chuyện về công việc của những người đóng giày và số phận những bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai).

" Chúng tôi đã dành rất nhiều cảm xúc, sự đồng cảm vào trong tác phẩm. Khi được xướng tên cho giải thưởng này, tôi cảm thấy rất vinh dự" , ê kíp phim chia sẻ.

Tác phẩm "Mầm nhớ" của Bùi Đức Anh đã thắng 3 giải quan trọng nhất: Nam diễn viên xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim ngắn xuất sắc nhất. Đây là bộ phim kể câu chuyện về những thách thức trong việc chăm sóc người mẹ đang mắc bệnh Alzheimer của một chàng trai trẻ.