Nhan sắc nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới chồng học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà trăm tỷ ở TP.HCM Tuệ Anh | 20/12/2025 00:00 Báo lỗi cho Soha Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ này còn có hôn nhân hạnh phúc bên chồng kém 11 tuổi. Khánh Thi sinh năm 1982 tại Hà Nội và được biết đến rộng rãi với danh hiệu “nữ hoàng dancesport” của Việt Nam nhờ những đóng góp to lớn cho khiêu vũ thể thao trong nước. Cô không chỉ là kiện tướng quốc gia mà còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình về nhảy múa và nghệ thuật. Tới nay, nhan sắc mặn mà và phong thái tự tin giúp cô luôn tỏa sáng dù đã qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều năm thi đấu và giành được các thành tích nổi bật trong nước và quốc tế, Khánh Thi chuyển sang công tác đào tạo và trọng tài dancesport. Năm 2023, cô được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF), đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp giáo dục và nghệ thuật của cô. Bên cạnh sự nghiệp chuyên môn, đời sống riêng tư của Khánh Thi cũng là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng. Cô gắn bó lâu dài với người bạn đời Phan Hiển. Mối tình này từng khiến dư luận xôn xao vì khoảng cách tuổi tác, tuy nhiên cả hai đã vượt qua mọi định kiến để xây dựng gia đình hạnh phúc. Phan Hiển sinh năm 1993, kém Khánh Thi 11 tuổi. Anh bắt đầu tiếp xúc khiêu vũ khi còn là học trò của cô. Tình yêu của họ khởi nguồn từ sự gắn kết trên sàn tập và dần phát triển sâu sắc theo thời gian. Dù ban đầu gặp nhiều ý kiến trái chiều, cặp đôi đã cùng nhau vượt qua sóng gió và quyết định gắn bó trọn đời. Trải qua hơn một thập kỷ bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển có với nhau ba người con, là trái ngọt của tình yêu bền bỉ giữa hai người. Gia đình nhỏ của họ thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc ấm áp trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Sự hòa hợp trong cuộc sống lẫn công việc giúp cả hai luôn giữ được ngọn lửa yêu thương. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cặp đôi còn cùng nhau điều hành trung tâm dancesport và đào tạo nhiều thế hệ học viên trẻ. Phan Hiển vừa là chồng vừa là người đồng hành trong chuyên môn, góp phần giúp thương hiệu dancesport của họ ngày càng được khẳng định. Với thu nhập từ nghề nghiệp và kinh doanh nghệ thuật, gia đình Khánh Thi đã sở hữu một cơ ngơi rộng rãi, trị giá trăm tỷ đồng tại TP.HCM. Ngôi nhà này nằm ngay mặt tiền đường sầm uất, được thiết kế nhiều tầng với không gian vừa sống vừa làm việc Đây cũng là nơi đặt trung tâm khiêu vũ của họ, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc lẫn sinh hoạt gia đình. Nhiều hình ảnh về tổ ấm của Khánh Thi – Phan Hiển cho thấy không gian ấm cúng với khu sân vườn rộng rãi, ánh sáng tự nhiên và cây xanh tươi mát. Không gian này không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn được dùng để quay vlog, chụp ảnh và truyền cảm hứng cho học viên. Nữ ca sĩ cưới chồng kém 4 tuổi, 8 năm không con cái vẫn hạnh phúc, U40 trẻ đẹp như 20 Tags Theo Thanh Niên Việt Copy link Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/nhan-sac-nu-nghe-si-la-vien-truong-cuoi-chong-hoc-tro-kem-11-tuoi-so-huu-nha-tram-ty-o-tphcm-209251219162205969.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha