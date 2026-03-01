Bước sang năm Bính Ngọ 2026, mâm lễ dâng lên ban thờ tổ tiên và Thần Phật không chỉ là tấm lòng thành kính thực hành đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn ẩn chứa những ý nghĩa phong thủy sâu sắc giúp gia đạo tụ khí sinh tài, hưng vượng rực rỡ.

Khác với những mâm cỗ mặn phô trương hay xa hoa, mâm cúng Rằm trọn vẹn nhất chính là mâm cỗ được chuẩn bị từ sự tươm tất, mộc mạc và cái tâm tĩnh lặng của người vun vén nếp nhà. Vậy một mâm cúng đúng chuẩn truyền thống trong năm nay cần có những gì, và nên tiến hành vào thời điểm nào để đón trọn vượng khí đất trời?

Ý nghĩa của mâm lễ Rằm tháng Giêng và sự giao hòa linh khí đầu năm

Rằm tháng Giêng, hay còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, là đêm Rằm đầu tiên của một năm mới, đánh dấu khoảnh khắc vầng trăng tròn trịa và viên mãn nhất sau những ngày Tết cổ truyền hối hả. Giống như một chiếc lá nhỏ đợi mùa xuân để vươn mình đâm chồi nảy lộc, lòng người trong ngày rằm này cũng ấp ủ biết bao mong cầu chân thật về một năm mưa thuận gió hòa, công việc hanh thông, gia đạo êm ấm.

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, việc sửa soạn mâm cúng Rằm chưa bao giờ đặt nặng ở sự mâm cao cỗ đầy hay những vật phẩm đắt tiền, mà cốt lõi nằm trọn ở chữ "thành". Mâm lễ dâng lên ông bà tổ tiên lúc này là sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt kết nối giữa hai thế giới, nhắc nhở con cháu về cội nguồn, đồng thời là bệ phóng tinh thần vững chãi để mỗi thành viên bước vào năm Bính Ngọ với sự tự tin, năng động và rực rỡ nhất.

Sự sum vầy quây quần bên mâm cơm cúng Rằm cũng chính là liệu pháp chữa lành tuyệt vời, giúp các thành viên trong gia đình gắn kết, yêu thương và thấu hiểu nhau hơn giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả.

Chi tiết mâm cỗ mặn dâng gia tiên rước lộc năm Bính Ngọ 2026

Bước sang năm Bính Ngọ 2026 mang mệnh Hỏa (Thiên Thượng Hỏa), mâm cúng Rằm tháng Giêng nên ưu tiên những món ăn mang sắc màu ấm áp, rực rỡ để tương trợ bản mệnh năm, giúp gia chủ kích hoạt tài lộc.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Điểm nhấn trung tâm trên mâm cúng luôn là đĩa gà trống luộc ngậm hoa hồng hoặc được tạo dáng cánh tiên trang nghiêm, vươn cao kiêu hãnh. Gà trống không chỉ là lễ vật truyền thống quen thuộc mà còn tượng trưng cho sự tráng kiện, báo hiệu những khởi đầu may mắn, chấn hưng dương khí cho cả tổ ấm.

Sánh đôi cùng đĩa gà luộc không thể thiếu đĩa xôi gấc đỏ thắm được đơm tròn trịa hoặc ép khuôn hoa sen thanh tao. Màu đỏ của gấc quyện trong từng hạt nếp dẻo thơm không chỉ đại diện cho sự viên mãn, sung túc mà còn cực kỳ hợp với trường năng lượng của năm Bính Ngọ, giúp thắp lên sinh khí và ngọn lửa ấm áp trong gia đình.

Cùng với đó, mâm cỗ mặn mộc mạc nếp nhà thường được điểm xuyết thêm một bát canh thanh mát để cân bằng hương vị, đó có thể là bát canh măng khô móng giò mọng nước truyền thống, canh mọc nấm hương mộc nhĩ thanh tao, hay canh sườn nấu củ quả ngọt lành.

Các món chiên xào cũng được biến tấu linh hoạt tùy theo khẩu vị và điều kiện của từng gia đình, từ đĩa tôm sú rang muối đỏ au bắt mắt, đĩa nem rán vàng ruộm giòn tan, đĩa chả lụa thái mỏng xếp cánh hoa, cho đến đĩa rau củ luộc xanh mướt giữ lại trọn vẹn tinh túy ngọt ngào của đất trời.

Mâm lễ ngọt và hoa tươi: Sự trọn vẹn của lòng thành kính

Bên cạnh mâm cỗ mặn dâng gia tiên, nhiều gia đình có nếp sống hướng Phật hoặc yêu thích sự nhẹ nhàng thường chuẩn bị thêm một mâm cúng chay tịnh, hoa quả và lễ ngọt. Những bát chè trôi nước tròn xoe êm ái quyện trong nước đường gừng ấm sực, đĩa bánh xu xê ngũ sắc dẻo thơm, hay đĩa chè kho thoang thoảng mùi thảo quả chính là lời nguyện cầu cho mọi sự trong năm mới đều trôi chảy, ngọt ngào, các mối quan hệ được kết nối bền chặt.

Hoa tươi dâng lên ban thờ trong dịp Rằm đầu năm nên ưu tiên chọn những loại hoa mang ý nghĩa cát tường, có hương thơm thanh khiết và sức sống bền bỉ như hoa hồng đỏ, hoa cúc vàng đại đóa, hoặc hoa lay ơn vươn cao mạnh mẽ.

Đặc biệt, mâm ngũ quả tươi tắn với những trái cây tròn trịa, màu sắc hài hòa đan xen sẽ là nét điểm xuyết hoàn hảo, mang đến cho không gian thờ cúng sự tươi mới và luồng sinh khí dồi dào, giúp luân chuyển vượng khí đi khắp các ngõ ngách trong tổ ấm, xua tan mọi năng lượng tiêu cực còn sót lại.

Nên cúng Rằm tháng Giêng 2026 vào ngày nào, giờ nào là đón trọn vượng khí?

Năm Bính Ngọ 2026, Rằm tháng Giêng sẽ rơi vào Thứ Ba, ngày 3 tháng 3 Dương lịch. Vì đây là ngày làm việc giữa tuần tất bật, không phải người phụ nữ hay gia đình nào cũng có thể thong dong sắp xếp thời gian để làm cỗ cúng đúng vào chính ngày Rằm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia văn hóa tâm linh, việc cúng Rằm hoàn toàn có thể linh động tịnh tiến lên trước đó một vài ngày mà không làm mất đi sự linh thiêng. Nếu quá bận rộn, gia chủ có thể tranh thủ hai ngày cuối tuần là Thứ Bảy (28/2 Dương lịch) hoặc Chủ Nhật (1/3 Dương lịch) để thong thả đi chợ, sắm sửa nguyên liệu và tự tay vào bếp dọn mâm cỗ chu đáo nhất.

Khung giờ đẹp nhất để thực hiện nghi lễ dâng hương thường là vào buổi sáng muộn hoặc gần trưa, khi dương khí trong ngày đang vươn lên mạnh mẽ và ánh sáng chan hòa nhất. Suy cho cùng, dù bạn chọn cúng vào ngày nào hay giờ nào, chỉ cần giữ được cái tâm tĩnh lặng, quần áo chỉnh tề, lau dọn ban thờ sạch sẽ và chắp tay thắp nén nhang với lòng biết ơn sâu sắc, thì phước báu của ngày Rằm tháng Giêng vẫn sẽ đong đầy trọn vẹn, âm thầm chở che cho cả gia đình suốt một chặng đường dài phía trước.