Mách bạn các mẹo cực hay để giải rượu bia

Nhiều khi trong các sự kiện xã giao hay các cuộc vui với bạn bè, người thân, bạn không tránh khỏi việc uống rượu bia dù biết rằng các loại đồ uống có cồn sẽ gây hại sức khỏe khi bị lạm dụng. Tình trạng say rượu gây mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, thậm chí là ngộ độc rượu nghiêm trọng.

Một số mẹo giải rượu bia sẽ giúp bạn giảm nhẹ các triệu chứng ngộ độc rượu, mà chúng ta thường gọi là say. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng hiệu quả của chúng dù tốt đến mấy cũng không thể loại trừ ảnh hưởng xấu của bia rượu đối với sức khỏe một khi bạn uống quá nhiều. Trường hợp quá say, bạn cần sự giúp đỡ của y bác sỹ thay vì tự xử lý.

Những mẹo giải rượu bia đơn giản, hiệu quả

Dưới đây là những cách giải rượu bia đơn giản mà hiệu quả mà bạn có thể tham khảo để nhanh tỉnh táo và giảm phần nào tác động tiêu cực của chất cồn đối với sức khỏe.

Uống nhiều nước lọc

Sau khi uống rượu, cơ thể bạn mất đi một lượng nước lớn do rượu có tác dụng lợi tiểu. Vì vậy, việc uống nhiều nước lọc giúp cơ thể cân bằng, lấy lại lượng nước đã mất, đồng thời tăng cường quá trình đào thải rượu qua đường nước tiểu. Đặc biệt, bạn nên uống nước ấm để giúp dạ dày được bảo vệ tốt hơn.

Giải rượu bia bằng nước sắn dây

Uống nước sắn dây là một trong những biện pháp giải rượu bia tại nhà hiệu quả. (Ảnh: Taskee)

Nước sắn dây được coi là một trong những biện pháp giải rượu hiệu quả. Nó giúp cơ thể nhanh chóng thanh lọc và giảm tác động xấu của cồn. Bạn nên pha bột sắn dây với nước lọc và dùng ngay sau khi uống rượu, có thể thêm chút đường để dễ uống hơn.

Nước chanh tươi hoặc nước cam

Chanh và cam là hai loại quả giàu vitamin C, giúp cơ thể nhanh chóng tỉnh táo và giảm cảm giác buồn nôn do say rượu. Cách thực hiện rất đơn giản: Bạn chỉ cần vắt một quả chanh hoặc cam lấy nước cốt, pha thêm một chút muối và nước ấm. Thức uống này không chỉ giúp giải rượu nhanh mà còn bổ sung vitamin, giúp cơ thể khôi phục năng lượng.

Nước đậu xanh

Đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc rất tốt. Đây là mẹo dân gian truyền lại và được nhiều người sử dụng để giải rượu. Bạn chỉ cần nấu nước đậu xanh và uống ngay khi còn ấm. Nước đậu xanh giúp cơ thể thải độc và giảm cảm giác khó chịu do rượu gây ra.

Nước mật ong pha gừng

Mật ong chứa fructose – một loại đường tự nhiên giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa rượu, từ đó giải rượu hiệu quả hơn. Còn gừng có tính ấm, giúp giảm buồn nôn và chóng mặt. Để giải rượu, bạn pha một muỗng mật ong cùng vài lát gừng với nước ấm và uống từ từ.

Nước trà gừng hoặc trà xanh

Uống trà gừng là một mẹo giải rượu bia hiệu quả. (Ảnh: Math Imex)

Trà gừng có tính ấm, giúp kích thích tuần hoàn máu, giảm cảm giác buồn nôn và khó chịu do say rượu. Còn trà xanh chứa nhiều chất chống ôxy hóa, giúp giải độc và làm dịu các triệu chứng say rượu. Bạn chỉ cần đun sôi nước với vài lát gừng tươi hoặc pha trà xanh để uống, sẽ thấy hiệu quả ngay.

Giải rượu bia bằng nước cà chua ép

Cà chua chứa nhiều vitamin C và chất chống ôxy hóa, giúp thanh lọc cơ thể và giảm tác động tiêu cực của rượu bia. Bạn có thể ép lấy nước cà chua và uống sau khi uống rượu, đây là cách giúp cơ thể phục hồi năng lượng và giải độc nhanh chóng.

Ăn trái cây tươi giàu nước và vitamin

Các loại trái cây như dưa hấu, lê, bưởi, táo rất giàu nước và vitamin giúp bổ sung năng lượng, giảm triệu chứng buồn nôn và đau đầu khi say rượu. Đặc biệt, dưa hấu có hàm lượng nước cao, giúp cơ thể bạn nhanh chóng giải độc và làm mát.

Ăn cháo loãng hoặc súp gà

Nếu bạn bị nôn ói sau khi uống quá nhiều rượu bia thì ăn một bát súp nóng lá cách giải rượu bia hiệu quả. (Ảnh: Ocany)

Khi bạn say rượu, dạ dày sẽ trở nên rất nhạy cảm. Cháo loãng hoặc súp gà không chỉ dễ tiêu mà còn giúp cung cấp nước và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Một bát cháo trắng ấm hoặc súp gà nấu cùng gừng có thể giúp bạn cảm thấy ấm áp, dễ chịu hơn rất nhiều.

Lưu ý khi áp dụng các mẹo giải rượu bia

- Không uống cà phê: Cà phê không phải là thức uống tốt để giải rượu. Cà phê có thể làm tăng nhịp tim và gây mất nước thêm cho cơ thể.

- Không uống nước ngọt có gas: Nước ngọt có gas làm tăng khả năng hấp thụ cồn vào máu, từ đó làm tình trạng say rượu trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, khi say, bạn cần tránh tắm nước lạnh vì có thể gây co mạch đột ngột, rất nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến đột quỵ. Tốt nhất là chỉ lau qua cơ thể bằng nước ấm, đợi khỏe mạnh, tỉnh táo trở lại mới tắm.

Để hạn chế say rượu, trước khi uống, bạn nên ăn một bữa nhẹ hoặc uống một ly sữa. Điều này giúp dạ dày có một lớp bảo vệ, giảm thiểu khả năng hấp thụ rượu quá nhanh vào cơ thể. Ăn no cũng giúp cơ thể có đủ năng lượng để chống chọi với tác động của cồn.

Giấc ngủ là cách tốt nhất để cơ thể hồi phục sau khi uống rượu. Khi say rượu, cơ thể mất nước và năng lượng nên cần được nghỉ ngơi để tự phục hồi. Hãy cố gắng ngủ ít nhất 7-8 giờ sau khi uống rượu để cảm thấy tỉnh táo và khỏe khoắn hơn.