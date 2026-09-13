Mặc quần tập đi chơi cầu lông, nữ gymer bất ngờ bị CĐM chỉ trích

Từ phòng gym đến sân cầu lông, trang phục thể thao ngày càng trở nên đa dạng và được nhiều người ưu tiên bởi sự thoải mái. Tuy nhiên, lựa chọn trang phục của một nữ gymer mới đây lại vô tình tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Bài đăng gây tranh cãi của nữ gymer

Trong những năm gần đây, gym và các bộ môn thể thao nói chung ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của giới trẻ. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể thao còn trở thành một cách để nhiều người xây dựng vóc dáng, duy trì lối sống năng động và tự tin hơn với ngoại hình của mình.

Cùng với phong trào tập luyện phát triển, trang phục thể thao cũng ngày càng được thiết kế theo hướng đề cao sự thoải mái và khả năng vận động. Những chiếc áo ôm sát, quần short, legging hay các mẫu đồ tập chuyên dụng vì thế xuất hiện thường xuyên cả trong phòng tập lẫn các hoạt động thể chất ngoài trời.

Mới đây, hình ảnh một nữ gymer diện đồ tập gym để chơi cầu lông bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh được chia sẻ, cô xuất hiện trên sân cầu lông với trang phục chủ đạo màu đen. Người đẹp diện áo thể thao ngắn tay kết hợp quần short ôm sát, đi giày thể thao màu trắng và cầm vợt tham gia trận đấu.

Nhìn tổng thể, đây là kiểu trang phục khá quen thuộc với những người thường xuyên tập luyện thể thao. Bộ đồ có thiết kế gọn gàng, giúp người mặc dễ dàng di chuyển và thực hiện các động tác trên sân. Nữ gymer cũng thể hiện một số tư thế đánh cầu khá tự nhiên, cho thấy cô tham gia hoạt động này với tinh thần vui vẻ, năng động.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào màn thể hiện trên sân, một bộ phận cư dân mạng lại đặc biệt chú ý đến trang phục mà cô lựa chọn. Việc mặc quần tập gym có độ ngắn và ôm sát khi chơi cầu lông đã trở thành nguyên nhân khiến bài đăng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

CĐM lập tức bàn tán xôn xao

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, phần bình luận nhanh chóng trở thành nơi diễn ra cuộc tranh luận giữa nhiều luồng quan điểm khác nhau. Một số người cho rằng khi tham gia các hoạt động thể thao, việc lựa chọn trang phục cần phù hợp với không gian và bộ môn đang chơi.

Có ý kiến nhận xét rằng đồ tập gym vốn được thiết kế để phục vụ việc vận động, nhưng khi sử dụng ở sân cầu lông, đặc biệt trong một môi trường có nhiều người cùng chơi, người mặc nên cân nhắc thêm yếu tố phù hợp. Một vài bình luận thậm chí cho rằng nữ gymer đang quá chú trọng việc khoe vóc dáng thay vì lựa chọn một bộ trang phục chuyên dụng cho cầu lông.

Dẫu vậy, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực nữ gymer. Theo nhóm này, đây đơn giản là một hoạt động thể thao mang tính cá nhân, miễn trang phục không gây ảnh hưởng đến quá trình thi đấu hay những người xung quanh thì không nên bị soi xét quá mức. Có người cho rằng việc một người mặc quần short thể thao để chơi cầu lông là điều hoàn toàn bình thường. Trang phục thể thao vốn được tạo ra để giúp người mặc vận động thuận tiện, vì vậy việc quá khắt khe về chuyện "đồ gym" hay "đồ cầu lông" đôi khi không thực sự cần thiết.

Suy cho cùng, câu chuyện về nữ gymer cho thấy trang phục thể thao vẫn là chủ đề dễ tạo ra tranh luận trên mạng xã hội. Việc lựa chọn trang phục tất nhiên nên cân nhắc sự phù hợp với hoàn cảnh, không gian và hoạt động. Tuy nhiên, nếu một bộ đồ vẫn đảm bảo sự thoải mái, thuận tiện vận động và không vi phạm quy định của sân chơi, việc mỗi người có gu ăn mặc khác nhau cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Thay vì nhanh chóng phán xét, có lẽ người dùng mạng nên nhìn nhận sự việc ở nhiều góc độ. Bởi suy cho cùng, mục đích của việc chơi thể thao vẫn là rèn luyện sức khỏe, tận hưởng niềm vui vận động và xây dựng một lối sống tích cực.