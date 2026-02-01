Mâm cơm tất niên nhà NSND Công Lý

Ngày 16/2, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - đăng tải hình ảnh mâm cơm tất niên được chuẩn bị tươm tất tại nhà riêng. Chia sẻ với Tiền Phong , cô cho biết dịp Tết vợ chồng gần như ở nhà để đón bạn bè, đồng nghiệp tới thăm. Vì thế, từng góc không gian trong nhà đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Hai khoảnh khắc của NSND Công Lý thu hút sự quan tâm của khán giả.

Dù NSND Công Lý đã lui về hậu trường để tập trung điều trị sức khỏe, anh vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng nghiệp. “Tết nào nhà tôi cũng nhộn nhịp khách tới thăm anh Lý. Tôi rất trân quý tình cảm của mọi người”, Ngọc Hà bày tỏ.

Trước đó một ngày, cô cũng chia sẻ khoảnh khắc MC Thảo Vân cùng con trai tới chúc Tết. Hình ảnh các thành viên ứng xử văn minh, thân tình nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Diễn viên Lan Phương đón Tết trong vai trò mới - mẹ đơn thân của hai con nhỏ. Nữ diễn viên cho biết cô vẫn đang điều trị viêm phổi kéo dài gần một tháng nhưng từ chối nhập viện để ở bên các con.

Lan Phương cùng hai con đi sắm Tết ngày cuối năm.

Ngày 29 Tết, ba mẹ con mới có dịp cùng nhau đi siêu thị sắm sửa. Lan Phương kể cô chuẩn bị sẵn địu để có thể vừa chăm con nhỏ vừa xách đồ, dù biết việc bê vác có thể khiến bệnh lâu hồi phục hơn. Con gái lớn chủ động nhận nhiệm vụ trông em, khiến nữ diễn viên xúc động vì sự trưởng thành của con.

Sau khi mua sắm, cô tự lái xe đi chọn đào về trang trí, giữ nhịp sinh hoạt gọn gàng như thường ngày. Theo Lan Phương cô chưa thật sự thấy nhẹ nhõm sau ly hôn vì còn một số vướng mắc pháp lý. Tuy nhiên, cô tìm thấy sự bình yên khi được sống chậm rãi, tự chủ chăm sóc gia đình.

Chiều cuối năm, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cận cảnh biệt thự mới tại TP Thủ Đức. Căn nhà được hoàn thiện cuối năm 2025 sau gần một năm lên ý tưởng và cải tạo.

Cận cảnh căn biệt thự được NTK Đỗ Mạnh Cường trang hoàng trong ngày Tết.

Biệt thự có diện tích khu đất khoảng 2.000 m², gồm sáu phòng ngủ, bể bơi và sân vườn rộng. Bên trong, nhà thiết kế bài trí nhiều tác phẩm hội họa, biến không gian sống thành “phòng trưng bày” nghệ thuật thu nhỏ. Hoa tươi được cắm khắp các khu vực chính, tạo nên không khí xuân trang nhã.

Với Đỗ Mạnh Cường, tổ ấm mới không chỉ là nơi ở mà còn là thành quả của hành trình lao động bền bỉ, đồng thời là không gian đủ rộng để gia đình đông con sum họp trong dịp Tết.

Nghệ sĩ Vân Dung tự tay chuẩn bị mâm cơm Tết và dọn dẹp nhà cửa. Chị hài hước chia sẻ dọn nhà xong chỉ muốn… sang nhà khác ở vì quá mệt, đồng thời tự “đấu tranh” trước những món ngon ngày Tết.

Hơn 20 năm gắn bó với Táo quân, Vân Dung thừa nhận cảm giác thiếu vắng khi chương trình tạm dừng năm nay. Theo chị, đây có thể chỉ là quãng nghỉ, giống như giai đoạn từng tạm dừng rồi trở lại trước đây.

“Tết mà thiếu Táo Quân thì như mất nửa cái hồn đêm Giao thừa”, chị chia sẻ. Với nữ nghệ sĩ, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ là tiếng cười mà là khoảnh khắc cả gia đình quây quần trước màn hình. Đó cũng chính là điều chị trân trọng nhất mỗi dịp năm hết Tết đến.

Mâm cơm chiều cuối năm của diễn viên Tuấn Trần.

Giữa lịch trình quảng bá phim mới, diễn viên Tuấn Trần vẫn dành trọn ngày 29 Tết cho gia đình. Anh cùng người thân chuẩn bị mâm cơm truyền thống với gà luộc, giò lụa, canh măng… Năm nay, Tuấn Trần và Phương Anh Đào tái hợp trong dự án Báu vật trời cho , trực tiếp đối đầu Trường Giang, Trấn Thành, Thu Trang vào mùng 1 Tết. Hiện tại, bộ phim có doanh thu bán vé sớm là 1,1 tỷ đồng. Dù bị bỏ xa so với 3 tác phẩm còn lại, tác phẩm vẫn là ẩn số.

Năm nay là cái Tết đầu tiên diễn viên Hoàng Mập đón xuân tại dinh thự mới ở Di Linh (Lâm Đồng). Anh chia sẻ hình ảnh trang trí cây đào, chuẩn bị mâm cơm cúng 29 Tết. Cơ ngơi mới của Hoàng Mập có diện tích khoảng 10.000 m², gồm bốn khu nhà với 10 phòng ngủ, phần lớn diện tích dành cho vườn cây.

Anh chia sẻ đã dành toàn bộ tiền tích lũy để hoàn thiện cơ ngơi này và cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Dù nhiều người khuyên nên khai thác kinh doanh, Hoàng Mập muốn giữ nơi đây làm không gian riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết.