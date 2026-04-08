Mải mê livestream, một phụ nữ ngã xuống chân cầu Biển Hồ

Tối 7-4, tại khu vực cầu Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khiến một nữ du khách bị thương.

Một phụ nữ bị ngã do mải mê chụp ảnh nên rơi xuống chân cầu Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Chung

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, chị H. (trú tại xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đến tham quan cầu Biển Hồ – công trình nằm trên tuyến hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19).

Trong lúc mải mê chụp ảnh và livestream, chị H. không chú ý quan sát, trượt chân rơi xuống khoảng trống giữa hai làn đường của cầu, có độ cao khoảng 2,5 m.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Biển Hồ cùng người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bước đầu xác định chị H. bị chấn thương vùng hông do cú ngã, hiện vẫn tỉnh táo.

Cầu Biển Hồ dài hơn 105 m, rộng 31 m, là địa điểm thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, đặc biệt vào buổi tối. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, khu vực này vẫn đang trong quá trình thi công, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.