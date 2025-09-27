Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái "mỏ hỗn"

Đã 5 năm kể từ khi Chu Thanh Huyền vướng nghi vấn hẹn hò Quang Hải đến hiện tại - kết hôn và có con nhưng cô nàng vẫn luôn là nhân vật dễ vướng tranh cãi nhất nhì làng bóng đá. Một trong những “mồi lửa” dẫn đến những ồn ào của Chu Thanh Huyền chính là… mái tóc, thậm chí được gọi là mái tóc thị phi nhất “Tóp Tóp”.

Mới đây, chuyện tóc tai của vợ Quang Hải bất ngờ gây chú ý khi cô chia sẻ đoạn clip đi đón con trai ở trường. Vì tóc khá dài lại được buông xõa nên khi Chu Thanh Huyền ngồi xuống, tóc dễ bị quét qua sàn nhà.

Chu Thanh Huyền khi đi đón con (Nguồn: @chuthanhhuyen.official)

Cũng chính vì khoảnh khắc này mà một số cư dân mạng cho rằng trong các hoạt động thường ngày như đi đón con thì nên vén/ buộc tóc lên. Bởi họ cho rằng hình ảnh này tạo cảm giác loà xoà và thiếu gọn gàng.

“Lúc nào Huyền cũng thả tóc mà không thấy vướng nhỉ? Không buộc gọn tóc lên được à?” - một cư dân mạng thắc mắc.

Bình luận từ cư dân mạng

Trái ngược với quan điểm này, nhiều người lại khen tóc của Chu Thanh Huyền đẹp và xin vía, nhờ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc tóc. Trong phần lớn hình ảnh và clip trên MXH, cô cũng buông xõa tóc để khoe mái tóc dài và thẳng, không búi lại.

Dù mỗi người một ý kiến nhưng không thể phủ nhận chuyện Chu Thanh Huyền vướng nhiều tranh cãi từ mái tóc.

Ở thời điểm đi sinh con, vợ Quang Hải nhận những ý kiến trái chiều vì để mái tóc dài loà xoà, vướng víu. Nhìn cảnh Chu Thanh Huyền tập đi sau khi sinh, có người thẳng thắn bình luận: “Đi sinh thì buộc tóc lên nha”.

Chu Thanh Huyền khi tập đi sau sinh

Trước đó khi tổ chức dạm ngõ và đám hỏi, Chu Thanh Huyền cũng phải thanh minh về mái tóc. Ở lễ dạm ngõ, cô nàng để tóc xõa dài, rẽ ngôi giữa nên nhiều người cho rằng tóc tai không gọn gàng.

Phản hồi những ý kiến của dân mạng Chu Thanh Huyền lên tiếng: "Mình đã trở lại với mái tóc thị phi nhất. Mái tóc của mình là tâm điểm để các chị em bàn tán, gây chú ý có đúng không mọi người ơi? Đó cũng là điều Huyền mong muốn luôn, Huyền không có buồn vì điều đấy. Ai theo dõi Huyền sẽ biết mình là một người rất yêu thương mái tóc này, trân trọng và nâng niu nó. Mình rất thích tóc dài nên luôn muốn khoe ra mái tóc này".

Chu Thanh Huyền và Quang Hải trong lễ dạm ngõ hồi cuối năm 2023

Vợ Quang Hải trong clip lên tiếng về mái tóc dạm ngõ

Ngoài ra, Chu Thanh Huyền cũng từng được đặt câu hỏi: Có cấy tóc hay không?

Sở dĩ chuyện này gây tranh cãi với Chu Thanh Huyền vì cô là chủ shop bán các sản phẩm kích mọc tóc. Tuy nhiên đường chân tóc của cô lại khá lạ, không được tự nhiên. Trước sự hoài nghi này, Chu Thanh Huyền đính chính là mình phải đi triệt đường chân tóc, không hề có chuyện cấy tóc.

Hình ảnh quá khứ - hiện tại khiến Chu Thanh Huyền vướng nghi vấn cấy tóc

Vợ Quang Hải đam mê flex mái tóc





