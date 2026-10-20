Mai Chung đưa loạt danh thắng cố đô Huế vào MV mới, ca khúc mất 3 năm “thai nghén”

Với Mai Chung, sức hấp dẫn của ca khúc Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh nằm ở sự kết hợp giữa cấu trúc tân nhạc và những sắc thái gần gũi với ca Huế.

Nghệ sĩ Mai Chung chuẩn bị ra mắt MV Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh vào ngày 20/10 trên Youtube và các nền tảng số. Đây là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng kết hợp chất liệu tân nhạc với âm hưởng ca Huế, lấy cảm hứng từ cảnh sắc cố đô và những cuộc gặp gỡ để lại dư âm trong lòng mỗi người.

Nghệ sĩ Mai Chung

Tên ca khúc gợi hình ảnh con thuyền trên dòng nước xứ Huế đồng thời mở ra không gian âm nhạc mang màu sắc trầm lắng, hoài niệm. Thay vì xây dựng một câu chuyện tình yêu với những tình tiết kịch tính, MV do đạo diễn Philip Phạm thực hiện tập trung vào cuộc gặp gỡ giữa những tâm hồn đồng điệu qua tiếng hát và tiếng đàn nguyệt.

Cảm hứng để Trúc Đồng viết ca khúc này bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với Mai Chung tại Huế. Sinh năm 1999, nhạc sĩ trẻ từng xem những video nữ nghệ sĩ biểu diễn và ấn tượng với tiếng hát cùng cách chị chơi đàn nguyệt. Khi muốn sáng tác một ca khúc mang màu sắc tân nhạc nhưng vẫn thấm đẫm âm hưởng ca Huế, anh nghĩ đến Mai Chung.

Nhạc sĩ Trúc Đồng.

Đạo diễn Philip Phạm.

Tác phẩm được thai nghén trong khoảng ba năm. Trúc Đồng không chỉ muốn kể về cảnh sắc sông Hương, núi Ngự mà còn tìm cách diễn tả vẻ trầm mặc của cố đô và những tâm tình kín đáo của con người xứ Huế. Các chất liệu dân gian, trong đó có những điệu lý và điệu Hành Vân, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho ca khúc.

Đằng sau nỗi buồn của tác phẩm còn có những trải nghiệm mất mát, chia ly của người sáng tác. Những cảm xúc ấy giúp ca khúc vượt ra ngoài câu chuyện cá nhân, chạm đến tâm trạng của những người từng trải qua cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhưng không thể níu giữ.

Với Mai Chung, sức hấp dẫn của ca khúc nằm ở sự kết hợp giữa cấu trúc tân nhạc và những sắc thái gần gũi với ca Huế. Những trải nghiệm cuộc sống giúp chị cảm nhận sâu hơn ca từ, từ đó thể hiện tác phẩm bằng tiếng hát và tiếng đàn giàu nội tâm. Quá trình thu âm được điều chỉnh qua nhiều lần trao đổi nhằm làm rõ cách nhả chữ, luyến láy và độ da diết của âm hưởng Huế.

Ban đầu, Mai Chung chưa nghĩ đến việc thực hiện MV cho ca khúc. Tuy nhiên, khi bài hát được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự yêu thích của khán giả, đặc biệt là người trẻ, chị nhận ra tác phẩm có thể được tiếp nối bằng một câu chuyện hình ảnh.

Trong những buổi giao lưu trực tuyến, nữ nghệ sĩ gặp nhiều khán giả trẻ bày tỏ sự yêu thích với ca khúc. Một số video du lịch Huế sử dụng giai điệu làm nhạc nền cũng góp phần đưa bài hát đến với người nghe mới. Sự đón nhận này khiến chị quyết định đầu tư thực hiện MV, với mong muốn lưu giữ tinh thần ca khúc và giới thiệu vẻ đẹp của Huế qua một sản phẩm âm nhạc chỉn chu.

Trong MV mới, Trúc Đồng xuất hiện như một người khách đến Huế, dạo bước bên dòng sông và bắt gặp hình ảnh một cô gái chơi đàn nguyệt, cất tiếng hát. Cuộc gặp không được phát triển thành câu chuyện tình với những tình tiết kịch tính mà tập trung vào khoảnh khắc hai con người nhận ra sự đồng điệu qua âm nhạc.

Đó có thể là cuộc gặp giữa hai tâm hồn nhiều tâm sự, phút giây tri âm của những người yêu nghệ thuật hoặc đơn giản là một lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đủ để lại dư âm. Ê-kíp lựa chọn khai thác chất liệu từ cuộc gặp gỡ có thật, tiết chế cách kể để âm nhạc và cảnh sắc giữ vai trò chủ đạo, đồng thời dành không gian cho khán giả tự cảm nhận.

MV đưa người xem qua nhiều địa danh gắn với vẻ đẹp cố đô như chùa Linh Mụ, khu vực Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, sông Ngự Hà và cầu Ngói Thanh Toàn. Ở phần cuối, hình ảnh những chiếc hoa đăng tạo nên khoảng lặng, khép lại câu chuyện bằng sắc thái trầm tư.

Các địa danh không chỉ làm nhiệm vụ giới thiệu cảnh quan mà còn góp phần định hình cảm xúc của MV, khi cổ kính, trầm mặc, lúc khoáng đạt, rộng mở, khi lặng lẽ như một miền ký ức. Trong không gian ấy, hình ảnh Mai Chung bên cây đàn nguyệt trở thành điểm tựa xuyên suốt câu chuyện. Tiếng đàn vừa gợi nhắc truyền thống âm nhạc Huế, vừa diễn đạt những điều khó nói thành lời.

Nghệ sĩ Mai Chung và mẹ.

Mai Chung hiện công tác tại Nhà hát Ca kịch Huế với vai trò nhạc công và ca sĩ gắn bó với cây đàn nguyệt, ca Huế và dân ca Huế. Trong khoảng 6-7 năm qua, chị đã đầu tư thực hiện khoảng 170 MV thuộc nhiều dòng nhạc, trong đó có khoảng 50 sản phẩm về ca Huế.

Một số sản phẩm của Mai Chung được khán giả biết đến gồm MV chầu văn Huế, Vè Mẹ Suốt, Huế Buồn Chiều Mưa, Cố Kinh và Tình Quê. Mỗi sản phẩm khai thác một sắc thái khác nhau của âm nhạc truyền thống, thể hiện nỗ lực tìm tòi những cách tiếp cận mới để đưa các chất liệu dân gian đến gần hơn với công chúng.

Tình yêu với nghệ thuật truyền thống của Mai Chung có mạch nguồn từ gia đình. Mẹ chị từng công tác tại Đoàn Văn công Quân khu IV và Đoàn Văn công Bình Trị Thiên, đi biểu diễn nhiều nơi, tham gia các hội diễn và đạt nhiều huy chương vàng toàn quân. Truyền thống nghệ thuật của mẹ là một dấu ấn trong hành trình đến với âm nhạc của nữ nghệ sĩ.

MV Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh - Mai Chung - Trúc Đồng



