Malaysia chính thức điều tra "vụ án 7 cầu thủ nhập tịch", ngỡ ngàng với khoản tiền phải chi ra

“Ủy ban Điều tra Độc lập đã bắt đầu điều tra vụ án 7 cầu thủ nhập tịch”, tờ Sinar Harian chạy dòng tít vào tối qua (3/11). Theo tờ báo Malaysia, Ủy ban này đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào hôm qua, cũng chính là ngày FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Ủy ban nói trên được thành lập theo đề nghị của FAM, tuy nhiên các thành viên đều không phải người của FAM để đảm bảo minh bạch. Chủ tịch Ủy ban Điều tra Độc lập ((IIC)), ông Tun Md Raus Sharif – cựu Chánh án Tòa án Tối cao Malaysia – cho biết ủy ban sẽ nỗ lực tối đa để hoàn tất quá trình điều tra và nộp báo cáo cho FAM trong vòng 6 tuần.

Ông cũng thông báo thành phần ủy ban gồm cựu Thẩm phán Tòa Phúc thẩm Datuk Seri Kamaludin Md Said, cựu Tổng giám đốc MAMPU Datuk Seri Dr Yusof Ismail, và luật sư cao cấp Datuk Thavailingarum C. Thavarajah giữ vai trò thư ký.

“Ban đầu FAM đề xuất hỗ trợ cơ sở vật chất và công tác hành chính cho ủy ban, nhưng để tránh xung đột lợi ích, mọi hoạt động này sẽ được giao cho hãng luật Hafarizam Wan & Aisha Mubarak đảm nhiệm”, ông Raus cho biết, đồng thời nhấn mạnh các thành viên ủy ban sẽ không nhận bất kỳ khoản thù lao nào trong quá trình làm việc.

Trước đó, FAM đã bổ nhiệm ông Tun Md Raus làm Chủ tịch IIC để dẫn dắt cuộc điều tra và đề xuất phương án xử lý cho vụ việc đang khiến dư luận nước này chấn động.

Vụ bê bối bắt nguồn từ việc FIFA phát hiện FAM đã nộp các tài liệu bị làm giả để chứng minh đủ điều kiện thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Sau quá trình điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) về hành vi làm giả và ngụy tạo tài liệu. Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng ), còn mỗi cầu thủ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng và phạt 2.000 franc (gần 70 triệu đồng).

Vào đêm qua, FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM. Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, FAM khẳng định họ bị sốc trước phán quyết của FIFA và cho biết sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Trong thông cáo phát đi ngay trong đêm, FAM xác nhận đã nhận được quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ đơn kháng án, nhưng sẽ yêu cầu bản giải trình chi tiết bằng văn bản trước khi đưa ra bước tiếp theo.

“FAM đã nhận được quyết định từ FIFA trong đó kháng cáo của chúng tôi bị bác bỏ”, quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi cho biết. “FAM sẽ gửi thư yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ chi tiết và bản giải trình đầy đủ trước khi tiến hành nộp đơn kháng cáo lên CAS”.

Ông Yusoff thừa nhận kết quả này khiến FAM hoàn toàn bất ngờ. “Đây là lần đầu tiên FAM đối mặt với một tình huống như thế này, và cả đội ngũ luật sư lẫn ban điều hành đều rất ngạc nhiên trước quyết định đó. Dù vậy, FAM sẽ tiếp tục kiên định bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế”.

Theo quy định, FAM có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp bản án chi tiết và 21 ngày tiếp theo để nộp đơn kháng cáo lên CAS, nơi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ việc gây chấn động bóng đá thế giới.