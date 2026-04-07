Cố vượt rào chắn tàu, người phụ nữ còn lao vào hành hung nhân viên đường sắt: Công an vào cuộc

Liên quan đến sự việc một phụ nữ cố dắt xe máy, lách qua rào chắn tàu hỏa khi tàu đã tới gần, khi bị nhắc nhở thì quay ra hành hung nhân viên gác tàu gây bức xúc dư luận, nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã có mặt, lập biên bản và đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

2 nữ nhân viên bị hành hung là T.T.D.T. và N.T.M.T. cũng đã được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Người phụ nữ cố lách xe máy qua rào chắn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh khi rào chắn đã được hạ xuống, đèn tín hiệu bật đỏ, một phụ nữ đi xe máy vẫn cố tình lách qua. Khi bị nhân viên gác tàu nhắc nhở, người này cùng một phụ nữ khác đã lao vào hành hung 2 nữ nhân viên.

Hành vi của 2 người phụ nữ khiến dư luận vô cùng bức xúc. Được biết, sự việc xảy ra lúc hơn 20 giờ ngày 6/4 tại vị trí đường ngang Km788+515 (phường Thanh Khê).

Theo báo VietNamNet, một người dân sống gần hiện trường cho biết, tại vị trí gác chắn có một khe hở nhỏ, nhân viên đã dùng đá chèn lại nhằm ngăn các phương tiện luồn lách nhưng người phụ nữ đã tự ý lấy đá ra để vượt rào chắn.

Người phụ nữ cố lách qua rào chắn cùng một phụ nữ khác lao vào hành hung nhân viên gác tàu.

Công an đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết thêm, Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã báo cáo sự việc trên cho cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê làm rõ.