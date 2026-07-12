Mặc trận đấu World Cup căng thẳng, Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi trên khán đài còn "nóng" hơn

Brad Pitt và tình trẻ đi xem bóng đá nhưng như sống trong thế giới của riêng mình.

Brad Pitt và bạn gái Ines de Ramon vừa trở thành tâm điểm trong trận đấu tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ ở sân vận động SoFi, Mỹ. Mặc diễn biến dưới sân nón bỏng, tên khán đài VIP, cặp đôi còn "nóng" hơn khi trao nhau nụ hôn, như sống giữa thế giới của 2 người.

Tài tử đình đám cùng bạn gái kém 19 tuổi đến sân xem bóng với vợ chồng Javier Bardem - Penélope Cruz. Cả bốn người đều thể hiện tinh thần cổ vũ cho giải bóng đá bằng cách mặc nhiều loại áo đấu khác nhau. Brad Pitt ở phe trung lập với chiếc áo in hình quốc kỳ Mỹ, trong khi Ines de Ramon vốn là người gốc Tây Ban Nha nên cô mặc áo của Tây Ban Nha và vẽ cờ lên mặt. Kết quả cuối cùng cho thấy Ines de Ramon đã nhận được niềm vui trọn vẹn, khi Tây Ban Nha đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 và giành quyền vào bán kết.

Brad Pitt và Ines de Ramon trao nhau nụ hôn nóng bỏng trên khán đài VIP. Ảnh: Page Six

Cặp đôi đi cùng vợ chồng tài tử Javier Bardem - Penélope Cruz. Ảnh: Page Six

Brad Pitt ở phe trung lập với chiếc áo in hình quốc kỳ Mỹ, trong khi Ines de Ramon vốn là người gốc Tây Ban Nha nên cô mặc áo của Tây Ban Nha và vẽ cờ lên mặt. Ảnh: Page Six

Kết quả cuối cùng cho thấy Ines de Ramon đã nhận được niềm vui trọn vẹn, khi Tây Ban Nha đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 và giành quyền vào bán kết. Ảnh: Page Six

Loạt ảnh Brad Pitt và tình trẻ đi xem World Cup nhanh chóng gây sốt. Ảnh: Page Six

Sau những năm bên nhau kín tiếng, giờ Brad Pitt và Ines de Ramon đã thoải mái công khai đối phương hơn. Chỉ vừa mới tuần trước, họ cùng nhau đến dự siêu đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce, công khai những bức ảnh ngọt ngào từ sự kiện này. Ở độ tuổi ngoài 60, Brad Pitt vẫn cực phong độ, còn tình trẻ thì xinh đẹp, thanh lịch đầy thu hút.

Một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six mặc dù cặp đôi đã gắn bó bền chặt trong nhiều năm, nhưng hôn nhân hiện chưa nằm trong kế hoạch của họ. “Ines vô cùng thân thiết với gia đình Brad. Họ rất yêu quý cô ấy và luôn chào đón cô ấy nồng nhiệt ngay từ đầu. Đến thời điểm này, họ coi cô ấy như người thân trong gia đình vậy. Nhưng Brad không có ý định kết hôn dù Ines đã trở nên thân thiết với mọi người" - nguồn tin tiết lộ. Dù vậy, Ines de Ramon vẫn tiếp tục là 1 phần gia đình của Brad Pitt. Nguyên nhân khiến tài tử này e dè kết hôn có thể là do anh chưa vượt qua được ám ảnh tâm lý từ cuộc ly hôn ồn ào với Angelina Jolie.

Ảnh: Page Six

Brad Pitt và tình trẻ đi dự đám cưới Taylor Swift vào tuần trước. Ảnh: Page Six

Tài tử Fight Club đã hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dài với Angelina Jolie vào tháng 12/2024, kết thúc hơn 8 năm kiện tụng. Cặp đôi này có chung 6 người con : Maddox 24 tuổi, Pax Thiên 22 tuổi, Zahara 21 tuổi, Shiloh 20 tuổi, và cặp song sinh Knox - Vivienne đều 17 tuổi. Phần lớn chúng đã quay lưng lại với Brad Pitt bằng cách bỏ họ Pitt. Hiện tại, có Pax Thiên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bên nội, nhưng không mặn mà chuyện gặp bố.

Lần đầu tiên Brad Pitt lên tiếng về việc hoàn tất thủ tục ly hôn sau hơn 8 năm tranh chấp pháp lý gay gắt là vào tháng 5/2025. Trò chuyện với GQ, nam diễn viên đã bác bỏ những câu hỏi liên quan đến việc liệu anh có cảm thấy "nhẹ nhõm" sau khi đạt được thỏa thuận ly hôn hay không: “Không, tôi không nghĩ đó là chuyện quá lớn. Chỉ là một việc đang dần hoàn tất. Về mặt pháp lý thôi”.

Brad Pitt mất 8 năm để giải quyết kiện tụng ly hôn và bị các con quay lưng. Ảnh: Page Six

Tài tử cũng hé lộ một vài thông tin hiếm hoi về mối quan hệ của mình với Ines de Ramon, khi được hỏi liệu việc cả hai cùng xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên tại một chặng đua Công thức 1 có phải là một quyết định có chủ đích hay không. Brad Pitt cười và nói với phóng viên: "Không, anh bạn, chuyện này không hề được tính toán kỹ lưỡng như vậy đâu. Nếu bạn đang sống, trời ơi, điều đó sẽ mệt mỏi đến mức nào? Nếu bạn phải sống với việc liên tục tính toán như vậy? Không, cuộc sống chỉ đơn giản là phát triển. Các mối quan hệ cũng phát triển”.

Khi được hỏi về khoảng thời gian không xuất hiện trước công chúng, Brad Pitt nói: “Đời sống cá nhân của tôi luôn là tâm điểm chú ý của báo chí. Nó đã xuất hiện trên báo chí suốt 30 năm rồi, anh bạn ạ. Hoặc ít nhất là một phiên bản nào đó về đời sống cá nhân của tôi, cứ cho là như vậy đi”.

Ảnh: Page Six