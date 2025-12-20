Nhan sắc nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới chồng học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà trăm tỷ ở TP.HCM

Trải qua hơn một thập kỷ bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển có với nhau ba người con, là trái ngọt của tình yêu bền bỉ giữa hai người. Gia đình nhỏ của họ thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc ấm áp trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Sự hòa hợp trong cuộc sống lẫn công việc giúp cả hai luôn giữ được ngọn lửa yêu thương.