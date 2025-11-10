Theo bản tin Power On mới nhất của nhà báo Mark Gurman (Bloomberg), Apple đang phát triển một phiên bản MacBook Pro hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt cuối năm 2026 hoặc đầu 2027. Đây sẽ là lần tái thiết kế lớn đầu tiên của dòng MacBook Pro kể từ năm 2021, với nhiều thay đổi mang tính đột phá về phần cứng và thiết kế.

Nguồn tin cho biết, MacBook Pro thế hệ mới sẽ chuyển sang sử dụng màn hình OLED hỗ trợ cảm ứng, thay thế công nghệ Mini LED hiện tại. Việc tích hợp cảm ứng được đánh giá là bước tiến quan trọng, mang lại trải nghiệm linh hoạt hơn giữa laptop và tablet. Bên cạnh đó, Apple cũng sẽ áp dụng thiết kế thân máy mỏng hơn, có thể bổ sung tùy chọn kết nối 5G và mở rộng khu vực "Dynamic Island" để thay thế phần "tai thỏ" hiện nay.

Hiện Apple đang có ba mẫu MacBook Pro:

- Phiên bản 14 inch cơ bản dùng chip M5.

- Hai mẫu cao cấp 14 inch và 16 inch sử dụng M4 Pro / M4 Max.

Ngoại trừ khác biệt về hiệu năng và hệ thống tản nhiệt (bản M5 dùng một quạt, bản Pro/Max dùng hai quạt), thiết kế giữa các mẫu này gần như giống nhau.

Gurman dự đoán, Apple sẽ tiếp tục chu kỳ nâng cấp tuần tự, cụ thể:

- Nửa đầu 2026: ra mắt MacBook Pro M5 Pro / M5 Max, MacBook Air M5, và Mac mini M5 / M5 Pro.

- Giữa năm: cập nhật Mac Studio với chip M5 Max và M5 Ultra.

- Cuối năm 2026: giới thiệu chip M6 và một mẫu MacBook Pro 14 inch bản tiêu chuẩn mới.

Tuy nhiên, chỉ các bản MacBook Pro dùng M6 Pro / M6 Max mới sở hữu thiết kế OLED cảm ứng hoàn toàn mới. Gurman nhấn mạnh đây sẽ là "bước chuyển mình lớn nhất của dòng MacBook trong nhiều năm".

Điều đó đồng nghĩa, phiên bản MacBook Pro cơ bản vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế hiện tại ít nhất đến hết năm 2026. Người dùng muốn trải nghiệm thế hệ MacBook Pro OLED cảm ứng đầu tiên sẽ phải chọn các bản cao cấp chạy M6 Pro hoặc M6 Max khi Apple ra mắt vào cuối 2026 hoặc đầu 2027.