Madam Pang vừa đăng bài mới, nhiều người Việt cũng vội vào bình luận

Trong hình ảnh được chia sẻ, Madam Pang xuất hiện trên khán đài với chiếc áo mưa, hai tay chắp trước ngực.

Giữa thời điểm nhiều khu vực tại Thái Lan chịu ảnh hưởng của mưa lớn và ngập lụt, Madam Pang - Nualphan Lamsam có bài đăng đáng chú ý trên trang cá nhân. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gửi đi thông điệp về sự kiên trì trước những thử thách trong cuộc sống.

“Dù có bao nhiêu trở ngại đến thử thách, nếu vượt qua được, chúng ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Cuộc sống luôn có những thử thách. Đừng nản lòng, đừng lùi bước, chỉ có tiến về phía trước”, Madam Pang viết.

Đáng chú ý, phần cuối bài đăng được bà dành để nhắc đến tình hình mưa lũ đang ảnh hưởng tới Thái Lan. Madam Pang bày tỏ mong muốn tình hình nước tại các khu vực sớm được cải thiện trong tuần này để mọi người có thể trở lại công việc và cuộc sống bình thường.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự tương tác của cộng đồng mạng. Trong phần bình luận, bên cạnh người Thái, nhiều tài khoản Việt Nam cũng gửi những thông điệp động viên tới người dân nước bạn.

Một người viết: “Cầu chúc cho đất nước và người dân Thái Lan sẽ mạnh mẽ vượt qua thiên tai”.

Một tài khoản khác bày tỏ: “Mong nước sẽ rút mau, chứ cảnh này thấy mọi người khổ quá. Cố lên các bạn”. Một bình luận ngắn gọn khác gửi lời chúc: “Chúc các bạn luôn bình an”.

Bên cạnh những lời động viên, hình ảnh giản dị của Madam Pang cũng khiến một số người chú ý. Một tài khoản Việt Nam vui vẻ bình luận về chiếc áo mưa mà nữ tỷ phú đang mặc: “Tỷ phú cũng mang áo mưa 10 nghìn đồng như người thường thôi”.

Những chia sẻ của Madam Pang xuất hiện trong bối cảnh mưa lớn kéo dài gây ngập nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Bangkok. Chính quyền thủ đô Thái Lan đã phải tuyên bố tình trạng thảm họa để ứng phó với tình hình.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, mưa lớn liên quan đến một vùng áp thấp mạnh bao phủ khu vực hạ lưu đồng bằng trung tâm, Bangkok và các tỉnh lân cận. Cùng thời điểm, gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn trên biển Andaman, vịnh Thái Lan và khu vực miền nam nước này.

Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn còn tiếp diễn trên nhiều khu vực của Thái Lan đến hết ngày 27/9, sau đó mới có xu hướng giảm dần.