Mai Phương Thúy không khỏe

Mai Phương Thúy gây lo lắng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến người hâm mộ chú ý khi bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng sức khỏe không tốt. Người đẹp viết: "Sốt cao quá!". Sau đó, cô chia sẻ thêm: "Sốt nằm mơ thấy phố Giảng Võ và hàng trà sữa, tỉnh dậy thì đang ở SGN".

Chỉ một vài câu thông báo ngắn gọn, Mai Phương Thúy cho thấy cô đang gặp vấn đề về sức khỏe. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi trong những năm gần đây, sức khỏe là vấn đề được Mai Phương Thúy nhiều lần nhắc đến.

Mai Phương Thúy chia sẻ tình trạng sức khỏe, khiến nhiều bạn bè, người hâm mộ lo lắng

Trước đó, cô từng trải qua một số giai đoạn sức khỏe không ổn định, thậm chí phải nhập viện. Tháng 5/2025, Hoa hậu Việt Nam 2006 từng nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm. Sau khi xuất viện, cô cho biết sức khỏe đã đỡ hơn nhưng vẫn còn choáng váng và cần thời gian hồi phục.

Ở tuổi 38, cuộc sống của Mai Phương Thúy hiện có nhiều thay đổi so với giai đoạn cô hoạt động sôi nổi trong showbiz. Người đẹp không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí, duy trì thói quen tập luyện như tennis, yoga và gym. Cô từng chia sẻ rằng càng trưởng thành càng nhận ra sức khỏe là tài sản quan trọng, bởi khi có thể trạng tốt mới đủ năng lượng để thực hiện những điều mình mong muốn.

Hoa hậu Việt Nam 2006 hiện không hoạt động showbiz và rất kín tiếng về đời tư

Không còn quá mặn mà với sự ồn ào của showbiz, Mai Phương Thúy hiện lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc đầu tư và chăm sóc bản thân. Dù vậy, mỗi chia sẻ đời thường của nàng hậu vẫn nhận được sự chú ý từ công chúng.