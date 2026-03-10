MacBook Neo giá có 16 triệu, "cú tát đau đớn" vào dòng laptop giá rẻ: Thế này cần gì phải mua máy Windows?

Apple vừa chính thức gia nhập phân khúc laptop giá rẻ với mẫu MacBook Neo có giá chỉ từ 599 USD (khoảng 16 triệu ở Việt Nam). Với thiết kế kim loại cao cấp và hiệu năng vượt trội, tân binh này đang khiến các đối thủ chạy Windows trong cùng tầm giá trở nên lỗi thời và thô kệch trong mắt người tiêu dùng, theo Apple Insider.

Với mức giá chỉ ngang với các mẫu laptop tầm trung phổ biến trên thị trường (thậm chí giá chỉ còn 13 triệu dành cho đối tượng học sinh và giáo viên), MacBook Neo là lời thách thức trực tiếp gửi đến phân khúc vốn là "thánh địa" của Windows và Chromebook.

Từ trước đến nay, Apple vốn chỉ quen thuộc với phân khúc cao cấp, nơi mà một chiếc MacBook Air giá hơn 20 triệu đã được coi là "món hời" và MacBook Pro có giá ngất ngưởng là tiêu chuẩn của sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thị trường máy tính tầm giá 15 triệu lại là một cuộc chơi hoàn toàn khác, nơi số đông người dùng đang phải chấp nhận những lựa chọn hiếm khi được coi là tốt.

Cuộc chiến giữa nhôm sang trọng và "đống nhựa" lỗi thời

Trong khi MacBook Neo rạng rỡ với vỏ nhôm nguyên khối cao cấp cùng bảng màu thời thượng, các đối thủ chạy Windows trong cùng tầm giá lại mang đến một cảm giác hoàn toàn trái ngược.

Dạo quanh các trang thương mại điện tử như Amazon, người dùng dễ dàng lạc vào một "biển" laptop nhựa không tên tuổi với thiết kế nhàm chán, gợi nhớ về thời kỳ bùng nổ netbook cuối thập niên 2000 vốn đã bị MacBook Air và iPad khai tử từ lâu.

Điểm qua những cái tên tiêu biểu, chúng ta thấy một chiếc HP "Business Laptop" có giá lên tới 650 USD nhưng chỉ sở hữu vỏ nhựa xám xịt, bộ nhớ 128GB khiêm tốn và chạy chip Intel N200 bốn nhân yếu ớt.

Ngay cả khi được quảng cáo là màu Xanh Ánh Trăng, vẻ ngoài của nó vẫn không khác gì một “khối sắt cũ kỹ”, Apple Insider mô tả. Một lựa chọn khác là Dell, dù có màn hình 120Hz và chip Core i5 khá khẩm hơn, nhưng thiết kế vẫn như bị kẹt lại ở thời đại mà màu sắc “không được phép rực rỡ” và mọi thứ đều phải làm từ nhựa.

Thậm chí, mẫu HP Pavilion giá 599 USD cũng không khá hơn với chip Intel N100 có tốc độ chỉ bằng một nửa so với dòng A18 Pro của Apple.

Đáng ngại hơn cả là những dòng máy lạ lẫm như Kaigerr 16.5 inch, dù được quảng bá dành cho game thủ với chip Ryzen 7 nhưng chất lượng hoàn thiện lại là một thảm họa.

Các biên tập viên công nghệ từng trải nghiệm thực tế cho biết mẫu máy này thường xuyên phát ra tiếng kêu răng rắc như một chiếc lán cũ trước gió, quạt tản nhiệt thì rú lên như "nữ thần báo tử" và máy luôn nồng nặc mùi nhựa công nghiệp dù chỉ chạy các tác vụ nhẹ nhàng.

Có thể thấy, trên thị trường hiện nay, những mẫu laptop Windows so sánh được với MacBook Neo cả về chất lượng hoàn thiện và cấu hình bên trong là không nhiều. Một số mẫu có thể hơn về RAM, chip nhưng lại tỏ ra đuối sức khi so về vật liệu, vẻ ngoài và thậm chí là cả chất lượng màn hình đến từ sản phẩm giá rẻ của Apple.

Khi cả "fan cứng" Windows cũng phải xiêu lòng

Bất ngờ lớn nhất không đến từ phía Apple, mà từ chính cộng đồng người dùng Windows. Chuyên trang Windows Central – nơi vốn luôn ưu tiên các sản phẩm của Microsoft – cũng phải thừa nhận MacBook Neo là một bước đi khiến gã khổng lồ phần mềm phải thực sự hoảng sợ.

Cây bút Zac Bowden nhận định rằng MacBook Neo chính là tất cả những gì một người dùng phổ thông cần trong năm 2026 và Apple đã chọn thời điểm không thể tốt hơn để "đốt một ngọn lửa khổng lồ" dưới chân các nhà sản xuất laptop Windows.

Sự xuất hiện của MacBook Neo diễn ra đúng vào giai đoạn uy tín của Windows 11 đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Đồng thời, hàng triệu người dùng Windows 10 đang mắc kẹt với những phần cứng cũ không được hỗ trợ nâng cấp, khiến chiếc MacBook có giá 16 triệu trở thành một "lối thoát" cực kỳ hấp dẫn.

Apple cũng tỏ ra vô cùng tâm lý khi ra mắt hẳn một trang web riêng để hướng dẫn người dùng chuyển đổi từ Windows sang macOS một cách mượt mà nhất. Kết quả khảo sát cho thấy hơn 80% độc giả của Windows Central tin rằng chiếc máy này sẽ thuyết phục họ từ bỏ những dòng máy Windows tầm trung để gia nhập hệ sinh thái của "Táo khuyết".

Ở phân khúc giá này, người dùng không đòi hỏi một chiếc máy "hủy diệt" mọi tác vụ, nhưng họ cần một thiết bị mang lại cảm giác cao cấp khi cầm trên tay và sự hài lòng khi sử dụng. MacBook Neo đã làm tốt điều đó với thiết kế tinh tế và hệ điều hành ổn định. Giữa một rừng máy tính nhựa đơn điệu, một chiếc MacBook Neo màu vàng chanh hay hồng rực rỡ rõ ràng là một lựa chọn đáng giá hơn bao giờ hết.