Mách bạn mẹo đi máy bay để có hành trình như ý

1. Đến sân bay sớm

Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm là đến sân bay sớm, nếu không muốn chạy quanh sân bay trong bộ dạng hớt hải. Bạn nên cố gắng có mặt 2 tiếng trước chuyến bay nếu là chuyến bay quốc tế hoặc sớm hơn 1 tiếng đối với chuyến bay nội địa. Trong mùa du lịch cao điểm hoặc có nhiều hành lý ký gửi, bạn nên có mặt tại sân bay sớm hơn nữa để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

2. Mang theo chai nước rỗng

Thông thường bộ phận an ninh tại sân bay sẽ không để bạn mang hơn 100ml chất lỏng lên máy bay. Tuy nhiên bạn có thể mang theo một vỏ chai rỗng. Khi đã vượt qua cửa kiểm tra an ninh, bạn có thể đổ đầy nước từ các vòi nước công cộng trong phòng chờ để sử dụng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels



3. Chọn làn rẽ trái khi tới điểm kiểm tra an ninh

Một kinh nghiệm được dân du lịch truyền tai nhau là rẽ trái khi tới điểm kiểm tra an ninh sẽ tìm ra làn đường ngắn nhất. Lý do vì hầu hết hành khách thường rẽ phải theo trực giác (có lẽ vì thuận tay phải). Tuy không phải lúc nào cũng đúng nhưng tại nhiều sân bay, lối đi bên trái thường yên tĩnh, ít náo nhiệt hơn so với làn đường bên phải.

4. Chụp hình nơi đỗ xe, hành lý, thẻ lên máy bay

Mục đích chụp hình là để ghi nhớ nơi đỗ xe nhằm tránh rắc rối có thể xảy ra khi bạn trở về. Hoặc nếu hành lý bị thất lạc hay mất mát, bạn có thể cung cấp hình ảnh cho nhân viên hàng không, giúp họ xác định chính xác hơn hành lý cần tìm kiếm.

Thẻ lên máy bay (Boarding Pass) sẽ dễ dàng và nhanh hơn khi bạn cần đưa ra cho nhân viên hàng không qua hình ảnh đã chụp trên điện thoại, thay vì khiến người khác phải chờ nếu cần truy cập mạng khi kết nối internet chập chờn. Một số hãng hàng không cũng yêu cầu cung cấp ảnh chụp thẻ lên máy bay để cập nhật dặm thưởng vào chương trình khách hàng thân thiết.

5. Chọn chuyến bay đêm khi đi đường dài

Nếu bạn ghét sự đông đúc hay tránh lãng phí thời gian ngồi trên máy bay, hãy thử đặt các chuyến bay khởi hành sau 22h. Bạn sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn và hạ cánh khi vừa tỉnh giấc. Bên cạnh đó, các công việc cần xếp hàng như sử dụng nhà vệ sinh, quá trình nhập cảnh... sẽ không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi, bởi lúc này sân bay thường vắng người.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels



6. Sắp xếp giấy tờ một cách khoa học

Để tiết kiệm thời gian cho mình, cũng như không gây bức xúc cho hàng người chờ đợi phía sau, bạn nên chuẩn bị hộ chiếu và giấy tờ tùy thân, thẻ tiêm chủng (nếu cần), cộng với tất cả các giấy tờ bắt buộc khác cùng nhau và sắp xếp sao cho dễ dàng xuất trình khi được yêu cầu. Bạn cũng nên có một chiếc túi nhỏ gọn, nơi có thể giữ tất cả các giấy tờ du lịch của mình cạnh nhau, ngăn nắp và an toàn.

7. Mang theo đồ ăn nhẹ

Mọi thứ ở sân bay có thể đắt đỏ hơn bình thường và chi tiền cho đồ ăn nhẹ không phải là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt nếu bạn là một khách du lịch có ngân sách tiết kiệm. Hơn nữa, nếu bạn đang ăn kiêng hoặc ăn uống lành mạnh, bạn nên mang theo đồ ăn nhẹ cho riêng mình vì rất khó để biết liệu đồ ăn tại sân bay có phù hợp với bạn hay không.

8. Hạn chế tối đa các phụ kiện đeo trên người

Theo quy định, khi qua cửa an ninh, hành khách sẽ phải bỏ phần lớn đồ đeo trên người ra như áo khoác, thắt lưng, kính, đồng hồ, trang sức, ví, giày… Vì thế, bạn nên lựa chọn trang phục và phụ kiện đơn giản hết sức có thể để dễ dàng cởi ra và đeo vào một cách nhanh chóng. Hạn chế đi những đôi giầy phải buộc dây hoặc bốt cao cổ, hoặc đeo quá nhiều trang sức, phụ kiện. Ngoài ra, những hành khách từng bị tai nạn hoặc phải phẫu thuật cố định xương bằng đinh cũng sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận của bác sỹ hoặc cơ sở điều trị khi qua cửa an ninh. Bạn có thể hỏi các nhân viên hãng bay, phòng vé hoặc đại lý về thủ tục này khi đặt vé máy bay.

9. Tìm hiểu trước các quy định khi qua cửa an ninh

Bạn hãy chắc chắn rằng trước khi qua cửa an ninh bạn đã loại bỏ những vật dụng bị cấm ra khỏi vali như kéo, dao, vật sắc nhọn, bật lửa, nước uống có dung tích lớn hơn 100 ml… Tại sân bay đều có bảng chỉ dẫn các quy định này, bạn nên dành chút thời gian để đọc chúng và thực hiện, tránh việc qua cửa an ninh lại phải vứt bỏ lại một số đồ đạc/.