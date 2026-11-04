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Mâm cơm nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

S.A
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Không chỉ chia sẻ về những món ăn, thỉnh thoảng Tiên Nguyễn cũng vào bếp trổ tài nấu nướng của mình.

Gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vốn nhận được nhiều sự chú ý bởi khối tài sản, cuộc sống sang trọng và những thành viên có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh doanh, thời trang, giải trí. Bởi vậy, những khoảnh khắc đời thường của gia đình này, từ chuyện sinh hoạt đến những bữa ăn tại nhà, cũng thường khiến cư dân mạng tò mò.

Là người hoạt động trên MXH đều đặn nhất, ái nữ Tiên Nguyễn thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh mâm cơm gia đình, hé lộ thực đơn có sự kết hợp giữa món Việt quen thuộc và ẩm thực phương Tây.

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Tiên Nguyễn

Ở những bữa ăn thường ngày, gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn có nhiều món ăn gần gũi với người Việt như thịt kho hột vịt, sườn kho,... Những miếng thịt được kho lên màu nâu óng, ăn cùng trứng thấm gia vị, gợi cảm giác về mâm cơm gia đình ngày Tết. Bên cạnh đó còn có bánh mì chả lụa giản dị, hay những tô phở bò, phở gà đầy đặn với thịt, bò viên, chả và rau thơm.

Ẩm thực phương Tây cũng xuất hiện thường xuyên trong thực đơn gia đình. Có bữa là cá hồi áp chảo ăn cùng đậu luộc, khoai tây và cà rốt; có bữa lại là đĩa thịt nguội salami, phô mai, hạt óc chó, trái cây sấy và mật ong. Thậm chí, Tiên Nguyễn cũng có lúc vào bếp trổ tài nấu nướng với thành phẩm là món mì Ý nghêu (Spaghetti Vongole).

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Những bữa ăn đời thường ở nhà "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn

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Tiên Nguyễn nấu món mỳ Ý nghêu

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Tiên Nguyễn cũng dành sự yêu thích với các loại bánh, đồ ăn vặt

Vào những dịp lễ, Tết hay ngày đặc biệt, gia đình “vua hàng hiệu” lại những buổi tiệc tại nhà với không gian được trang hoàng công phu.

Chẳng hạn như dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua, bàn tiệc được bày biện chỉn chu, kết hợp hoa tươi, đồ trang trí theo chủ đề và nhiều món ăn hấp dẫn. Không khí những buổi tụ họp mang màu sắc sang trọng, đúng với phong cách của gia đình nổi tiếng, nhưng vẫn xoay quanh dịp để các thành viên cùng gặp gỡ, ăn uống và dành thời gian bên nhau.

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Tiệc tất niên của gia đình tỷ phú

Phía sau những bữa ăn được chia sẻ, câu chuyện về sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình qua mâm cơm nhà cũng từng được doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn nhắc đến.

Trong ngày đám hỏi con gái, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động kể lại với chúng tôi lời Tiên Nguyễn nói với ba mẹ: “Mỗi tuần sẽ về thăm ba 3 lần, về ăn cơm cùng gia đình”. Ông từng nghĩ sau khi kết hôn, con gái có thể sang nước ngoài sống cùng gia đình chồng tại Canada, nhưng Tiên Nguyễn chọn ở lại để gần gũi với ba mẹ.

Vị doanh nhân cũng bày tỏ niềm vui khi nhận ra các con thường xuyên gọi điện, trò chuyện và quan tâm lẫn nhau mỗi ngày. Với gia đình ông, cuộc gọi giữa anh chị em trong nhà hay việc con gái trở về nhà ăn cơm nhiều lần trong tuần đều là những điều mang lại hạnh phúc.

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Sau khi lấy chồng, Tiên Nguyễn hứa về ăn cơm nhà cùng ba mẹ 3 lần/ tuần

(Ảnh: IGNV)

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Tags

Johnathan Hạnh Nguyễn

Tiên Nguyễn

mâm cơm nhà

Bữa ăn

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