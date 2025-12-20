Mai Tài Phến ngày càng táo bạo chuyện với Mỹ Tâm

Từ lâu, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng loạt hint đáng ngờ. Mỗi lần Mỹ Tâm có động thái mới, cái tên Mai Tài Phến gần như lập tức được réo gọi. Đơn cử như mới đây, nữ ca sĩ phát hành phiên bản live ca khúc Chuyện đ ể dành trong liveshow See The Light, nam diễn viên đã nhanh chóng chia sẻ lại trên trang cá nhân.

Điều khiến dân mạng bàn tán không ngớt chính là dòng trạng thái lấp lửng đi kèm: " Đủ rồi không để dành nữa, chỉ dành người mình…" . Dòng trạng thái tưởng chừng vu vơ nhưng lại được dân mạng cho rằng là màn chơi chữ đầy ẩn ý. Từ tên ca khúc Chuyện để dành , nam diễn viên khéo léo bẻ lái sang "không để dành nữa" mà "chỉ dành người mình", như một cách thả thính ngầm và đánh dấu chủ quyền cực khéo.

Dưới phần bình luận, nhiều người không ngần ngại gọi thẳng tên Mỹ Tâm để điền vào câu nói lấp lửng của nam diễn viên. Một số fan còn hài hước cho rằng "người có danh có phận nên thả thính ngày càng mượt mà". Cách dùng từ nửa kín nửa hở, vừa ăn nhập với ca khúc, vừa gợi mở chuyện riêng tư khiến dòng trạng thái ngắn ngủi ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, tiếp tục thổi bùng nghi vấn hẹn hò giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Mai Tài Phến ngày càng thả thính chuyên nghiệp khiến dân mạng phải tấm tắc. Ảnh: FBNV

Thực tế, đây không phải lần đầu Mai Tài Phến có những động thái được cho là thả thính công khai dành cho Mỹ Tâm. Trước đó không lâu, nam diễn viên cũng chia sẻ về thông tin concert của Mỹ Tâm, kèm chú thích đặc biệt: "Mai lai. Nhiều fan cho rằng Mai Tài Phến quá "chiêu trò" trong việc thể hiện tình cảm của mình. Theo đó, "Mai lai" là cách viết Việt hóa của "My life" (Cuộc sống của tôi) hoặc "My light" (Ánh sáng của tôi).

Không lâu sau, Mai Tài Phến đã có chia sẻ poster ủng hộ concert See The Light sắp tới của "tình tin đồn" tại Hà Nội. Mai Tài Phến tranh thủ khoe chữ ký trên tấm thẻ đặc biệt của Mỹ Tâm và chia sẻ cực mập mờ: "Săn em thì được, săn vé thì anh xin thua".

Mai Tài Phến thả thính ngày càng mượt mà. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên thoải mái thể hiện tình cảm với đàn chị và lần nào dân mạng cũng bàn tán rầm rộ. Ảnh: FBNV

Không phải ngẫu nhiên dân tình "đẩy thuyền" mạnh tay đến vậy. Trước đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò khi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết và kín đáo trong nhiều sự kiện.

Sau bộ phim Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Trong dịp Tết 2022, netizen chia sẻ rầm rộ hình ảnh Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết. Nam diễn viên tất bật cùng gia đình của "người yêu tin đồn" chuẩn bị cho năm mới. Qua đó, nhiều người cho rằng cả hai đã chủ động ra mắt gia đình 2 bên và sẵn sàng cho chuyện tương lai.