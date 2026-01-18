MaiQuinn đã làm gì mà bị tấn công dữ dội?

Mới đây, MaiQuinn bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội, thậm chí leo thẳng hot search tìm kiếm trong thời gian ngắn. Từ một gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua âm nhạc và hình ảnh cá tính, nữ ca sĩ bỗng rơi vào tâm điểm bàn tán vì loạt đồn đoán đời tư chưa được kiểm chứng.

Theo ghi nhận, sự việc bắt nguồn từ những nội dung lan truyền trên mạng xã hội bàn tán về đời tư tình cảm được cho là bất ổn của MaiQuinn. Dù thông tin đang một chiều nhưng kéo theo làn sóng người dùng tràn vào trang cá nhân của nữ ca sĩ để để lại bình luận trái chiều. Đáng chú ý, không ít ý kiến mang tính công kích, xoáy sâu vào chuyện tình cảm và đời sống riêng tư của nữ ca sĩ. Dưới các bài đăng, phần bình luận nhanh chóng trở nên hỗn loạn với đủ luồng quan điểm trái chiều, từ tò mò, suy đoán cho đến những lời lẽ nặng nề.

MaiQuinn bất ngờ được nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của MaiQuinn và để lại nhiều bình luận trái chiều. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh các bình luận tiêu cực, cũng có nhiều netizen lên tiếng bênh vực MaiQuinn. Không ít người cho rằng những thông tin đang lan truyền hiện tại chưa có xác nhận chính thức, việc suy diễn và tấn công cá nhân trên mạng xã hội là hành động đi quá giới hạn. Một số ý kiến còn nhấn mạnh rằng đời tư của nghệ sĩ cần được tôn trọng, đặc biệt khi người trong cuộc chưa hề lên tiếng hay đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Ở thời điểm hiện tại, MaiQuinn vẫn giữ im lặng trước những ồn ào bủa vây. Trang cá nhân của nữ ca sĩ chưa có động thái mới liên quan đến loạt bàn tán đang diễn ra, trong khi cư dân mạng vẫn tiếp tục tranh luận sôi nổi.

Nhiều khán giả bênh vực MaiQuinn trước những đồn thổi mang tính một chiều trên mạng xã hội và chờ cô lên tiếng làm rõ. Ảnh: FBNV

MaiQuinn tên thật là Nguyễn Hiền Mai, sinh năm 1998. Trước khi góp mặt tại Em Xinh Say Hi, MaiQuinn từng giành ngôi vị Á quân Giọng hát Việt 2017. Nữ ca sĩ được đào tạo bài bản về chuyên môn khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Tên tuổi của MaiQuinn được nhiều người biết đến hơn sau hành trình tại Em Xinh Say Hi. Nữ ca sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn và trở thành gương mặt được chú ý nhờ hội tụ nhiều yếu tố nổi bật, từ ngoại hình cuốn hút đến khả năng hoạt động nghệ thuật đa dạng. Song song với tài năng, MaiQuinn còn ghi điểm nhờ ngoại hình nổi bật. Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách cá tính, dễ nhận ra với mái tóc xù đặc trưng cùng nụ cười rạng rỡ.

Về đời sống tình cảm, MaiQuinn chọn cách giữ kín, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Trước đó, cô từng thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ với vai trò thí sinh. Tại đây, MaiQuinn tiết lộ đã rung động trước một chàng trai từ lâu và quyết định lên sóng để bày tỏ, dù cả hai chưa từng gặp mặt ngoài đời. Nhân vật được cô lựa chọn khi ấy là Hải Đăng Doo, tuy nhiên lời tỏ tình này không nhận được cái gật đầu. Hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.