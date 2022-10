Madonna công khai là người đồng tính ở tuổi 64?

Ngày 10/10, Madonna đăng video TikTok mới kèm dòng chú thích: "Nếu tôi trượt, tôi là người đồng tính".



Madonna gây xôn xao dư luận với video TikTok mới (Nguồn: Daily Mail)

Trong video, "Nữ hoàng nhạc Pop" đứng trong phòng tắm, cố ném chiếc quần lót màu hồng vào thùng rác. Sau khi thất bại, nữ ca sĩ 64 tuổi không có vẻ gì là thất vọng, còn nhìn thẳng vào ống kính máy quay, giơ tay lên trời trước khi quay đi.

Video nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng với 1,3 triệu lượt xem chỉ trong giờ đầu tiên. Đa phần người hâm mộ tỏ ra bối rối vì không rõ Madonna đùa hay mượn cớ để công khai giới tính thật.

Nhiều bình luận được để lại dưới bài đăng mới của Madonna: "Công khai đồng tính (come out) ở tuổi 64 ư?", "Tôi vừa chứng kiến Madonna come out, tốt cho cô ấy", "Có phải Madonna vừa mới come out không? Và tôi là người chứng kiến khoảnh khắc này?", "Đây có phải là thời khắc lịch sử không?", "Madonna luôn là người lưỡng tính trong nhiều thập kỷ theo cách nhìn của tôi"...

Từ trước đến nay, Madonna chỉ từng công khai hẹn hò với đàn ông. Mẹ 6 con trải qua hai lần kết hôn với diễn viên/đạo diễn Mỹ Sean Penn (1985-1989) và nhà sản xuất phim Hollywood Guy Ritchie (2000-2008).

Cô cũng qua lại với vũ công Carlos Leon, cha của Lourdes, trong một thời gian. Hồi tháng 4, Madonna chia tay vũ công kém 36 tuổi Ahlamalik Williams sau 3 năm gắn bó. Diva 5X vướng nghi vấn hẹn hò người mẫu kém 41 tuổi Andrew Darnell vào tháng 9. Ngoài ra, những người tình của giọng ca Vogue còn có Tupac Shakur, Vanilla Ice và Dennis Rodman...

Madonna và tình tin đồn kém 41 tuổi Andrew Darnell (Ảnh: Instagram)

Dù chưa chính thức yêu đương đồng giới, Madonna nhiều lần gây tranh cãi khi hôn loạt người đẹp. Năm 2003, cô "khóa môi" Britney Spears và Christina Aguilera tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards. Trong đám cưới của Britney vào tháng 6, Madonna tái hiện nụ hôn cùng cô dâu.

Vài tuần sau đó, cô hôn nữ rapper người Dominica Tokischa trên sân khấu buổi hòa nhạc tại Terminal 5 ở New York (Mỹ) để kỷ niệm Tháng Tự hào tôn vinh những người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Giữa tháng 8, Madonna đăng tải video hôn kiểu pháp với hai phụ nữ trên xe hơi vào sinh nhật lần thứ 64.

Trở lại năm 1991, ca sĩ Like A Virgin chia sẻ trên tạp chí The Advocate: "Tôi nghĩ rằng ai cũng có bản chất lưỡng tính. Đó là lý thuyết của tôi. Tôi có thể sai".

Hiện, đại diện của Madonna chưa lên tiếng về nghi vấn Madonna công khai là người đồng tính trên TikTok.

Madonna hôn Britney Spears vào năm 2003 (Ảnh: Getty Images)

Theo Daily Mail